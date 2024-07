“Valió la pena luchar”: Justicia argentina condena a tenimesista chileno Juan Lamadrid por abuso sexual agravado

Juan Lamadrid en algún momento fue uno de los exponentes más prometedores del tenis de mesa chileno. Sin embargo, su carrera se terminó abruptamente tras cometer el delito de abuso sexual agravado en contra de la deportista argentina Cielo Rotryng, en ese entonces de 14 años, al interior del Cenard, el principal centro de alto rendimiento transandino.

El caso data de 2017, cuando el exseleccionado nacional participó en un evento deportivo en dicho recinto. La joven denunció lo ocurrido en 2022 y desde ahí comenzó un largo proceso judicial. En todo ese periodo, hasta que se conocieron los hechos, el deportista participó en los Panamericanos de Lima y en otras competencias.

Una vez en la Justicia, Interpol consiguió su detención en Chile septiembre del mismo 2022, para luego ser extraditado al vecino país. Una vez en Buenos Aires, fue puesto a disposición de los tribunales competentes.

De acuerdo a la sentencia, Lamadrid fue condenado este lunes a seis años de prisión más asesorías legales. Su pena concluirá el 20 de septiembre de 2028 y el juez Gustavo Alterini ordenó la extracción de muestras biológicas de ADN del acusado para incorporar su perfil genético a la base de datos del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, según cuenta el medio Infobae.

“En su momento me costó asimilar los hechos y no quería denunciar, tenía mucho miedo porque sabía que se iba a hablar mucho y que mi carrera deportiva iba a colgar de un hilo. Después entendí que cuando uno hace las cosas bien nada puede salir mal”, contó la víctima, en conversación con el canal TN.

De hecho, tardó cinco años en revelar lo sucedido. Rotryng pudo contarle a su mamá lo que había vivido aquel día y fueron juntas a poner la denuncia en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). “Al principio le dije que no quería porque tenía miedo de que no me creyeran, pero se buscaron todos los métodos disponibles para que me sintiera cómoda y pudiera hacerlo. No me arrepiento”, complementó.

Largo camino

Y si bien evitó dar detalles de lo sucedido, la deportista que actualmente tiene 21 años contó cómo fue abordada por Lamadrid. “Fue algo premeditado, porque no creo que una persona tenga la capacidad de un segundo para otro cambiar el rumbo de las cosas. Lo que pasó fue que yo iba por un lugar y apareció atrás mío y fue tipo: ‘No, vamos por otro camino…’”, indicó.

Dentro de su relato, la tenimesista reveló que su colega chileno era conocido por prácticas similares. “Lastimosamente, a nadie le sorprendió y eso es lo que más ruido hace. Por el mecanismo de accionar que esta persona tiene, mucha gente da fe y personas que han salido a hablar las atravesaron. Recibí mucho apoyo y declaraciones que para la causa son importantes”, cerró.

Tras conocer la sentencia, Cielo Rotryg se mostró satisfecha con la resolución. “Tengo muchas sensaciones, pero por fin se terminó. Siento que valió la pena luchar, que no todo está perdido”, manifestó.