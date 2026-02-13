Lando Norris se lanza contra Verstappen en plena pretemporada de la F1: “Puede irse y buscar otra cosa que hacer”

Max Verstappen generó controversia en la Fórmula 1 por criticar las nuevas regulaciones de la liga sobre los autos. El piloto de Red Bull mostró su descontento con la nueva forma de conducción y deslizó la posibilidad de retirarse si no se siente feliz con la competencia.

“La sensación no es muy parecida a la de la Fórmula 1. Se parece un poco más a la Fórmula E con esteroides“, declaró el cuatro veces campeón del mundo.

También, dejó la puerta abierta a salir de la competencia. “Creo que en esta etapa de mi carrera estoy explorando otras cosas fuera de la F1 para divertirme. Sé que estaremos con este reglamento durante bastante tiempo. Así que, sí, ya veremos”, reveló Verstappen.

Los comentarios causaron polémica y molestia en el deporte motor, ya que el monoplaza de los dos toros es considerado como uno de los mejores de cara a la nueva campaña. En ese contexto, el vigente campeón, Lando Norris, fue al choque y respondió a su rival.

Norris: “Cualquier piloto puede irse y buscar otra cosa”

El corredor de MacLaren no se quedó callado y salió al cruce con el neerlandés. “Es muy divertido. Lo disfruté mucho. Así que, si Max quiere retirarse, que lo haga. La Fórmula 1 cambia constantemente", afirmó.

Norris y Verstappen en el GP de Austria. Por: REUTERS/Lisi Niesner LISI NIESNER

El piloto no terminó ahí. Continuó hablando contra Verstappen. “A veces es un poco mejor conducir, otras veces no. Nos pagan una cantidad ridícula de dinero por manejar, no puedes quejarte. Cualquier piloto puede irse y buscar otra cosa que hacer. No es que él tenga que estar aquí“, recriminó el británico.

“Estoy seguro de que si Max llegara y este fuera el coche de F1 con el que empezara a conducir, diría que es increíble. En comparación con los coches antiguos, no es tan bonito y agradable de conducir, pero sigue siendo bastante bueno. Aún es pronto para valorar la normativa”, dijo el piloto de los de amarillo.

“Cada uno puede tener su propia opinión, decir lo que quiera y decidir lo que quiera hacer. Nadie debería quejarse por eso ni enfadarse. Cada piloto tiene su propia opinión. A él no le gustó y a mí me gusta", mencionó el inglés para cerrar la discusión.

Norris y Verstappen se verán enfrentados en la primera fecha de la competencia, la cual será el primer fin de semana de marzo con el Gran Premio de Australia.