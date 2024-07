La dura autocrítica de Ricardo Gareca en el retorno de la Roja a Chile

Chile sigue masticando la eliminación de la Copa América de Estados Unidos 2024 en la fase de grupos. Además de quedar sin la chance de disputar los cuartos de final, está el hecho de no haber podido marcar goles en la competencia después de haber mostrado en los duelos preparativos un repunte en este aspecto.

Ya en Chile, Ricardo Gareca se refirió a lo sucedido en Norteamérica. “lógicamente que no fue lo que fuimos a buscar. Fuimos a buscar la clasificación, (estoy) apenado lógicamente porque teníamos mejores expectativas”, comentó en el aeropuerto.

“Tenía mejores expectativas futbolísticamente. En la convivencia fue muy buena, necesito destacarlo. Solo palabras de agradecimiento. En lo futbolístico, entramos a un detalle más importante que es la selección nacional, el rendimiento en la cual vamos a analizarlo más profundamente”, añadió.

Tras ello, lanzó una autocrítica: “Somos los máximos responsables. Somos los que mostramos una idea de juego, confeccionamos el equipo y los cambios, entonces tenemos una gran autocrítica en ese aspecto”.

“Si tiene que haber una autocrítica en todo esto, somos los máximos responsables”, remarcó.

Otro punto que trató fue el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán en el partido contra Canadá, donde el juez terminó expulsando a Gabriel Suazo en el primer tiempo y no sancionó un codazo en contra de Rodrigo Echeverría.

“Me pareció apresurada la toma de decisiones en un partido que se jugaba tanto”, sostuvo. Sobre la roja, expresó que “me pareció una carrera en velocidad de dos jugadores era muy factible el choque, pero se tiene que juzgar la intención, no me pareció la mejor decisión en ese aspecto por todo lo que se jugaba, por el tiempo que transcurría el partido. No hubo una agresión que uno pueda interpretar y en ese sentido me pareció apresurado”.

Falta de gol

A su vez, Gareca apunto al rendimiento ofensivo del equipo, tras acabar los tres partidos sin marcar goles. “Hicimos todo lo posible, pero nunca nos encontramos, por lo menos de lo que habíamos insinuado en los partidos anteriores; nos costó generar, fueron partidos muy disputados, muy cerrados, pero en general teníamos mejores expectativas”.

“Hubo rendimientos buenos, el equipo está sólido en líneas generales, hemos recibido pocos goles; nos ha costado el hecho de no poder ganar, pero el equipo se mostró sólido y es un punto para destacar”, agregó.

“Eso no nos conforma, lógicamente necesitamos hacer goles, se necesitan para ganar, pero en general las actuaciones individuales de algunos muchachos fueron importantes, otros que tendrán que mejorar por supuesto, pero en general estamos conformes más que nada con el comportamiento”, añadió.

También tuvo palabras para los hinchas que estuvieron presentes en los estadios. “le doy un agradecimiento especial a la gente, como nos apoyaron en todos los partidos, en el último hubo más de 20.000 chilenos en la cancha, no estamos contentos porque no pudimos darles un triunfo, pero sí muy agradecidos del apoyo que tuvimos en todo momento”.

En cuanto a la actuación de Claudio Bravo en la Copa, indicó que esta fue “muy destacada” y explicó que no pudo ser parte del último partido “porque tuvo una molestia en el entrenamiento, una ruptura fibrilar muscular”.

Sobre la continuidad del portero, explicó que “es el día a día, lo que él resuelva, gracias a Dios Gabriel Arias tuvo una actuación muy destacada, eso me da la tranquilidad que tanto Arias, Cortés como Bravo y alguna posibilidad más del medio, de lo que veamos de los arqueros que tenemos en consideración, me queda la tranquilidad que estamos bien cubiertos”, cerró.