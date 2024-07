La justificación de Wilmar Roldán a la expulsión de Suazo tras la grave acusación de Milad

La Roja mira desde afuera la Copa América. Luego de empatar sin goles ante Canadá, el combinado nacional se despidió en la fase de grupos del certamen continental. Todo ocurrió en una jornada muy polémica. Las decisiones incorrectas de Wilmar Roldán pesaron en el partido y el árbitro se llevó múltiples reproches. Horas después del compromiso, la Conmebol reconoció que Moise Bombito tuvo que ser expulsado al comienzo del partido.

Sin embargo, Pablo Milad pone énfasis en otra jugada. El presidente de la ANFP profundiza en la acción que significó la expulsión de Gabriel Suazo. Según expone el curicano, en esa jugada, el VAR intervino de manera incorrecta. De acuerdo al reglamento, el video arbitraje solo puede actuar en los casos de roja directa, no cuando es doble amarilla. En esa línea, el exintendente asegura que el silbante le mostró las dos cartulinas al lateral luego de la advertencia de sus colegas de la cabina. “Las imágenes no mienten. Hubo una injusticia completa contra nuestro país. Me he contenido, estoy muy frustrado, cuando los chicos se entregan por completo. La primera amarilla es dudosa, la segunda es muy cuestionable, es un choque y el VAR lo cobró”, declaró el directivo nacional.

“Lo digo porque el árbitro no lo había cobrado, fue retroactivo. Que nos cobren una amarilla por VAR, eso no ha ocurrido nunca. Es increíble lo del VAR, con Roldán tenemos un historial. Las imágenes no mienten, hay un testimonio claro, es una injusticia enorme con nuestro país. Yo lo intuyo, porque no la había cobrado la amarilla. Puede ser que se lo hayan dicho por la muela”, agregó.

El desempeño de Wilmar Roldán en la eliminación de la Roja desató la irá en la comitiva nacional. Foto: Photosport

Este domingo se conoció la versión del colombiano. En su informe oficial, Roldán explicó la decisión de expulsar a Suazo. “Ser culpable de una conducta antideportiva y una falta temeraria”, señaló al respecto de la primera tarjeta amarilla. Luego, sobre la segunda, redactó que fue: “Conducta antideportiva y cometer una falta a un adversario para interferir en un ataque prometedor”. En ningún momento se refiere a la opción de que el VAR haya intervenido en la determinación.

“No nos dirigirá más”

Más allá de los dardos, Milad también aseguró que tendrá un diálogo con el silbante y prometió realizar gestiones para que el colombiano no vuelva a impartir justicia partidos de la Roja. “No es primera vez que nos pasa con Roldán. Hablaré con el árbitro. Este hombre siempre nos hace lo mismo. Dalo por hecho que este árbitro nunca más nos dirigirá un partido”, sentenció.

“Si hubiesen cobrado lo que tenían que cobrar habría sido diferente. Tenemos historial con Wilmar Roldán. Después de los partidos consumados es difícil decir algo, pero hay que dejar un testimonio. Es algo real, analítico”, justificó el mandamás del fútbol chileno.

Pese a sus reclamos, Milad descartó que exista una persecución contra la selección chilena. “Este es un momento de impotencia, de frustración y pena profunda. No quiero pensar que hay una conspiración para dejar afuera a Chile. Pero hay errores arbitrales que condicionaron los resultados”, dijo.