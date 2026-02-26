Lo buscará ante el Sevilla de Alexis Sánchez: el nuevo récord por el que va Manuel Pellegrini en el Betis. Foto: @realbetis

Manuel Pellegrini está a un triunfo de alcanzar un registro inédito en la historia del Betis en el clásico de la ciudad. Si su equipo vence este domingo al Sevilla, donde militan Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, el técnico chileno se convertirá en el primer entrenador en lograr tres victorias consecutivas en el derbi por competiciones oficiales.

El antecedente histórico marca que, desde el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes en 1928, el cuadro verdiblanco nunca encadenó tres triunfos seguidos ante su clásico rival. En cinco periodos distintos, el club logró rachas de dos victorias consecutivas, sin superar ese umbral. Entre esos registros figuran las temporadas de 1958 y 1995, este último bajo la conducción de Lorenzo Serra Ferrer.

💚🏡😉



Vuestra voz, nuestro aliento.#ElGranDerbi lo jugamos TODOS desde el sábado. pic.twitter.com/8V8KLyNqYs — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 26, 2026

El registro personal de Pellegrini frente al Sevilla también presenta un punto de inflexión. En sus primeros diez enfrentamientos oficiales ante el rival andaluz, el entrenador chileno consiguió solo un triunfo. Las dos victorias más recientes modificaron ese balance y abrieron la opción de establecer una racha inédita desde el banco del Betis en el clásico sevillano.

El partido se disputará este domingo en el estadio La Cartuja. Para el entrenador, el encuentro representa la posibilidad de ampliar un registro histórico del club en uno de los cruces más relevantes del calendario local. En caso de victoria, el Betis alcanzará por primera vez tres triunfos consecutivos en el derbi, un hito que no figura en los casi cien años de enfrentamientos oficiales entre ambas instituciones.

Pellegrini enfrenta así otra marca que no ha sido alcanzada por ningún técnico del Betis. Hace algún tiempo, Serra Ferrer se refirió a las marcas del Ingeniero. “Es un hecho que valora muy bien su desempeño, sus ideas, su criterio, la manera que tiene de enfrentar el fútbol. Es un entrenador muy completo, que maneja todas las facetas, tácticamente hablando. Sus equipos tienen una estructura clara y definida, juegan de la misma manera en cualquier cancha. Transmite mucha confianza”, dijo a El Deportivo.