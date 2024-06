El millonario premio que se adjudica Joaquín Niemann tras lograr un nuevo podio en el LIV Golf

Joaquín Niemann continúa agigantando su figura en el LIV. El chileno sigue demostrando que vive una de sus mejores temporadas como golfista y que se metió de lleno en la élite del circuito.

El oriundo de Talagante está en racha. En detalle, en siete de los nueve torneos del año ha logrado rematar dentro de los diez primeros, mientras que en dos oportunidades se coronó con un título. Este fin de semana, en tanto, finalizó en el podio.

Niemann tuvo un domingo de ensueño a punta de birdies. En total, fueron diez golpes bajo el par y un solo bogey, lo que reflejó su excepcional rendimiento en Nashville.

El campeón fue el británico Tyrrell Hatton, con una papeleta de -18, logrando sacar una amplia diferencia con sus perseguidores. El más cercano fue su compatriota Sam Horsfield, que terminó con -13. El chileno, en tanto, obtuvo un palo más y se quedó con -12.

Mito Pereira, en cambio, no pudo levantar su rendimiento. De hecho, bajó con respecto a la jornada sabatina y cerró en el puesto 35°. Tuvo tres golpes sobre el par y solo dos birdies.

Jugoso premio

A pesar de las suertes dispares, ambos vuelven a obtener suculentos premios monetarios. Al ser el con tercer mejor rendimiento, Niemann sumó un millón de dólares como ganancia. La cifra incluso pudo ser mayor, pues para el que cierra el podio está destinado un total de US$ 1.5 millones. No obstante, al ser cuatro los golfistas que quedaron en dicha posición (Lee Westwood, Jon Rahm, Bryson DeChambeau), el número bajó. Pereira, por su parte, se adjudicó US$ 143 mil.

A su actuación personal se suma el rendimiento colectivo del equipo Torque GC. El conjunto de los latinoamericanos cerró en el tercer lugar, justamente el último puesto que entrega premios en la competencia grupal.

Esto fue ayudado por el gran desempeño de sus compañeros Sebastián Muñoz y Carlos Ortiz, séptimo y undécimo en la clasificación individual, respectivamente. Son, en total, 500 mil dólares a repartir entre los cuatro golfistas.