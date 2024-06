Pablo Milad dispara contra el arbitraje: “Hablaré con Roldán, este hombre no nos dirigirá más”

Tras la eliminación de la Roja, el presidente de la federación chilena Pablo Milad hizo una dura crítica sobre el arbitraje. Según el mandamás, el empate sin goles fue exclusiva responsabilidad del juez colombiano, quien expulsó a Gabriel Suazo a los 27 minutos.

“Si hubiesen cobrado lo que tenían que cobrar habría sido diferente. Tenemos historial con Wilmar Roldán. Después de los partidos consumados es difícil decir algo, pero hay que dejar un testimonio. Es algo real, analítico”, dijo el timonel.

En la misma línea, el exatleta aseguró que el pito colombiano nunca más estará a cargo de un duelo del Equipo de Todos.

“No es primera vez que nos pasa con Roldán. Hablaré con el árbitro, este hombre siempre nos hace lo mismo. Dalo por hecho que este árbitro nunca más nos dirigirá un partido”, aseguró el presidente.

Asimismo, agregó que “me he contenido, es muy frustrante. Los chicos se condicionan. La segunda amarilla es inexistente, la segunda es dudosa, es un choque y el VAR lo cobra. Lo digo porque el árbitro no lo había cobrado, fue retroactivo. Que nos cobren una amarilla por VAR, eso no ha ocurrido nunca”.

Pero el curicano fue un poco más allá, cuando los periodistas cuestionaron su influencia en la Confederación Sudamericana, el dirigente se desencajó en la respuesta.

“¿Qué es el peso en la Conmebol? ¿Se refiere a malabares? Tengo presencia, estoy haciendo un reclamo. Hay que mejorar de manera transparente. El respeto está, hay que analizarlo más profundamente. No me gusta hablar en situaciones extremas, emocionales”, explicó Milad.

Incluso, el exdirigente de Curicó Unido insinuó, tras la insistencia de los profesionales, que podía existir una especie de plan para impedir que la Roja llegara más arriba en el torneo continental.

“Este es un momento de impotencia, de frustración y pena profunda. No quiero pensar que hay una conspiración para dejar afuera a Chile. Pero hay errores arbitrales que condicionaron los resultados”, agregó el mandamás del fútbol chileno.

“Proyecto intacto”

A pesar de las críticas, Milad aseguró que la continuidad de Ricardo Gareca no está en discusión. A pesar de los malos resultados en la Copa América, el máximo dirigente dijo que lo importante viene en las Eliminatorias.

“El proyecto de Ricardo Gareca está intacto, ahora tenemos que concentrarnos en las Eliminatorias. Siempre tenemos que hacer evaluaciones. Tenemos que mejorar rendimientos individuales. Debemos hacer un análisis más crítico y constructivo”, aseguró MIlad.

Además, afirmó que “después de un torneo estas cosas se evalúan. Lo hablaremos en el consejo de presidentes. Yo no puedo cruzarme de brazos frente a esto. Pero hoy tenemos donde elegir jugadores. Ojalá se puedan foguear en ligas superiores a la nuestra”.