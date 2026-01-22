SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: “Pateó el peor penal de la historia y finge lesión”

    El atacante de Colo Colo recorrió los medios y portales de todo el planeta luego de una insólita definición a lo Panenka.

    Julián Concha 
    Julián Concha
    Cristián Zavala dio la vuelta al mundo por vergonzoso penal ante Peñarol.

    Colo Colo disputó su tercer partido en la Serie Río de La Plata y se impuso sobre Peñarol en una vergonzosa tanda de penales. “Es algo que no había visto nunca, ni en mi carrera como jugador ni como técnico”, aseguró el técnico Fernando Ortiz tras el encuentro.

    En la inédita definición, hubo un lanzamiento puntual que se llevó todos los reflectores. Cristián Zavala lanzó un insólito Panenka, que fue contenido sin problemas por el portero Washington Aguerre. Para remate, el atacante albo se lesionó posterior al cobro.

    El extremo de 26 años dio la vuelta al mundo por su bochornoso penal. Marca, por ejemplo, fue tajante: “Lanza el peor penalti a lo panenka de la historia y finge estar lesionado”, tituló.

    “El futbolista Cristian Zavala, de Colo Colo, erró el lanzamiento ante Peñarol. Quiso lanzar a lo panenka, pero lo hizo fatal y el balón fue directo a las manos del portero. Su decisión fue tan pésima que fingió una lesión después del lanzamiento. Los comentarios de aficionados enfadados en redes no se hicieron esperar y fueron a por el jugador. Desde ‘es un meme Mundial’, hasta ‘hay que echarlo hoy mismo’, pasando por ‘me produce vergüenza ajena’, continuó.

    En Argentina también se refirieron a la particular definición del jugador albo. Olé escribió: “Insólito: Zavala tuvo un penal, la quiso picar, se lo atajaron y se lesionó”, tituló. “Para el quinto penal, la serie se encontraba 2 a 2, con más errados que metidos. El sexto penal trajo al protagonista Cristián Zavala, quién intentó un penal que le salió muy mal. El chileno la picó, el arquero Aguerre se lo atajó y, como si fuera poco, el jugador se lesionó. Posterior al tiro, se tiró a la derecha del arco y se agarró la rodilla derecha con muecas de dolor”, añadió.

    TyC Sports, en tanto, siguió en la misma línea: “Zavala pateó el peor penal de la historia y encima se lesionó”, tituló. “Con una carrera corta y un trote liviano, se paró frente al arquero Washington Aguerre, quien ya había contenido varios disparos. Eligió picar la pelota con un toque suave, pero el intento fue tan anunciado que el arquero uruguayo lo detuvo sin esfuerzo, quedándose plantado en el centro del arco”, complementó.

    “Apenas terminó su remate, Zavala se tiró al piso al costado del arco, visiblemente dolorido de la rodilla derecha. Se bajó las medias, se tomó la zona afectada y fue asistido de inmediato por el cuerpo médico. La escena sumó dramatismo a una acción que ya venía cargada de incredulidad”, añadió.

    “Penalti surrealista”

    El Comercio de Perú también consignó la insólita definición: “El momento más comentado llegó cuando Cristián Zavala, delantero de Colo Colo, fue designado para ejecutar uno de los penales. En lugar de optar por un remate tradicional, Zavala intentó una ejecución a lo Panenka, buscando picar el balón por encima del portero uruguayo Washington Aguerre. Sin embargo, el intento salió muy flojo y el guardameta atrapó el balón sin dificultad”

    Tras fallar su disparo, Zavala sorprendió aún más al tirarse al suelo cerca del arco y sujetarse la rodilla derecha con gestos de dolor, lo que generó reacciones mixtas entre los hinchas. Algunos seguidores manifestaron incredulidad y críticas en redes sociales, mientras que otros expresaron preocupación por el estado físico del atacante, dado que el cuerpo médico ingresó para asistirlo”, añadió el medio peruano.

    El insólito penal traspasó la barrera idiomática. “¡Penalti surrealista! Intenta una vaselina, falla y... finge una lesión“, escribió el medio italiano La Gazzetta dello Sport.

    Además, ESPN, en su plataforma en inglés, también reaccionó al blooper de Zavala, recordando lo hecho por Brahím Díaz en la final de la Copa Africana de Naciones: “Zavala, días después del infame fallo de Panenka de Brahim Díaz en la final de la Copa Africana de Naciones , lanzó el penalti directo al portero (al igual que el marroquí) antes de, de manera un tanto cómica, caer con una lesión que muchos en las redes sociales creyeron que era falsa".

    Más sobre: Fútbol, Fútbol Internacional, Serie Río de La Plata, Colo Colo, Peñarol, Cristián Zavala

