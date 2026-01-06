“Ser su compañero es el peor trabajo”: Checo Pérez desclasifica detalles de su relación con Max Verstappen en la Fórmula 1

Checo Pérez prepara su retorno a la Fórmula 1. El piloto mexicano formará parte de la escudería Cadillac. Es su vuelta al máximo circuito tras su bullada salida de Red Bull a fines de 2024. En ese momento se trató de una partida tensa. Con el tiempo, ha sido el propio norteamericano el encargado de entregar detalles de su experiencia en el equipo austriaco.

En entrevista con el podcast Cracks, el competidor azteca dio a conocer nuevos antecedentes de su relación con Max Verstappen, quien fue tetracampeón de la Fórmula 1 en ese período.

Verstappen y Pérez fueron compañeros en la época más exitosa de Red Bull. Tyrone Siu

“Si yo era más rápido que Max, era un problema. Si yo era más lento, era un problema. Así se creaba un ambiente muy tenso. Aprendí a que esas eran las circunstancias en las que estaba, en vez de quejarme, sacar el mejor provecho que fuera”, lanzó Pérez.

“Estaba en el mejor equipo... un equipo complicado, porque ser compañero de Max es difícil, pero ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1, pero muy lejos”, complementó.

En esa línea, expuso discusiones con Christian Horner, quien entonces era el jefe de Red Bull. “En ese momento le dije: ‘Oye Christian, ¿Y qué harás cuando no funcione con Liam (Lawson)? ‘No pues está Yuki’. ¿Y qué harás cuando no funcione con Yuki? Bueno, tenemos muchos pilotos. Le dije ‘los vas a usar a todos’ y él me dijo ‘Sí, ya lo sé. Sí, él ya lo sabía", dijo.

Finalmente, Pérez desclasifica un diálogo que tuvo en su arribo al elenco. “Yo sabía a lo que llegaba en Red Bull. Cuando me siento la primera vez con Christian me dijo: ‘nosotros vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches, pero este proyecto ha sido creado para Max, él es nuestro talento’. Estaba en el mejor equipo, un equipo complicado”, comentó.

“En ese momento, yo me acuerdo que desde el simulador era más rápido que Max, llegaba a los fines de semana pensando en ganar la carrera... y todo llegaba en automático. Cuando tú, como piloto, no tienes que estar pensando en cómo manejar, en el coche, qué te va a hacer... en automático bien todo, hasta que llegan las mejoras”, añadió. “Cuando llegan las mejoras hay una dirección muy clara en la que se tiene que ir el equipo, y ahí es donde yo empiezo a tener problemas, porque el coche ya no sé que me va a hacer en la curva, ya piensas en no chocar, empiezan los choques, empiezas los accidentes. No tienes el control al 100%”, complementó.