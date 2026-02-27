La batalla táctica de Macul: las pizarras de Fernando Ortiz y Paqui Meneghini para el Superclásico entre Colo Colo y la U

Este domingo, el estadio Monumental recibe la versión 199 del Superclásico. Encontrará a Colo Colo y Universidad de Chile con momentos dispares. Desde el análisis previo (y transversal), uno podía prever que la bonanza iba a estar en la vereda azul, y la escasez en la trinchera alba, considerando la base del año pasado y el mercado de pases. Sin embargo, luego de cuatro fechas de la Liga de Primera, ha sucedido lo contrario. El equipo de Fernando Ortiz es uno de los líderes, mientras que la U no ha ganado de la mano de Francisco Meneghini.

¿Cómo leer lo que puede suceder en la cancha de Pedreros? Se anticipa una batalla táctica. ¿Quién podrá imponerse?

Ortiz encontró la defensa

Paulatinamente, Colo Colo se ha afirmado. Si bien es cierto que no tiene un juego que sea cien por ciento convincente al exigente y exitista paladar del hincha albo, no es menos cierto que la seguidilla de buenos resultados le han dado aire al cuerpo técnico para fraguar una estructura estable, después de la sonora derrota con Limache en el debut. Fernando Ortiz movió piezas después de aquel paso en falso. Lo primero es que rearmó la defensa.

Matías Fernández Cordero llegó desde Independiente del Valle para ser el lateral derecho titular. Pero no convenció y lo relevó Jeyson Rojas. Cabe recordar lo que dijo Aníbal Mosa, a la hora de confirmar el regreso del canterano, volviendo de una cesión en Deportes La Serena: “Vamos a repatriar a Jeyson Rojas; será el segundo lateral derecho”. Hoy, es el primero. En la izquierda, otro del riñón colocolino que se ha ido ganando un puesto es Diego Ulloa (retornó tras un préstamo en La Calera), relegando a Erick Wiemberg. La dupla de centrales parece fija: Jonathan Villagra y Joaquín Sosa. Javier Méndez, el otro uruguayo que trajo Blanco y Negro en el mercado, debe esperar.

El rediseño le ha funcionado a Colo Colo, toda vez que lleva tres partidos seguidos sin goles en contra. En el mediocampo, el triángulo también asoma como estable. Arturo Vidal, quien en la pretemporada ensayó como líbero, se ha acomodado en el eje, como el volante más centralizado. Una cosa son las ansias del King de rememorar tiempos mejores, pero el choque con la realidad hace que deba cumplir otro rol en el equipo. Ya no es el box to box. Los interiores son Tomás Alarcón y Felipe Méndez. El ex Unión Española es quien más se suelta. Ha sido uno de los rendimientos más estables del equipo, incluso en los momentos de fragilidad. Tiene la mayor cantidad de pases precisos en lo que va del torneo: 237. Le sigue Vidal, con 233.

Con el 4-3-3 (o 4-1-4-1) relativamente afirmado, se abre el debate respecto a la inclusión del doble 9, si está disponible Javier Correa. Sin ser un puntero, Maximiliano Romero se ha acomodado por la derecha, para finalizar en el centro. Colo Colo es un equipo que gusta de tener la pelota. Exhibe una posesión del 60,8%. El partido en el cual tuvo menor tenencia fue ante Everton: 53%. Por llamativo que sea, fue ante los ruleteros donde contabilizó más remates a portería: 8. Ese duelo, de la segunda fecha, fue cuando optó por el 4-4-2 con rombo en el medio y dos arietes. Con un 80% de pases acertados en campo contrario, promedia 3,3 ocasiones claras por partido (según datos de Sofascore).

Ya sea con doble 9 o con punteros, la ubicación de Claudio Aquino no cambia demasiado: parte desde la izquierda, hacia el centro. No es un extremo, pero usa esa demarcación. Es quien encabeza el ítem de ‘ocasiones claras creadas’, con 4.

Paqui busca y busca

La plantilla más valiosa de Primera División, Universidad de Chile, tiene apenas tres puntos de 12 posibles. Llegará al Monumental sin triunfos en el año. Además de lo netamente numérico, el fútbol de la U no termina de convencer. Si bien ante Limache mostró pasajes de lo mejor al mando de Paqui Meneghini, lo cierto es que no le alcanzó para desbloquearse y ahuyentar los fantasmas. Las pifias de los hinchas hacia el DT son un síntoma.

¿Cómo darle más juego e intensidad a la U? El problema no pasa por el manejo del balón. Los azules promedian un 56% de posesión. Solo en el estreno ante Audax, donde jugó mucho tiempo en inferioridad numérica, tuvo menos la pelota que el rival. Ante los tomateros, registró el 65% de tenencia. El punto es qué hacer con el balón para dotar al equipo de una estructura más confiable y con movimientos más veloces. La U, que cuenta con abundancia de alternativas, todavía no da con una oncena fija.

Ante Universitario, el estreno en sociedad de Meneghini en la banca laica, apostó por un 4-2-3-1, dibujo que mantuvo para la primera fecha del campeonato (con cambios en algunas ubicaciones). En las siguientes tres presentaciones, se probó con la línea de tres en la zaga, un enlace (Lucas Assadi) y dos delanteros. En esta búsqueda, salió trasquilado Lucas Romero. El paraguayo, uno de los refuerzos de la gerencia técnica, comenzó como titular, sin embargo perdió su puesto. Al lado de Charles Aránguiz, ha entrado Israel Poblete. En el último juego, el Príncipe tuvo la compañía de Javier Altamirano.

Un problema en el horizonte del entrenador tiene que ver con la lesión de Assadi. El 10 de los estudiantiles sufre un esguince sindesmal en el tobillo izquierdo, que lo descartaría por aproximadamente un mes. Esto lo saca del Superclásico y de la llave ante Palestino por la Copa Sudamericana. Pese a esto, Paqui no cierra la puerta. “Estamos viendo la evolución. Los vamos a definir más cerca del partido”, dijo en TNT Sports. No tener al valor más desequilibrante en ofensiva es otro dolor de cabeza para un DT urgido por resultados. Assadi es quien suma la mayor cantidad de regates completados en el torneo (8, al igual que el albo Leandro Hernández).

Sin el 10, se abre la opción de que Altamirano asuma una labor netamente creativa, detrás de los delanteros (Vargas y Lucero). En este escenario, se anticipa una lucha para jugar al lado de Aránguiz en el medio (Poblete, Díaz o Romero). Claro, si Paqui sostiene el 3-4-1-2. “La idea se mantiene. Obviamente Lucas (Assadi) es un jugador especial, distinto, que es difícil de reemplazar, pero la estructura no se va a mover mucho. Va a haber ajustes, sí, estratégicos que hacemos en todos los partidos”, anticipó el extécnico de O’Higgins.

La U tiene menor porcentaje de pases precisos que Colo Colo (78,9%), así como en los pases acertados en campo rival (71,8%). También es menor respecto a las ocasiones claras falladas por partido (1,5). Considerando las alternativas en ataque, ese último número es bajo.