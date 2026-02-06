Lando Norris, vigente campeón de la Fórmula 1: “No me ha quitado la ambición ni el deseo de volver a intentarlo”

Lando Norris fue el último campeón de la Fórmula 1 tras una definición ajustada por el título. El británico se quedó con el galardón luego de ser tercero en el Gran Premio de Abu Dabi, lo que le sirvió para superar a Max Verstappen, quien ganó en la última fecha, por sólo dos puntos.

Norris destronó al neerlandés y le quitó la posibilidad de obtener su quinto campeonato consecutivo. Ya han pasado casi dos meses desde la conquista del piloto de McLaren, pero ya debe pasar página, porque se aproxima el inicio de una nueva temporada en el deporte tuerca.

Los motores ya comenzaron a calentarse con las presentaciones de los nuevos modelos de cada escudería y sus primeras vueltas en Barcelona. A un mes de que inicie la campaña 2026, el vigente campeón comentó su motivación para revalidar su título, las nuevas regulaciones y se comparó con Verstappen.

“Todavía me quedan muchos años y seguiré intentando conseguir tantos campeonatos como sea posible. Si no lo logro, me alegraré muchísimo, ya que siempre tendré algo de lo que sentirme muy orgulloso. Sé que es un gran logro, pero desde luego no me ha quitado la ambición ni el deseo de volver a intentarlo”, declaró Norris en entrevista con la F1.

La diferencia de mentalidad con Verstappen

En la temporada pasada, la prensa especializada y los fanáticos especularon si el corredor de 26 años tenía lo necesario para ganar. Norris cerró las dudas al salir victorioso, pero hoy revela que con su título: “Me probé a mí mismo que tengo lo que se necesita”.

Uno de los factores que impulsaron las dudas fue la comparación con el cuatro veces mejor del mundo, quien fue su mayor rival. El de McLaren no evadió la pregunta sobre ello en la entrevista.

Lando Norris junto a Max Verstappen en el Gran Premio de Miami. Por: REUTERS/Brian Snyder Brian Snyder

“Es evidente que tengo una mentalidad y un enfoque diferentes a los de Max. Para bien o para mal, tú decides. Hay muchas cosas que todavía admiro en él y me gustaría tener un poco más de eso. Aún hay muchas cosas en las que quiero trabajar y mejorar. Mi nivel base actual ya es bastante bueno. Mi motivación para ganar es exactamente la misma”, contestó el piloto de la escudería Papaya.

Norris continuó reflexionando sobre lo que le dio su victoria del año pasado. “En todo caso, tengo más confianza. Ya he dicho que soy de los que necesitan ver algo para creer. ¿Creía que podía estar en la pole por primera vez o ganar una carrera? Cuando lo he logrado, he dicho: ‘Ah, puedo hacerlo’. Tengo que encontrar mi propio camino", dijo.

Asimismo, se atrevió a adelantar cómo será competir con las nuevas regulaciones de los autos. “Creo que veremos carreras casi más caóticas, dependiendo de cuándo se use el botón de aceleración”, opinó el actual campeón que buscará revalidar su título en este 2026.