El duro dardo de Ronald Araujo a Gündogan que aumenta el quiebre al interior del camarín del Barcelona

Barcelona vive momentos convulsos. La eliminación de la Champions League y del Mundial de Clubes de 2025 ha remecido hasta los cimientos al equipo, que ha tenido una temporada llena de altibajos.

La derrota 4-1 ante el Paris Saint-Germain en la Ciudad Condal golpeó muy fuerte al plantel. Un partido que comenzó a definirse con la expulsión del uruguayo Ronald Araujo, uno de los apuntados después del fracaso en el torneo.

“Sobre la expulsión, si hubo falta, es roja, eso seguro. No he visto la repetición, pero si no tocó la pelota, así es. En estos momentos cruciales debes estar seguro de que tocarás la pelota, y si no lo consigues, darle la oportunidad a nuestro portero de que nos pueda salvar o que haga el gol; pero quedarte con un jugador menos tan temprano en el partido, te mata”, fue la fuerte crítica del volate culé Ilkay Gündogan tras la derrota.

Pero el alemán fue mucho más allá en sus cuestionamientos y se mostró “decepcionado” por la eliminación. Mal que mal, el volante llegó libre desde Manchester City, equipo con el cual la temporada pasada logró los títulos de Champions, Premier League y la Copa FA.

“Estoy decepcionado, muy decepcionado en realidad. Estábamos en una muy buena posición tras la ventaja en la ida y el primer gol de hoy, todo estaba en nuestras manos y lo hemos regalado de la forma más fácil al PSG, es lo más decepcionante”, confesó el exjugador de Borussia Dortmund.

La respuesta de Araujo

Dos días después del fracaso, el zaguero uruguayo estuvo en la presentación del libro Relatos solidarios del deporte, cuya recaudación irá destinada a la Fundación Oncológica Infantil Enriqueta Villavecchia, la cual apadrina.

En la ocasión dio una dura respuesta a su compañero, quien lo apuntó directamente como el gran responsable de la eliminación ante la escuadra de Luis Enrique.

“Me guardo lo que pienso sobre lo dicho por Gündogan, tengo valores que hay que respetar”, afirmó el charrúa, quien ante la insistencia de los medios no quiso ahondar en el tema.

Consultado sobre su expulsión en el duelo, el defensor contestó que “responsable, responsable, no me siento. Obviamente condiciona el partido porque nos quedamos con diez, después hay muchas cosas del partido en sí. Cuando ya salgo es una condición importante porque sé lo que puedo aportar y ayudar cuando estoy dentro de la cancha. Estoy agradecido a los culés que siempre me mandan mensajes, cuando salí tras el partido me gritaban uruguayo, uruguayo”.

Sin embargo, el cuadro blaugrana no tiene tiempo para lamerse las heridas. El domingo deberá visitar a Real Madrid por LaLiga, un rival que viene con la confianza a tope tras eliminar al City en la Champions.

“Tenemos que cambiar la mentalidad, sabemos que tenemos una chance de poder colarnos en LaLiga, que es la competición que nos queda, y vamos con todo el domingo”, aseguró el charrúa.