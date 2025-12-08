Lando Norris, campeón de F1: el piloto que terminó con el dominio de Verstappen y devolvió la gloria mundial a McLaren.

La Fórmula 1 tiene nuevo monarca en 2025: Lando Norris. Tras cuatro coronas de forma consecutiva, y un dominio prácticamente incontenible sobre la grilla, Max Verstappen perdió el trono a manos del piloto de McLaren.

En un emocionante Gran Premio de Abu Dhabi, el británico finalizó en el tercer lugar, por detrás de su compañero Oscar Piastri y el neerlandés. Sin embargo, gracias a su posición en la cima de la tabla acumulada de puntos logró alzarse con el primer título de su carrera en la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial.

Eso sí, el camino de Norris para llevar a la escudería papaya a la gloria por primera vez desde 2008 no comenzó en esta temporada. El oriundo de Bristol tuvo que transitar por varias categorías desde corta edad hasta llegar a convertirse en el nuevo rey del ‘Gran Circo’. Esta es su historia.

El punto de partida

Nacido en Bristol, Inglaterra, de padre inglés y madre belga, Norris es a menudo descrito como el “niño de cuna de oro” debido a la fortuna amasada por su padre, Adam Norris, un exitoso ingeniero mecánico y asesor de pensiones. Sin embargo, su éxito deportivo es fruto de un talento innato y una progresión metódica en las categorías formativas.

El camino de Lando Norris hacia la Fórmula 1 se distinguió por la precocidad y la acumulación de títulos. Inició su recorrido en el karting europeo, demostrando una consistencia notable en campeonatos internacionales de alto nivel, lo que lo llevó a coronarse Campeón Mundial de Karting CIK-FIA en 2014, un hito que lo posicionó como una de las mayores promesas.

Su salto a los monoplazas fue igualmente vertiginoso. En 2015, compitió en la MSA Fórmula (actualmente Fórmula 4 británica), donde sus resultados impulsaron su ascenso. El año 2016 consolidó su perfil competitivo al conquistar los títulos de la Fórmula Renault 2.0 NEC y la Eurocup. Su adaptabilidad y productividad ya atraían la atención de McLaren.

El año 2017 fue decisivo para su proyección. Norris se alzó con la corona de la Fórmula 3 Europea de la FIA, un certamen reconocido como la antesala de la élite. Su desempeño le valió el ingreso al programa de jóvenes pilotos de McLaren. Finalmente, en 2018, fue subcampeón de la Fórmula 2 de la FIA, asegurando su asiento titular en la máxima categoría para la temporada siguiente.

Consolidación en McLaren

Norris debutó en la F1 en 2019 como el segundo piloto, formando dupla con Carlos Sainz. Desde el inicio, se convirtió en una pieza estructural para el proyecto deportivo de reconstrucción de McLaren, acumulando puntos con regularidad. Entre 2020 y 2023, en etapas de reordenamiento interno y mejoras aerodinámicas del equipo, registró múltiples podios, afianzando su rol como referencia deportiva de la escudería papaya.

El punto de inflexión se dio en 2024, cuando el inglés se consolidó como uno de los pilotos más estables de la parilla. Allí, incluso, desafió directamente a Max Verstappen en la lucha por el campeonato. Su contribución esa campaña fue vital para que McLaren lograra el Título de Constructores tras una sequía de 26 años, ganando el Gran Premio de Abu Dhabi, al superar a Ferrari con una diferencia final de 666 puntos contra 652, cortando la racha de Red Bull en la tabla por equipos.

Posteriormente, la temporada 2025 fue la de la consagración total. Con un monoplaza altamente competitivo y una madurez palpable al volante, Norris desplegó una consistencia excepcional. El británico supo darle la vuelta a una ventaja inicial de su colega Piastri, sumada a la presión de tener que combatir codo a codo contra el tetracampeón vigente, y se alzó con siete victorias en Grandes Premios, completando otros once podios (siete segundos lugares y cuatro terceros lugares). Además, su efectividad nuevamente fue clave para darle a McLaren el bicampeonato de Constructores.

Lando Norris, a bordo del monoplaza de McLaren, festejando el título de la Fórmula 1.

El campeonato de 2025, el primero de Norris, lo sienta en la mesa de los 35 pilotos que han alcanzado la gloria en la F1 tras siete años en la categoría. Pese a su semblante carismático y divertido, Norris ha destacado su compromiso fuera de pista: “A veces antes de salir a pista hago algunas bromas, sonrío y parece que no me estoy concentrado, pero es solo una broma. También paso mucho tiempo en la fábrica y con los ingenieros revisando todo”, lo que subraya la tenacidad detrás de la estrella que ha devuelto a McLaren al sitial de privilegio del automovilismo.