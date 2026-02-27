SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La batalla táctica de Macul: las pizarras de Fernando Ortiz y Paqui Meneghini para el Superclásico entre Colo Colo y la U

    El partido del domingo, en el Monumental, encontrará al Cacique y a los azules atravesando momentos dispares. La estabilidad de los albos, amparada en una racha de triunfos, se contrapone con la urgencia de ganar que tienen los estudiantiles, con su técnico en el paredón.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Las pizarras de Fernando Ortiz y Paqui Meneghini para el Superclásico 199. Fotos: Photosport

    Este domingo, el estadio Monumental recibe la versión 199 del Superclásico. Encontrará a Colo Colo y Universidad de Chile con momentos dispares. Desde el análisis previo (y transversal), uno podía prever que la bonanza iba a estar en la vereda azul, y la escasez en la trinchera alba, considerando la base del año pasado y el mercado de pases. Sin embargo, luego de cuatro fechas de la Liga de Primera, ha sucedido lo contrario. El equipo de Fernando Ortiz es uno de los líderes, mientras que la U no ha ganado de la mano de Francisco Meneghini.

    ¿Cómo leer lo que puede suceder en la cancha de Pedreros? Se anticipa una batalla táctica. ¿Quién podrá imponerse?

    Ortiz encontró la defensa

    Paulatinamente, Colo Colo se ha afirmado. Si bien es cierto que no tiene un juego que sea cien por ciento convincente al exigente y exitista paladar del hincha albo, no es menos cierto que la seguidilla de buenos resultados le han dado aire al cuerpo técnico para fraguar una estructura estable, después de la sonora derrota con Limache en el debut. Fernando Ortiz movió piezas después de aquel paso en falso. Lo primero es que rearmó la defensa.

    Matías Fernández Cordero llegó desde Independiente del Valle para ser el lateral derecho titular. Pero no convenció y lo relevó Jeyson Rojas. Cabe recordar lo que dijo Aníbal Mosa, a la hora de confirmar el regreso del canterano, volviendo de una cesión en Deportes La Serena: “Vamos a repatriar a Jeyson Rojas; será el segundo lateral derecho”. Hoy, es el primero. En la izquierda, otro del riñón colocolino que se ha ido ganando un puesto es Diego Ulloa (retornó tras un préstamo en La Calera), relegando a Erick Wiemberg. La dupla de centrales parece fija: Jonathan Villagra y Joaquín Sosa. Javier Méndez, el otro uruguayo que trajo Blanco y Negro en el mercado, debe esperar.

    El rediseño le ha funcionado a Colo Colo, toda vez que lleva tres partidos seguidos sin goles en contra. En el mediocampo, el triángulo también asoma como estable. Arturo Vidal, quien en la pretemporada ensayó como líbero, se ha acomodado en el eje, como el volante más centralizado. Una cosa son las ansias del King de rememorar tiempos mejores, pero el choque con la realidad hace que deba cumplir otro rol en el equipo. Ya no es el box to box. Los interiores son Tomás Alarcón y Felipe Méndez. El ex Unión Española es quien más se suelta. Ha sido uno de los rendimientos más estables del equipo, incluso en los momentos de fragilidad. Tiene la mayor cantidad de pases precisos en lo que va del torneo: 237. Le sigue Vidal, con 233.

    Con el 4-3-3 (o 4-1-4-1) relativamente afirmado, se abre el debate respecto a la inclusión del doble 9, si está disponible Javier Correa. Sin ser un puntero, Maximiliano Romero se ha acomodado por la derecha, para finalizar en el centro. Colo Colo es un equipo que gusta de tener la pelota. Exhibe una posesión del 60,8%. El partido en el cual tuvo menor tenencia fue ante Everton: 53%. Por llamativo que sea, fue ante los ruleteros donde contabilizó más remates a portería: 8. Ese duelo, de la segunda fecha, fue cuando optó por el 4-4-2 con rombo en el medio y dos arietes. Con un 80% de pases acertados en campo contrario, promedia 3,3 ocasiones claras por partido (según datos de Sofascore).

    Ya sea con doble 9 o con punteros, la ubicación de Claudio Aquino no cambia demasiado: parte desde la izquierda, hacia el centro. No es un extremo, pero usa esa demarcación. Es quien encabeza el ítem de ‘ocasiones claras creadas’, con 4.

    Paqui busca y busca

    La plantilla más valiosa de Primera División, Universidad de Chile, tiene apenas tres puntos de 12 posibles. Llegará al Monumental sin triunfos en el año. Además de lo netamente numérico, el fútbol de la U no termina de convencer. Si bien ante Limache mostró pasajes de lo mejor al mando de Paqui Meneghini, lo cierto es que no le alcanzó para desbloquearse y ahuyentar los fantasmas. Las pifias de los hinchas hacia el DT son un síntoma.

    ¿Cómo darle más juego e intensidad a la U? El problema no pasa por el manejo del balón. Los azules promedian un 56% de posesión. Solo en el estreno ante Audax, donde jugó mucho tiempo en inferioridad numérica, tuvo menos la pelota que el rival. Ante los tomateros, registró el 65% de tenencia. El punto es qué hacer con el balón para dotar al equipo de una estructura más confiable y con movimientos más veloces. La U, que cuenta con abundancia de alternativas, todavía no da con una oncena fija.

    Ante Universitario, el estreno en sociedad de Meneghini en la banca laica, apostó por un 4-2-3-1, dibujo que mantuvo para la primera fecha del campeonato (con cambios en algunas ubicaciones). En las siguientes tres presentaciones, se probó con la línea de tres en la zaga, un enlace (Lucas Assadi) y dos delanteros. En esta búsqueda, salió trasquilado Lucas Romero. El paraguayo, uno de los refuerzos de la gerencia técnica, comenzó como titular, sin embargo perdió su puesto. Al lado de Charles Aránguiz, ha entrado Israel Poblete. En el último juego, el Príncipe tuvo la compañía de Javier Altamirano.

    Un problema en el horizonte del entrenador tiene que ver con la lesión de Assadi. El 10 de los estudiantiles sufre un esguince sindesmal en el tobillo izquierdo, que lo descartaría por aproximadamente un mes. Esto lo saca del Superclásico y de la llave ante Palestino por la Copa Sudamericana. Pese a esto, Paqui no cierra la puerta. “Estamos viendo la evolución. Los vamos a definir más cerca del partido”, dijo en TNT Sports. No tener al valor más desequilibrante en ofensiva es otro dolor de cabeza para un DT urgido por resultados. Assadi es quien suma la mayor cantidad de regates completados en el torneo (8, al igual que el albo Leandro Hernández).

    Sin el 10, se abre la opción de que Altamirano asuma una labor netamente creativa, detrás de los delanteros (Vargas y Lucero). En este escenario, se anticipa una lucha para jugar al lado de Aránguiz en el medio (Poblete, Díaz o Romero). Claro, si Paqui sostiene el 3-4-1-2. “La idea se mantiene. Obviamente Lucas (Assadi) es un jugador especial, distinto, que es difícil de reemplazar, pero la estructura no se va a mover mucho. Va a haber ajustes, sí, estratégicos que hacemos en todos los partidos”, anticipó el extécnico de O’Higgins.

    La U tiene menor porcentaje de pases precisos que Colo Colo (78,9%), así como en los pases acertados en campo rival (71,8%). También es menor respecto a las ocasiones claras falladas por partido (1,5). Considerando las alternativas en ataque, ese último número es bajo.

    Más sobre:Fútbol nacionalLiga de PrimeraSuperclásicoColo ColoFernando OrtizLa UFrancisco MeneghiniUniversidad de ChilePaqui MeneghiniLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Minsal informa que letalidad del hantavirus aumentó levemente este periodo estival y reporta hallazgo de nuevo mosquito

    Denuncian robo de dos motores fuera de borda del Club de Regatas Valparaíso

    El libreto de Kast para el 11-M: alojará en Cerro Castillo y evalúa su primera actividad

    El simbólico último inicio escolar de Boric se realizará en Juan Fernández

    Las razones tras los ataques de Pakistán a Afganistan que llevan a la región a un escenario incierto

    A Massachusetts: Orellana es invitada a curso “liderazgo ejecutivo” en Harvard

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Rating del jueves 26 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 26 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Minsal informa que letalidad del hantavirus aumentó levemente este periodo estival y reporta hallazgo de nuevo mosquito
    Chile

    Minsal informa que letalidad del hantavirus aumentó levemente este periodo estival y reporta hallazgo de nuevo mosquito

    Denuncian robo de dos motores fuera de borda del Club de Regatas Valparaíso

    El libreto de Kast para el 11-M: alojará en Cerro Castillo y evalúa su primera actividad

    Tras cifras sectoriales, expertos prevén un bajo Imacec para enero
    Negocios

    Tras cifras sectoriales, expertos prevén un bajo Imacec para enero

    Anglo Teck a paso firme: FNE aprueba fusión de compañías que las situará como el tercer productor de cobre en Chile

    La UE pone en marcha el acuerdo con Mercosur pese al rechazo de Francia y Polonia

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar
    Tendencias

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo

    La batalla táctica de Macul: las pizarras de Fernando Ortiz y Paqui Meneghini para el Superclásico entre Colo Colo y la U
    El Deportivo

    La batalla táctica de Macul: las pizarras de Fernando Ortiz y Paqui Meneghini para el Superclásico entre Colo Colo y la U

    Con Paulo Díaz en la mira: hinchas de River Plate explotan contra los jugadores en la despedida de Marcelo Gallardo

    Manuel Pellegrini y Darío Osorio conocen sus rivales: revisa las llaves de los octavos de final de la Europa League

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Pastor Rocha: el comediante que desafía la fe evangélica y que cierra una semana del humor en Viña que fue de menos a más
    Cultura y entretención

    Pastor Rocha: el comediante que desafía la fe evangélica y que cierra una semana del humor en Viña que fue de menos a más

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara

    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    Las razones tras los ataques de Pakistán a Afganistan que llevan a la región a un escenario incierto
    Mundo

    Las razones tras los ataques de Pakistán a Afganistan que llevan a la región a un escenario incierto

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región

    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?