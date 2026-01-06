SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Ser su compañero es el peor trabajo”: Checo Pérez desclasifica detalles de su relación con Max Verstappen en la Fórmula 1

    El piloto mexicano se refiere a los complejos momentos que vivió como compañero del neerlandés en Red Bull.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Ser su compañero es el peor trabajo”: Checo Pérez desclasifica detalles de su relación con Max Verstappen en la Fórmula 1. BRYN LENNON

    Checo Pérez prepara su retorno a la Fórmula 1. El piloto mexicano formará parte de la escudería Cadillac. Es su vuelta al máximo circuito tras su bullada salida de Red Bull a fines de 2024. En ese momento se trató de una partida tensa. Con el tiempo, ha sido el propio norteamericano el encargado de entregar detalles de su experiencia en el equipo austriaco.

    En entrevista con el podcast Cracks, el competidor azteca dio a conocer nuevos antecedentes de su relación con Max Verstappen, quien fue tetracampeón de la Fórmula 1 en ese período.

    Verstappen y Pérez fueron compañeros en la época más exitosa de Red Bull. Tyrone Siu

    “Si yo era más rápido que Max, era un problema. Si yo era más lento, era un problema. Así se creaba un ambiente muy tenso. Aprendí a que esas eran las circunstancias en las que estaba, en vez de quejarme, sacar el mejor provecho que fuera”, lanzó Pérez.

    “Estaba en el mejor equipo... un equipo complicado, porque ser compañero de Max es difícil, pero ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1, pero muy lejos”, complementó.

    En esa línea, expuso discusiones con Christian Horner, quien entonces era el jefe de Red Bull. “En ese momento le dije: ‘Oye Christian, ¿Y qué harás cuando no funcione con Liam (Lawson)? ‘No pues está Yuki’. ¿Y qué harás cuando no funcione con Yuki? Bueno, tenemos muchos pilotos. Le dije ‘los vas a usar a todos’ y él me dijo ‘Sí, ya lo sé. Sí, él ya lo sabía", dijo.

    Finalmente, Pérez desclasifica un diálogo que tuvo en su arribo al elenco. “Yo sabía a lo que llegaba en Red Bull. Cuando me siento la primera vez con Christian me dijo: ‘nosotros vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches, pero este proyecto ha sido creado para Max, él es nuestro talento’. Estaba en el mejor equipo, un equipo complicado”, comentó.

    “En ese momento, yo me acuerdo que desde el simulador era más rápido que Max, llegaba a los fines de semana pensando en ganar la carrera... y todo llegaba en automático. Cuando tú, como piloto, no tienes que estar pensando en cómo manejar, en el coche, qué te va a hacer... en automático bien todo, hasta que llegan las mejoras”, añadió. “Cuando llegan las mejoras hay una dirección muy clara en la que se tiene que ir el equipo, y ahí es donde yo empiezo a tener problemas, porque el coche ya no sé que me va a hacer en la curva, ya piensas en no chocar, empiezan los choques, empiezas los accidentes. No tienes el control al 100%”, complementó.

    Lee también:

    Más sobre:Fórmula 1PolideportivoCheco PérezSergio PérezMotorsportMax VerstappenRed Bull

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desalojan toma en región de Valparaíso: terreno será utilizado en proyecto de viviendas sociales

    “Maduro tiene que volver a Venezuela”: Carmona refuerza postura del PC por operación de Estados Unidos en Caracas

    Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”

    Bolsa de Santiago cotiza en nuevo récord y el Ipsa se acerca a la barrera de los 11.000 puntos

    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real

    Alfredo Moreno cuestiona dichos de Vallejo sobre que cobre y litio estarían en riesgo tras operación de EE.UU. en Venezuela

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos

    Temblor hoy, martes 6 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 6 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Desalojan toma en región de Valparaíso: terreno será utilizado en proyecto de viviendas sociales
    Chile

    Desalojan toma en región de Valparaíso: terreno será utilizado en proyecto de viviendas sociales

    “Maduro tiene que volver a Venezuela”: Carmona refuerza postura del PC por operación de Estados Unidos en Caracas

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”
    Negocios

    Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”

    Bolsa de Santiago cotiza en nuevo récord y el Ipsa se acerca a la barrera de los 11.000 puntos

    La voz de los territorios

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games
    Tendencias

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Gabriel Barbosa recibe amenaza de la barra brava del Santos en su presentación: “Tú sabes como son las cosas”
    El Deportivo

    Gabriel Barbosa recibe amenaza de la barra brava del Santos en su presentación: “Tú sabes como son las cosas”

    El mensaje de Marcelo Díaz a Eduardo Vargas por su regreso a la U: “Tiene un nombre grande acá y en Chile”

    Los piratas encuentran un tesoro: Lucas Pratto está a una firma de convertirse en refuerzo de Coquimbo Unido

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    El hilarante video de Fabrizio Copano desde la cárcel donde está Nicolás Maduro
    Cultura y entretención

    El hilarante video de Fabrizio Copano desde la cárcel donde está Nicolás Maduro

    Muere Béla Tarr, leyenda del cine experimental

    De Madonna a Los Tres y Gorillaz: 10 discos que se esperan en 2026

    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real
    Mundo

    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real

    La Unión Europea anuncia que mantendrá contacto con Delcy Rodríguez aunque sin reconocer su legitimidad

    El opositor venezolano Edmundo González defiende que las transiciones “no son lineales ni simples”

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso