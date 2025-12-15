SUSCRÍBETE POR $1100
    Los dardos de Helmut Marko luego de su salida de Red Bull tras el fracaso en la Fórmula 1: "Se dieron muchos juegos sucios"

    El exasesor de la escudería austriaca ventila los líos internos que hubo durante las últimas temporadas.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Los dardos de Helmut Marko luego de su salida de Red Bull tras el fracaso en la Fórmula 1: "Se dieron muchos juegos sucios".

    Helmut Marko rompe el silencio. El exasesor de Red Bull, quien ostentó ese cargo desde 1999, se refiere por primera vez a su salida. Lo hace cinco días después de hacer pública su decisión de no continuar en la escudería austriaca y, de paso, ventila una serie de problemas en la interna de la compañía que se arrastran desde el fallecimiento de Dietrich Mateschitz, en 2022.

    “Perder el campeonato mundial por tan poco esta temporada me ha conmovido profundamente y me ha dejado claro que ahora es el momento adecuado para poner fin, en lo personal, a este capítulo tan largo, intenso y exitoso”, dijo el día de su salida.

    Ahora es más transparente. Y sus dardos apuntan directamente a Christian Horner, exdirector del equipo y CEO de Red Bull, quien fue despedido a mediados de 2025. “El rendimiento en pista no era el mejor. No cambiamos a tiempo este año, si lo sacábamos antes (a Horner), Max Verstappen iba a ser campeón y todo hubiese sido distinto. Estos últimos años con Horner fueron desagradables. Se dieron muchos juegos sucios”, reveló al periódico neerlandés De Limburger.

    El austriaco rememora un evento clave que pudo ser un punto de quiebre en la relación. “Recuerdo que estábamos en la fiesta antes del evento. Didi (el apodo de Mateschitz) también estaba allí, pero no se encontraba bien de salud. Christian vino a mí y me dijo: ‘No llegará a fin de año’”, comentó Marko.

    “Tras eso, Horner se acercó a Charlem Yoovidhya (accionista mayoritario de Red Bull). Cuando Didi falleció a finales de ese año, Horner hizo todo lo posible por conseguir el apoyo de Yoovidhya y lo consiguió”, complementó. “Junto a Didi fundamos Red Bull Racing en 2005 y elegimos a Horner como el director del equipo. Yo seguí como asesor, pero el poder estaba en Austria”, agregó.

    Pese a las diferencias, Marko desmintió haber operado contra Horner. “El rumor que supuestamente difundí en 2024, de que nuestro desarrollo de motores estaba por debajo de las expectativas y que perderíamos a Ford como socio... Nunca dije eso. Horner quería usar eso para suspenderme, y no pasó porque Max me defendió y luego fue campeón”, dijo.

    “La mayoría de las veces demostramos que Horner mentía en todo tipo de cosas. Cuando Chalerm también se dio cuenta de esto, entró en razón y tomó la decisión correcta”, añadió.

    Finalmente, también se desmarcó de las supuestas declaraciones contra Sergio Pérez que se hicieron virales en 2024. En ellas aseguraba que el mexicano no rendía por su nacionalidad. “¿Recuerdan cuando dijeron, durante la etapa de Pérez en el equipo, que yo dije que los mexicanos estaban menos centrados que los neerlandeses o los alemanes? Eso fue un invento, probablemente de la prensa”, cerró.

