    Inspirado en la decada del 2010: Red Bull revela las novedades en el diseño de su auto de cara a la Fórmula 1

    En la presentación de la decoración del RB22, el equipo austríaco mostró una tonalidad más clara, brillante y el logo de Ford.

    Por 
    Madelynne Alegría
    Inspirado en la decada del 2010: Red Bull revela las novedades en el diseño de su auto de cara a la Fórmula 1.

    La temporada 2026 de la Fórmula 1 está cada vez más cerca y el Red Bull Racing eligio la ciudad de Detroit, el corazón de la industria automotriz estadounidense para revelar el nuevo diseño de su monoplaza. Un evento que también simboliza el regreso oficial de Ford como socio técnico y de monitorización de la escudería.

    El nuevo vehículo destaca por un azul brillante de estilo retro, que rinde homenaje a los modelos que utilizó el equipo a principios de la década de 2010. Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo y quien perdió el título 2025 por solo dos puntos ante Lando Norris, se mostró encantado con la renovación visual.

    “Había estado pidiendo por esto por un tiempo”, contestó el neerlandés sobre los cambios en las tonalidades. “Me gusta lo brillante, me gusta el azul, es mi color favorito. Me gusta el delineado en el logo de Red Bull, que volvió, es más fresco. Sí, me gusta”, enfatizó.

    Ademas, será conducido por su nuevo compañero de equipo Isack Hadjar, quien hará su debut absoluto en la máxima categoría, completando la dupla que buscará recuperar el campeonato de constructores. Ahora, llevando consigo una combinación de colores azul y negro, con un tono de más claro aplicado en un llamado patrón jacquard, además de volver a un acabado brillante tras varios años optando por superficies mate.

    Este lanzamiento marca el inicio de una temporada revolucionaria que arrancará el 6 de marzo en Australia. Un año que trae profundos cambios técnicos, con coches más pequeños, ligeros y con aerodinámica activa. En este contexto, Ford tomó el relevo de Honda en el suministro de las unidades de potencia con la que la estructura austriaca competía hasta el momento.

    Luego de esta presentación, Red Bull tendrá su primera oportunidad de medirse frente a sus rivales con el nuevo RB22 durante las primeras pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 que tendrán lugar del 26 al 30 de enero en el Circuito de Barcelona-Catalunya a puertas cerradas.

    Fórmula 1PolideportivoRed Bull RacingMax VerstappenLando NorrisIsack HadjarBarcelona-CatalunyaDetroitFord

