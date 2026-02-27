Manuel Pellegrini y Darío Osorio conocen sus rivales: revisa las llaves de los octavos de final de la Europa League.

Este viernes se realizó el sorteo de los octavos de final de la Europa League, instancia en la que quedaron definidos los emparejamientos para la siguiente fase del torneo.

Entre los equipos con presencia chilena, el Midtjylland de Darío Osorio enfrentará al Nottingham Forest. Ambos clubes ya se midieron en la fase de liga, con triunfo del elenco danés por 3-2. El combinado del futbolista formado en Universidad de Chile clasificó como tercero en la clasificación, con 19 puntos.

En tanto, el Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, jugará ante el Panathinaikos. El cuadro del Ingeniero tuvo un rendimiento similar al de Osorio. El elenco andaluz fue cuarto, con 17 unidades.

Conoce los cruces

Ferencváros vs. Braga

Panathinaikos vs. Betis

Genk vs. Freiburg

Celta de Vigo vs. Lyon

Stuttgart vs. Porto

Nottingham Forest vs. Midtjylland

Roma vs. Bologna

Lille vs. Aston Villa

¿Cuándo se juegan las llaves?

Los partidos de ida de los octavos de final se disputarán el 12 de marzo, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán la semana del 19 del mismo mes.