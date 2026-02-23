SUSCRÍBETE
    “Fuiste el jugador más importante; orgulloso de ti”: DT de Darío Osorio lo llena de elogios tras goleada del Midtjylland

    Pese a que no marcó un gol en el triunfo por 4-0 ante el Silkeborg, el entrenador Mike Tullberg se rindió ante la entrega y el compromiso que mostró el delantero chileno.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Darío Osorio recibió una serie de elogios por parte del DT del Midtjylland.

    Darío Osorio vuelve a lucirse como una de las figuras del Midtjylland. Pese a que no convirtió ni tampoco otorgó asistencias en la goleada por 4-0 ante el Silkeborg, el delantero chileno brilló gracias a su compromiso y entrega con el resto de sus compañeros durante los 90 minutos del compromiso.

    Así lo destacó su mismo entrenador, Mike Tullberg, quien al término del partido lo llenó de elogios por su colaboración en diversos apartados del juego. En un video que subió el club danés a sus redes sociales, se puede ver cómo valoran la importancia del formado en Universidad de Chile al interior del camarín.

    “Darío, de verdad... muy bien, increíble. Me encanta. Esta es la razón, tú eres la razón de que podamos jugar así hoy día. Y quizá no marcaste tu propio gol, pero fuiste el jugador más importante del partido hoy. Y sé que, como delantero joven, piensas que necesitas marcar goles y dar asistencias, pero me da igual. Estuviste en todos lados y ellos lo odiaron (los rivales). Ahora mismo no puedo encontrar a ningún jugador en el mundo que, como atacante, esté haciendo esto. Así que recuerda eso cuando te vayas a dormir esta noche. Muy orgulloso de ti”, le confesó su DT.

    Los números de Osorio en el Midtjylland

    Cabe remarcar que Darío Osorio está en medio de una nueva carrera por el título en la Liga de Dinamarca. A falta de una jornada para el término de la temporada regular (después vienen unos playoffs), el Midtjylland acumula 45 puntos y se ubica en el segundo lugar. Está a dos unidades del puntero, el Aarhus GF.

    En esa campaña, el jugador de la Roja se ha anotado con cuatro goles y seis asistencias. Ahora, si se contabiliza la Europa League, donde los ‘Osos’ avanzaron directamente a los octavos de final como uno de los ocho mejores clasificados de la Fase de Liga, el oriundo de Hijuelas posee dos dianas y cuatro pases de gol (la mayoría ocurrió en las fases previas de la competición continental).

    FútbolDarío OsorioMidtjyllandFútbol danésFútbol internacionalMike Tullberg

