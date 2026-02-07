SUSCRÍBETE POR $1100
    Por motivos de seguridad: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo busca suspender partido ante el Girona

    El elenco blanquirrojo pretende cancelar el encuentro de este sábado debido a la intensa tormenta que afecta a Andalucía, por la que se ha señalado alerta naranja y un intenso despliegue.

    Julián Concha 
    Julián Concha
    El Sevilla busca suspender encuentro ante el Girona. Foto: @SevillaFC /X.

    El Sevilla, a través de un comunicado, le ha transmitido a LaLiga su intención de suspender el encuentro ante el Girona, estipulado para este sábado 7 de febrero, a las 14.30 horas (18.30 hora local), en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La petición busca resguardar la seguridad tras un intenso temporal que afecta a la Península Ibérica, principalmente a Andalucía. Tanto Alexis Sánchez como Gabriel Suazo figuran entre los convocados para el cotejo.

    Dos tormentas aquejaron a la zona hispalense. Primero, Leonardo, que provocó inundaciones y desborde de ríos. Unas 11 mil personas fueron evacuadas de sus hogares. Después, tomó el relevo la borrasca Marta, que continuó causando estragos.

    Es por ello que el Ayuntamiento de Sevilla elevó el Plan Territorial de Emergencias al Nivel 1. “Será una jornada complicada”, indicó Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla.

    Alerta naranja y preocupación

    Se anuncio alerta naranja en gran parte de Andalucía (y roja en algunas zonas), ante lo que el Sevilla respondió con la petición de suspender el partido, principalmente para preservar la seguridad de los aficionados que se desplazan a la capital hispalense.

    La suspensión cuenta con el antecedente de la cancelación del encuentro entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, que no no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad. Por ahora, el club está a la espera de una respuesta de las autoridades competentes.

    En ese sentido, la Junta de Andalucía ha pedido extremar precauciones y evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios. También se llama a la prudencia y a no circular por riberas ni cruzar arroyos por el riesgo de desbordamiento. La crecida del río Guadalquivir es la principal preocupación.

    También se ha señalado el cierre preventivo de diferentes espacios como parques y jardines, el cementerio municipal, todas las instalaciones deportivas, los Jardines del Real Alcázar, centros cívicos y espacios culturales.

