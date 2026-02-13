“No se lo piensa dos veces”: Elche destaca una gran jugada de Lucas Cepeda en su estreno como titular en el Elche

Lucas Cepeda tuvo su estreno como titular con el Elche en el duelo ante Osasuna. Al atacante le tomó dos encuentros con los franjiverdes para hacerse de un espacio entre los once elegidos por Eder Sarabia.

Cepeda tuvo su estreno ante Barcelona, donde tuvo la posibilidad de anotar, pero no logró darle dirección a un tiro. Luego, también vio minutos ante Real Sociedad.

La adaptación del exColo Colo ha sido rápida en España. Así lo dejó saber su nuevo técnico: “Él se ha sentido muy a gusto en este vestuario. Cada vez se relaciona más con sus compañeros, eso demuestra la personalidad y ese carácter. Sabe a lo que ha venido, es muy profesional y nos va a ayudar mucho“, dijo Sarabia.

La adaptación se mostró en su ingreso ante Osasuna, duelo en el que no perdió el tiempo y casi tuvo su primer gol con el conjunto español.

El chileno recibió el balón cerca del borde del área y sin dudar armó el disparo. La potencia del tiro no fue suficiente para batir a Sergio Herrera el portero rival. Quedó el rebote con el arquero en el suelo, pero uno de sus compañeros no consiguió darle dirección al balón para abrir la cuenta.

“Cepeda no se lo piensa dos veces”, publicó la escuadra española en redes sociales con la jugada del seleccionado nacional. Aún no puede anotar su primer gol, pero los hinchas llenaron de elogios en el posteo el intento de Cepeda.