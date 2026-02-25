SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    “Ya no está para jugar”: exarquero de la Roja desmenuza el presente de Alexis Sánchez en la liga española

    Nicolás Peric apuntó al estado físico del delantero del Sevilla. "El alto rendimiento es desgastante absolutamente", planteó.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.
    Alexis Sánchez Sevilla. Foto: Instagram.

    El presente de Alexis Sánchez en el Sevilla está lejos de ser el mejor. El delantero nacional llegó al club español con la esperanza de retomar su nivel en Europa tras sufrir una serie de lesiones en Udinese.

    En los primeros duelos junto al cuadro español su presencia pareció levantar al equipo con buenas jugadas, o bien, siendo una fuente de apoyo dentro de la cancha.

    Sin embargo, en las últimas semanas el rendimiento del delantero nacional ha ido a la baja. Los halagos de la prensa española por su desempeño de ha poco han ido cambiando hacia la crítica.

    Este cambio también ha sido tratado en Chile. El exportero Nicolás Peric tuvo palabras para el tocopillano. “Alexis es un jugador de otro ritmo. Voy a decir una idiotez... Me gustaría que Alexis viniera a retirarse acá en Sudamérica, pero no sé si está para jugar. Esa es la realidad. Y es una cuestión física”, comentó en su rol de panelista del programa Pauta de Juego.

    “El alto rendimiento es un desgaste. Yo les decía ‘muchachos, tómense el tiempo de vacaciones. Si es un mes, es un mes de vacaciones’. El cuerpo te pasa la cuenta. El alto rendimiento es desgastante absolutamente”, continuó el campeón con Cobresal.

    “Él era un jugador muy físico. Yo creo que él... ya está. Lo digo con el dolor de mi alma, porque todas estas lesiones de fibra de jugadores veloces, de velocistas, ya no dan más. Ya no se estira más el chicle”, concluyó.

    Las críticas en España

    La postura de Nicolás Peric parece estar acorde con lo que ha escrito la prensa hispana en las últimas semanas. Después de estar presente en los últimos diez minutos del triunfo de Sevilla contra Getafe, los medios hispanos lanzaron duras críticas.

    Alexis Sánchez podría estar viviendo sus últimos meses en Nervión (…) A las puertas de cumplir 38 años, y sin apenas visos de continuidad, siendo casi la cuarta o incluso quinta opción en ataque para el entrenador, la lógica dice que se marchará del Sevilla en junio, salvo que llegue una mejoría que se antoja cuando menos compleja de ver”, señaló El Desmarque.

    “En invierno ya hubo cantos de sirena e incluso se llegó a rumorear sobre una posible salida, pero el niño maravilla emplazó su decisión al próximo verano, donde parece que tomará la decisión de regresar a su continente”, complementaron.

    Más duro incluso fue Estadio Deportivo. “Desperdició dos contragolpes con malos servicios cuando lo tenía todo a favor para dejar solo a un compañero. Trabajó en la resta”, indicaron.

    Diario de Sevilla, en tanto, ya lo jubila. “Parece un exjugador”, compartieron en el uno a uno del plantel.

