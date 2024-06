El enérgico reclamo de la ANFP a la Conmebol por el arbitraje de Wilmar Roldán

Chile golpea la mesa. El arbitraje de Wilmar Roldán en el partido frente a Canadá fue la gota que rebasó el vaso de la paciencia en la ANFP. En toda la Copa América hubo decisiones cuestionables que, en opinión de la entidad, perjudicaron la opción nacional de seguir avanzando en el torneo. Las del colombiano fueron notorias y siguen siendo objeto de críticas a todo nivel.

La organización que preside Pablo Milad emite una queja formal que, en la práctica, se traducirá en un mero formalismo, casi simbólico. Sin embargo, sienta un precedente respecto de la disconformidad por el cometido referil en los tres partidos. La nota, dirigida a Enrique Cáceres, el presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, incluye alusiones a los encuentros ante Argentina y Perú. Y, evidentemente, se centra en lo que sucedió este sábado, en Orlando, en el crucial choque ante Canadá.

El detalle

En el documento, la ANFP es enfática. “Durante los primeros dos encuentros disputados en la Copa América por la Selección Chilena hubo una serie de decisiones arbitrales cuestionables, que perjudicaron directamente la participación de nuestra selección para su continuidad en dicho campeonato”, consigna la nota.

Hay referencias a las actuaciones del brasileño Wilton Sampaio y del uruguayo Andrés Matone. En ambos casos, de notoria reprobación por su rendimiento en el campo de juego.

Roldán, en tanto, se lleva un capítulo aparte. “De máxima gravedad: la falta de imparcialidad del árbitro don Wilmar Roldán dirigiendo partidos de la Selección Chilena y los errores groseros en el partido del día de hoy”, introduce el análisis del cometido del juez cafetalero.

“Previo al partido, el árbitro don Wilmar Roldán había mostrado una absoluta falta de imparcialidad en aquellos encuentros en que participó la Selección Chilena. Es más, de los 9 partidos dirigidos por el señor Roldán, la Selección Chilena ha ganado solo uno, dando cuenta de una extraña estadística. En todos los encuentros previos, el señor Roldán ha cometido errores garrafales, entre los cuales, por ejemplo, se encuentra aquel cometido en el partido válido por la Copa América 2021 ante Paraguay, donde el árbitro no cobró un evidente penal”, especifica. Agrega que, en esa oportunidad, la federación chilena pidió la suspensión del juez.

El capítulo Canadá

En lo relativo al partido ante Canadá, las alusiones específicas son al golpe de Moïse Bombito en contra de Rodrigo Echeverría. “Cuando no existía contexto de disputa de balón, porque el juego se encontraba detenido. Esa situación, que, insistimos, debió ser evaluada por el árbitro en campo, determinaba la expulsión del jugador infractor, pero, de manera incomprensible, dicha situación quedó impune, lo que, sin embargo, era corregible por la intervención del VAR que en el marco de sus atribuciones por protocolo, debió -a lo menos- invitar a una revisión OFR al árbitro por tratarse de una de las situaciones que son de su ámbito jurisdiccional. No obstante, no lo realizó -cuestión que por protocolo estaba obligado a hacer- produciéndose un evidente perjuicio a la Selección de Chile y atentando de manera evidente contra el juego limpio y las reglas del juego”.

La expulsión de Gabriel Suazo. (Foto: Photosport)

La siguiente es la expulsión de Gabriel Suazo. “En el minuto 27, se produce un error técnico y disciplinario evidente por parte del árbitro señor Roldán, quien de manera absolutamente errada interpreta que una disputa leal de balón por parte del jugador N°2 de Chile, don Gabriel Suazo, es merecedora de sanción técnica y junto con ello, pese a que ni por la naturaleza de la acción, ni por contexto táctico, existía posibilidad alguna de ataque prometedor por parte del equipo de Canadá, el árbitro determina una inexplicable sanción disciplinaria de tarjeta amarilla, que en definitiva generó la expulsión del jugador Suazo, por tratarse de una segunda amonestación, incorrecta, durante el partido. Lo que condicionó todo el resto Partido”, sostiene.

En la misiva se solicitan dos acciones concretas. “Por lo expresado, la Federación de Fútbol de Chile solicita se sancione al árbitro don Wilmar Roldán con la suspensión indefinida y definitiva, y/o en su defecto, con la máxima sanción aplicable ante conductas tan nefastas como las señaladas, en razón de los errores garrafales que cometió en el partido disputado hoy entre las Selecciones de Chile y Canadá, y que corresponden a una conducta recurrente del señor Roldán en aquellos partidos en que arbitra a la Selección chilena, poniendo de manifiesto su absoluta falta de imparcialidad”, consigna la primera.

“Asimismo, la FFCh solicita una copia de todos los audios del VAR de todo el Partido, con la finalidad de determinar si existieron otros responsables del nefasto arbitraje del día de hoy para que reciban las máximas sanciones que correspondan. Chile fue eliminado arbitrariamente de la Copa América 2024″, expresa la segunda.