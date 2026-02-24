SUSCRÍBETE
    Max Verstappen pone en duda su futuro en la Fórmula 1: “El nuevo reglamento no ayuda; yo tengo otros proyectos”

    El piloto de Red Bull no se muestra conforme con los cambios que tendrá el circuito en la temporada entrante.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Max Verstappen pone en duda su futuro en la Fórmula 1: “El nuevo reglamento no ayuda; yo tengo otros proyectos”.

    Max Verstappen puso en duda la continuidad de su carrera en la Fórmula 1 a partir del nuevo reglamento técnico que entrará en vigor. El piloto neerlandés, tetracampeón entre 2021 y 2024, cuestionó el rumbo que tomará la categoría con la introducción de monoplazas que funcionarán con un 50% de energía eléctrica y dejó abierta la opción de retirarse antes del término de su contrato.

    El corredor de Red Bull, que tiene vínculo con la escudería hasta 2028, ya había expresado su rechazo al nuevo paquete normativo. “Es como la Fórmula E con esteroides”, señaló semanas atrás.

    Ahora, en una entrevista concedida al podcast Up to Speed, Verstappen profundizó en su postura. “Definitivamente, me veo cerca del final. Diría que el nuevo reglamento no está ayudando a alargar la duración de mi carrera en F1, pero no importa. Estoy feliz con mi trayectoria, puedo fácilmente dejarla atrás, tengo otros proyectos”, afirmó.

    Verstappen ha dominado la F1 durante el último lustro.

    Entre los trabajos que mencionó fuera de la Fórmula 1 aparecen las carreras de resistencia. Verstappen ha manifestado interés en competir en las 24 Horas de Nürburgring, prueba en la que podría participar con su propio equipo de GT3. Además, ha señalado su interés por las 24 Horas de Le Mans.

    El europeo también abordó el impacto de su carrera y la relación entre el éxito competitivo y su vida fuera de la pista. “¿A quién le importa cuando tengas 60 o 70 años si ganaste cuatro o diez títulos? Me hago mayor y prefiero pasar el tiempo con mi familia antes de que ellos ya no estén, es algo que me he dado cuenta con el tiempo”, dijo.

    “Hace poco estaba esquiando con unos buenos amigos y con mi familia y me di cuenta que eso era fantástico, poder pasar varios días juntos, apreciar la vida”, añadió.

    El piloto agregó que su motivación actual pasa por ampliar su experiencia fuera del automovilismo de alto rendimiento. “Quiero vivir mi vida, solo se vive una vez y no quiero pasar 25 años pilotando un coche, quiero apreciar lo que hay allá afuera. Tal vez sueno dramático, pero no quiero seguir viviendo solo para correr”, sostuvo.

    Aunque su contrato con Red Bull se extiende hasta 2028, su postura introduce un factor de incertidumbre sobre el futuro del principal referente de la Fórmula 1.

    Fórmula 1PolideportivoAutomovilismoMotorsportMax Verstappen

