A la altura de Ecuador: el renovado mapa de los chilenos en las grandes ligas europeas

El mercado de pases invernal en el fútbol europeo movió la representación chilena en las principales competencias del Viejo Continente, de cara a la recta final de la temporada 2025-2026, una que finalizará antes por la estrechez del calendario debido al Mundial. Esto sucede en tiempos en los cuales el balompié nacional no atraviesa por su momento más luminoso y el foco, obligatoriamente, pone a 2030 en el horizonte.

Las novedades tienen relación con un par de llegadas y una salida previsible. Felipe Loyola y Lucas Cepeda, un par que está llamado a liderar la regeneración de la Roja, llegaron a Europa en el reciente mercado. El polifuncional mediocampista dejó Independiente para recalar en el Pisa de Italia. A su vez, el canterano de Wanderers fichó en el Elche de España hasta junio de 2030. Ambos ya han tenido presencias en sus respectivos elencos y están paulatinamente conociendo sus nuevas ligas.

En su primera conferencia de prensa en tierra toscana, Loyola dio cuenta de las motivaciones que tuvo para llegar a un elenco que pelea por la permanencia en el Calcio: “Soy un jugador muy emocional y competitivo. Mis compañeros y yo compartimos el mismo espíritu de compromiso. Lo daremos todo para mantenernos en la categoría”.

En efecto, el Pisa es uno de los colistas del fútbol transalpino, con 15 puntos en 26 partidos (tiene una sola victoria). Este lunes, recibe al Bologna.

Independiente indicó que la operación se realizó a préstamo por seis meses, con un cargo de 1,3 millones de euros (US$ 1,5 millones) y un bono de 200 mil euros por objetivos. En el caso que participe en cinco partidos con su nuevo equipo, hay una obligación de compra de 5,5 millones (US$ 6,5 millones) por el 70% del pase. Hasta la fecha, el ex Huachipato lleva cuatro encuentros y un gol (al Milan).

Mientras tanto, Cepeda contó con el privilegio de debutar en LaLiga ante el Barcelona. Tiene cuatro presentaciones con el Elche. Su técnico, Eder Sarabia, lo alabó: “Él se ha sentido muy a gusto en este vestuario. Tuvimos una reunión en la que él habló, en la cancha habla, y creo que cada vez se relaciona más con sus compañeros, eso demuestra la personalidad y ese carácter. Sabe a lo que ha venido, es muy profesional y nos va a ayudar mucho”.

El club ilicitano, propiedad de Christian Bragarnik (quien también está en O’Higgins), se metió en la pelea por evitar el descenso. Tiene 25 puntos en misma cantidad de encuentros. Este domingo, recibe al Espanyol.

Chile en las ligas top

Son siete los nacionales presentes en las grandes ligas europeas: tres en España (Alexis Sánchez, Gabriel Suazo y Lucas Cepeda), tres en Italia (Guillermo Maripán, Felipe Loyola y Matías Pérez) y uno en Francia (Francisco Sierralta). En este catastro no se contabiliza a Matías Dituro, portero del Elche, argentino naturalizado chileno.

No hay nacionales en la Premier League ni en la Bundesliga. Si hace no tanto tiempo era común ver a los pilares de la Generación Dorada en clubes de elite, ahora la realidad es distinta: la legión chilena está en equipos de segunda o tercera línea, donde la misión es entrar en alguna copa o bien, derechamente, mantenerse en Primera.

Quien dejó Europa fue Damián Pizarro. Tras un par de pasos poco fructíferos tanto en Udinese como en Le Havre de Francia, recaló en Racing Club de Avellaneda, su tercer equipo en el extranjero a los 20 años.

Si se contrapone con las otras naciones sudamericanas, Chile está en una ubicación postergada en las cinco ligas top europeas, aunque puede sonar sorpresivo que se encuentre a la par de Ecuador, país que atraviesa un presente mucho más halagüeño y con la Copa del Mundo 2026 por delante.

El país del Guayas también cuenta con siete futbolistas en esos torneos (tres en Inglaterra, dos en Francia, uno en Italia y otro en Alemania). Resaltan Piero Hincapié, en el Arsenal; Willian Pacho, en el PSG; Pervis Estupiñán, en el Milan; y Moisés Caicedo, en el Chelsea. Perdió a Kendry Páez, quien estaba en el Racing de Estrasburgo, cedido por el Chelsea, y partió a River Plate.

Brasil es el país de la región con mayor representación, sumando 86 futbolistas. No hay novedad al respecto. 33 de ellos militan en la Premier League. Le sigue Argentina, con 75. El país transandino cuenta con la legión foránea más numerosa en la Primera División española. Luego aparecen Uruguay, con 24 (17 de ellos en el campeonato hispano); y Colombia, con 16. La nación cafetalera tiene a siete en el Calcio italiano.

Chile supera a Paraguay (6), Venezuela (5), Perú (1) y Bolivia (0). De los seis paraguayos, cuatro juegan en Inglaterra, incluyendo al juvenil Diego León, adquirido por Manchester United. Un hecho alentador para Gustavo Alfaro, pensando en el Mundial. Por otra parte, el único representante peruano en los torneos top es Felipe Chávez, de 18 años, quien pertenece al Bayern Múnich y fue cedido al Colonia.