El potente dardo de Alexis Sánchez contra la Conmebol

Chile arde. Acaba de quedar eliminado en la Copa América, en un partido marcado por los controvertidos cobros del juez Wilmar Roldán. El estado alcanza todo un país, pero es especialmente notoria entre los jugadores, que durante todo el partido reprocharon las decisiones del árbitro colombiano. Con la suerte sellada, los reclamos no tardaron en producirse.

Alexis Sánchez lideró las protestas. “Buena onda todo, pero ya no es primera vez que nos pasa. La Conmebol debe aprender de Europa. No es excusa, pero calienta. Con Argentina ya pasó. Fue justo ganador Argentina, pero este no. Con una expulsión así, te jode todo el partido”, enfatizó, solo a modo de introducción, el Niño Maravilla.

Más alegatos

“Estábamos entrenando bien, con muchos cambios de jugadores que nos hicieron bien. Le dije al árbitro, que no lo veía bien, no lo veía con calma. Son varias veces. Le dijimos que arbitrara bien. Faltó un poco más de conexión en la parte de arriba, conocerse un poco más. Esto servirá para las Eliminatorias”, manifestó el tocopillano, en una mezcla de razones futbolísticas y, otra vez, de alusiones al cometido del juez. “Cuando uno se pone la camiseta de la Selección es algo hermoso. Le pido disculpas a la gente, porque con uno menos igual estuvimos ahí”, valoró.

Rodrigo Echeverría fue tan enfático como el ahora exjugador del Inter de Milán. “No está a la par eso y así no se puede. Nos vamos tristes. porque buscamos el partido todo el tiempo. Quisimos jugar, quisimos ganar, pero pasó por temas arbitrales, Otra vez el mismo personaje... No podemos hacer mucho. Para nosotros son faltitas y para el resto son expulsiones. Así no se puede”, disparó el mediocampista de Huracán, una de las figuras que destacaron en el desarrollo del certamen.

Alexis Sánchez le reclama a Roldán (Foto: Photosport)

Luego abordó el golpe de Bombito que pudo cambiar el desarrollo del partido. “Es muy extraño. Se los dije tres o cuatro veces, que era codazo. Y no, me dijo que era manotazo. Para nosotros, son faltitas. Te estás jugando una clasificación a cuartos. Por erroes arbitrales, no pudimos”, sentenció.

La posición de Echeverría es más amplia. “Sí, es muy extraño que no lo revise el VAR. No nos ponemos de acuerdo. Se tiene que mejorar”, añadió.

El volante admitió que la meta para el torneo no se cumplió. Sin embargo, valoró los progresos que, a su juicio, mostró el equipo en el paso por Estados Unidos “El objetivo era clasificar. Lo intentamos hasta el final. Dejamos todo dentro de la cancha. Ese es el camino”, evaluó.