El ingreso de Lucas Cepeda no fue la solución: Elche pierde y se acerca a la zona de descenso en España

El Elche, nuevo equipo de Lucas Cepeda, perdió 3-1 en su visita a la Real Sociedad, por la fecha 23 de la liga española. El equipo comandado por Eder Sarabia se está complicando con el tema de la permanencia.

El exjugador de Colo Colo debutó el fin de semana pasado, nada menos que ante el Barcelona. Con más tiempo de trabajo, se proyectaba un potencial ingreso como titular. De hecho, el técnico Sarabia alabó las condiciones de su pupilo. Sin embargo, el nacional debió esperar. Arrancó en la banca e ingresó para jugar poco más de un cuarto de hora.

El equipo vasco, local este sábado, ha tenido una evolución de la mano de su nuevo entrenador, el estadounidense de origen italiano Pellegrino Matarazzo. Incluso, el cuadro donostiarra se metió en las semifinales de la Copa del Rey, donde enfrentará al Athletic de Bilbao, para el clásico del País Vasco. En el primer tiempo, la Real Sociedad sacó ventaja de dos goles en el marcador.

En los 24′, Luka Sucic abrió el marcador. Después, en los 37′, fue el turno del internacional español Mikel Oyarzabal para convertir. El panorama asomaba muy complicado para los ilicitanos, sin embargo llegó al descuento antes del entretiempo. En los 42′, el portugués André Silva hizo el 2-1.

El complemento fue movido, donde ambos elencos fueron a buscar la portería rival. Eso sí, siempre pareció más cerca el tercero de los blanquiazules que la igualdad de los ilicitanos. Hasta que llegó la hora para el porteño. En los 73′ ingresó Lucas Cepeda, reemplazando al carrilero derecho Léo Pétrot. El chileno se instaló de inmediato por el lado izquierdo, con su perfil, a diferencia del debut contra el Barcelona, donde se desempeñó por la derecha.

Cada avance de los vascos era peligro de gol. Finalmente lograron concretar el 3-1 en los 89′, con el acierto del islandés Orri Steinn Óskarsson.

El Elche es el peor equipo como visitante en la liga española. Todavía no ha podido conseguir un triunfo como forastero. En 11 presentaciones, tiene cuatro empates y siete derrotas. Solo acumula 4 puntos de 33 posibles.

Lamentablemente para Cepeda y compañía, los ilicitanos se acercan a la zona baja de la clasificación. Aparecen en el puesto 13º con 24 puntos, igual que el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Están solo a dos unidades de la zona de descenso. Hoy, el que ocupa el 18º lugar (bajan los últimos tres) es el Rayo Vallecano, con 22.