Evaluando su continuidad en la Conmebol y bajándose de eventos: el plan de acción de Pablo Milad tras la polémica eliminación de la Roja

Pablo Milad volvió este lunes en Santiago. En un largo viaje desde Estados Unidos, que incluyó traslados terrestres desde Orlando a Miami, por las tormentas eléctricas, que impedían salir desde el destino en el que Chile jugó frente a Canadá, el presidente de la ANFP aterrizó junto a parte de la delegación que comanda Ricardo Gareca. Lo hizo sin dar declaraciones.

Es que las horas transcurren y el termostato sigue al alza. El dolor y la rabia no pasan. La molestia por el dudoso arbitraje de Wilmar Roldán, que no expulsó a un canadiense por el codazo a Echeverría y sí a Gabriel Suazo con una doble amarilla, está más latente que nunca. Más cuando después de 20 años, el Equipo de Todos se despidió en la fase de grupos de la Copa América. Un fracaso deportivo que se vio condimentado con graves errores de los jueces.

El semblante de Pablo Milad refleja su presente. Está molesto, indignado con una serie de situaciones que marcaron el paso de Chile por Estados Unidos. Tiene quejas para los duelos de Chile frente a Perú, Argentina y Canadá. También para los traslados internos y una serie de situaciones que vivieron en la competición. Sin embargo, además de la molestia, hay un dejo de resignación. La Conmebol nuevamente parece estar perjudicando a Chile, según las propias palabras del timonel. A esta altura, al parecer, su condición de vicepresidente tercero de la Conmebol poca influencia genera.

El expresidente de Curicó le avisó a su círculo más cercano que no descansará hasta que se tomen medidas. Siente y asume que su liderazgo está en duda por las últimas decisiones que lo han perjudicado. Ya avisó que no aceptará la invitación que recibió de Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, para asistir a la final de la Copa América. También planea un viaje a la casa del fútbol sudamericano apenas finalice el certamen para reunirse con Domínguez y expresarle su malestar por los errores arbitrales que han condicionado los encuentros de la Roja. Las Eliminatorias ahora son su gran preocupación.

El timonel de la sede de Quilín también evalúa renunciar a la Conmebol, según pudo averiguar El Deportivo. Es una idea que le da vueltas desde el papelón del Mundial 2030. En aquella oportunidad, sin embargo, se reunió con Alejandro Domínguez y, al parecer, recibió justificaciones. “Con Pablo (Milad) mantenemos conversaciones constantes. Hablar con él en privado será un placer. En esto siempre hay que ir de frente y hablar de las cosas como tienen que ser, Milad y Chile se lo merecen. No hay nada que esconder, al contrario”, planteó el paraguayo, en aquella oportunidad. Además, se refirió a la posibilidad de que la cabeza del fútbol chileno diese un paso al costado en la Conmebol. “Es una decisión muy personal de él. No veo los motivos por los cuales tenga que renunciar, y si lo hace, ahí sabremos las razones. Ojalá que no lo haga. Milad es una persona muy trabajadora, es un dirigente de fútbol de raza y quiere lo mejor para Chile”, cerró.

La rabia de Milad es evidente. Se le nota en su forma de expresarse, en cómo mueve las manos. En zona mixta, tras la eliminación de la Roja, se vio, como pocas veces, enfrentando a la sede que conduce Alejandro Domínguez. “No es primera vez que nos pasa con Roldán. Hablaré con el árbitro, este hombre siempre nos hace lo mismo. Dalo por hecho que este árbitro nunca más nos dirigirá un partido”, aseguró el presidente.

“Me he contenido, es muy frustrante. Los chicos se condicionan. La segunda amarilla es inexistente, la segunda es dudosa, es un choque y el VAR lo cobra. Lo digo porque el árbitro no lo había cobrado, fue retroactivo. Que nos cobren una amarilla por VAR, eso no ha ocurrido nunca”, acusó.

Milad, a esa altura, ya había dado indicaciones de los primeros pasos a seguir tras los errores errores arbitrales de Roldán. Desde Santiago, Jorge Yungue, su mano derecha, ya redactaba una carta con su firma que iba en dirección a la Conmebol. “Durante los primeros dos encuentros disputados en la Copa América por la Selección Chilena hubo una serie de decisiones arbitrales cuestionables, que perjudicaron directamente la participación de nuestra selección para su continuidad en dicho campeonato”, consigna el escrito. Hay referencias a las actuaciones del brasileño Wilton Sampaio y del uruguayo Andrés Matonte. En ambos casos, de notoria reprobación por su rendimiento en el campo de juego.

Roldán, en tanto, se lleva un capítulo aparte. “De máxima gravedad: la falta de imparcialidad del árbitro don Wilmar Roldán dirigiendo partidos de la Selección Chilena y los errores groseros en el partido del día de hoy”, introduce el análisis del cometido del juez cafetalero. “Previo al partido, el árbitro don Wilmar Roldán había mostrado una absoluta falta de imparcialidad en aquellos encuentros en que participó la Selección Chilena. Es más, de los 9 partidos dirigidos por el señor Roldán, la Selección Chilena ha ganado solo uno, dando cuenta de una extraña estadística. En todos los encuentros previos, el señor Roldán ha cometido errores garrafales, entre los cuales, por ejemplo, se encuentra aquel cometido en el partido válido por la Copa América 2021 ante Paraguay, donde el árbitro no cobró un evidente penal”, especifica. Agrega que, en esa oportunidad, la federación chilena pidió la suspensión del juez.

De paso, pide duras penas contra el juez. “Por lo expresado, la Federación de Fútbol de Chile solicita se sancione al árbitro don Wilmar Roldán con la suspensión indefinida y definitiva, y/o en su defecto, con la máxima sanción aplicable ante conductas tan nefastas como las señaladas, en razón de los errores garrafales que cometió en el partido disputado hoy entre las Selecciones de Chile y Canadá, y que corresponden a una conducta recurrente del señor Roldán en aquellos partidos en que arbitra a la Selección chilena, poniendo de manifiesto su absoluta falta de imparcialidad”, consigna.

A Milad lo golpeó la eliminación de Chile. Porque más allá de lo deportivo, en la que sí reconoce en la interna que el equipo de jugadores de Gareca no estuvo a la altura de la competición, siente que Chile nuevamente fue perjudicado. Hasta la publicación del PM, el curicano seguía sin conversar de manera telefónica con Domínguez.

En su memoria, y en la de los fanáticos, está presente el papelón en la organización del Mundial 2030. A través de un video en el que Alejandro Domínguez sale bailando para festejar que Sudamérica sería organizador de los duelos iniciales de la Copa 2030, el curicano recién enteró de que Chile había sido desplazado del certamen y que solo Uruguay, Argentina y Paraguay albergarían la cita. No hubo un aviso previo, ni una información. En su momento, acusó el golpe. “Creo que esto no se trata de una persona, esto se trata de un gobierno porque estamos postulando por un gobierno, y esto significa un duro golpe no solo para mi persona como presidente, sino que para todo un país”. Luego de reunirse con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, Chile terminó recibiendo el Mundial Sub 20 del próximo año.

El duro golpe al mentón del presidente volvió a poner entredicho su poder al interior de la Conmebol. Incluso, cuando se le fue consultado en Orlando, el timonel levantó la voz para defenderse. “¿Qué es el peso en la Conmebol? ¿Se refiere a malabares? Tengo presencia, estoy haciendo un reclamo. Hay que mejorar de manera transparente. El respeto está, hay que analizarlo más profundamente. No me gusta hablar en situaciones extremas, emocionales”, explicó Milad.

Incluso, el exdirigente de Curicó Unido insinuó, tras la insistencia de los profesionales, que podía existir una especie de plan para impedir que la Roja llegara más arriba en el torneo continental. “Este es un momento de impotencia, de frustración y pena profunda. No quiero pensar que hay una conspiración para dejar afuera a Chile. Pero hay errores arbitrales que condicionaron los resultados”, agregó el mandamás del fútbol chileno.