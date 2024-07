Ganan y pierden bonos en la Roja: la pizarra de Gareca tras el fracaso en la Copa América

Minuto 98′ y Wilmar Roldán pita el final del partido, sentenciando la eliminación de Chile. La Roja iguala con Canadá y se despide de la Copa América, mientras que Ricardo Gareca vive su primer fracaso al mando del Equipo de Todos.

Fue una presentación deslucida, que deja dudas. Disipó todas las expectativas que se generaron tras un brillante comienzo de la era del Tigre con los amistosos ante Albania, Francia y Paraguay. Fueron cotejos donde hubo una notoria mejoría en el juego y, específicamente, en la productividad goleadora. Dos triunfos y una derrota ante la subcampeona del mundo, con ocho dianas anotadas. No obstante, esto no se reflejó en el certamen continental disputado en Estados Unidos y el Equipo de Todos se despidió sin ningún tanto en su cuenta. Una derrota y dos magros empates con cero goles.

Más allá del resultado y la temprana eliminación del certamen, esta le permite sacar conclusiones al entrenador de la Selección. Esto pensando en el objetivo principal que se le impuso a Gareca en su llegada a Juan Pinto Durán: clasificar al Mundial de 2026.

Desistió de cualquier otro foco. Ni el recambio ni la Copa América, lo importante es la Copa del Mundo. “Lo único que me interesa es estar en un Mundial, pero eso se construye. A partir de ahora empezamos a estar alineados, por eso es tan importante estar unidos: jugadores, dirigencia, la gente, todos los que estamos, el periodismo inclusive. Vivimos de esto, trabajamos de esto. Sabemos que todos queremos un mismo objetivo, que es el Mundial. No va a ser una tarea fácil, pero creo que tenemos las condiciones y las oportunidades para conseguirlo”, señaló el argentino en su llegada al banquillo de la Roja.

Por ende, el estratega de la Selección deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en las Eliminatorias. En septiembre será la próxima Fecha FIFA. Ahí, deberá medirse ante Argentina y Bolivia, el 5 y el 10 de ese mes, respectivamente. Quedan poco más de dos meses para tomar decisiones de cara a dos duelos cruciales para las aspiraciones del Equipo de Todos.

Conclusiones de mitad hacia abajo

Gareca suma seis duelos al mando, con un certamen continental de por medio, donde algunos sumaron bonos para ser importantes en el resto del proceso, mientras que otros cedieron terreno. El desempeño del equipo marca una dispar diferencia en diferentes zonas de la cancha.

La defensa se consolida, en contraste con el ataque. La solidez de la zaga se refleja en el único tanto que sufrió el equipo, al contrario de la ofensiva, donde no se pudo anotar. Los datos están a la vista y algunos históricos son tajantes. El análisis, lógicamente, no cambia mucho entre sí.

Por ejemplo, Leonardo Véliz es claro: “Gareca saca conclusiones. Rescata a Echeverría, a Lichnovsky, a Paulo Díaz, que era una sandía calada. También a Claudio Bravo en el arco y a Suazo, que tuvo buena participación. Isla estuvo bien, entregó hasta la última gota de sudor y mostró una gran capacidad aeróbica. Arias respondió cuando le tocó entrar. La defensa, por lo menos, la acabó de formar. Le hicieron un solo gol en toda la copa. Ya la tiene conformada, se puede contar con ellos”, aseguró en diálogo con El Deportivo.

Jorge Aravena sigue la línea del Pollo: “Bravo mantiene su estatus. Isla hizo una copa bastante buena. Se consolida absolutamente Paulo Díaz, que es un hombre que le da muchísima seguridad a la defensa, es muy veloz y muy certero con los pies, se equivoca muy poco”, indicó en un conversación con este medio.

“Lichnovsky hizo una copa bastante buena también. Yo no le encontraba vuelta a Gabriel Suazo en sus inicios, pero tuvo un cambio increíble. Se convirtió en un defensor muy férreo y en un atacante interesante cuando pasa, por eso está donde está y lo hace muy bien. Echeverría marcó diferencias absolutamente. En lo que jugó, se consolidó seriamente, está más que claro”, añadió.

La observación cambia rotundamente de la mitad de la cancha en adelante. Ahí, pocos superan el examen: Víctor Dávila, cumple, y el ya mencionado Echeverría, lo hace con honores.

“Dávila convenció”, asegura el exatacante de Colo Colo. “Dávila respondió”, comenta el otrora volante de la UC.

Los apuntados también resultan ser los mismos. “Del mediocampo para arriba está el gran problema. Pulgar, siempre está la duda con él. No es ni fu ni fa y todavía no puede convencer. El otro es Marcelino Núñez, que todavía no se apodera de la camiseta”, responde Véliz.

“Pulgar no hizo una buena copa. Mostró más malas que buenas. Marcelino Núñez, definitivamente, no mostró nada en todos los minutos que estuvo en la cancha, nada fuera de lo normal”, complementa Aravena.

Problemas en ofensiva

Una voz autorizada en la Roja es Elías Figueroa, que responde a El Deportivo. El histórico zaguero evita los juicios de valor a los jugadores de la Selección, sin embargo, admite que siguió de cerca los partidos del combinado de Gareca y pone énfasis en la pobreza exhibida a la hora de atacar. “Vi a un equipo que por ratos jugó buen fútbol, pero que en los tres partidos careció completamente de peso en el ataque”, establece.

Véliz también desmenuza el rendimiento de los máximos goleadores de la Roja: “Nos tenemos gol. Nos fijamos en la falta de gol hoy, pero no hay ningún delantero. Si te vas para atrás, hay una gran cantidad de jugadores que han sacado los grandes, pero ninguno ha funcionado. Tenemos que recurrir a los mismos de siempre. Vargas venía de hacer goles y todos lo dimos como resucitado; pero no se vio nada de eso”, señaló.

“Alexis todavía es un jugador de elite, pero es demasiado quisquilloso, que las pelotas no le llegaban bien. Es otro tema, pero no anduvo. Brereton no es el jugador que necesita Chile. Es voluntarioso, corre, tiene espíritu, juega un un fútbol muy exigente, pero le cuesta, le cuesta técnicamente”, complementó.

No obstante, el tres veces mundialista con Chile cree que el Tigre le dio pocas oportunidades al nacido en Stoke-on-Trent. “Contra Canadá me habría gustado ver a Ben por lo menos un tiempo entero, ya que ellos se impusieron físicamente desde el comienzo y creo que Brereton hubiese estado mejor dentro del área, por físico, altura y por ese juego en diagonal potente que presenta”, desmenuza.

Osorio tampoco pasa la prueba. “No estuvo bien. Fue titular, pero no pudo. Después, con Canadá, tuvo que sacarlo por la expulsión”, indicó Véliz. El Mortero continúa con el análisis, pero asegura que el formado en Universidad de Chile tiene las condiciones para tomar la relevancia esperada: “La gente espera que haga todo y no es así. Es un muchacho joven, lleno de condiciones, con una pierna izquierda muy educada, es habiloso. Hay que darle tiempo para que empiece a mostrar todas sus condiciones, no por nada está triunfando en Europa, no es menor lo que ha hecho”, señala.

“En algunas jugadas que intentó, demostró la calidad que tiene. Uno no puede esperar que un jugador de su nivel, que tenga minutos en los partidos, debe ser una constante en el accionar que tenga. Él es un hombre de ofensiva y pasa que no acertamos con la portería. Entonces, el análisis que hace uno o la evaluación no es buena para ninguno de esa zona”, sentenció.