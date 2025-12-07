VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Fórmula 1: McLaren y un anhelo de 17 años contra el pentacampeonato de Max Verstappen

    Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. Dos Papayas y un Red Bull. Tres nombres pelearán mano a mano este domingo por el titulo en Abu Dhabi. Dos buscan su primera corona; el otro, la quinta.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: @redbullracing en X.

    El ostentoso circuito de Yas Marina, con las altas autoridades y jeques de Emiratos Árabes en las tribunas, verá una de las definiciones más emocionantes de la Fórmula 1 en los últimos años. El triunfo de Max Verstappen en Qatar estrechó aún más la tabla y lo dejó a apenas 12 unidades del puntero Lando Norris, quien obtuvo un polémico cuarto lugar tras un despiste de Kimi Antonelli en la penúltima vuelta. La tercera opción en esta disputa es para Oscar Piastri, a 16 puntos del británico, su compañero de escudería. Tres nombres para un título en Abu Dhabi.

    Serán 306,183 kilómetros para definir al campeón, los que se dividirán en 58 vueltas a una pista nocturna perfectamente iluminada que mezcla rectas largas con curvas que exigen al máximo los neumáticos y los frenos. Además, habrá dos zonas de DRS.

    McLaren, 17 años después

    Desde esa infartante definición en Sao Paulo 2008, en donde Lewis Hamilton ganó su primer Mundial de Pilotos al superar en la última curva a Timo Glock y quedarse con el quinto lugar, que McLaren no tiene a uno de sus pilotos en lo más alto de la Fórmula 1. Eran años en los que la escudería competía junto con Mercedes. Ahora, 17 años después, pueden conseguir su corona número 13 y volver a lo más alto de la mano de Lando Norris y Oscar Piastri.

    Ambos pilotos buscan su primer título y anotarse en una lista de leyendas que han triunfado con los Papaya, como Niki Lauda, Alain Prost o Ayrton Senna. Lando tiene la primera opción, ya que si gana es campeón. En tanto, la combinación para su compañero de equipo es bastante más compleja, ya que necesita ganar y que Norris finalice sexto o peor, al encontrarse 16 puntos por debajo de su compañero de escudería y a cuatro de Verstappen.

    Sin embargo, el ambiente dentro del equipo Woking no es el más grato. Las Papaya Rules han generado roces entre ambos pilotos y la relación no es buena en este final de temporada. En una conferencia de prensa efectuada el jueves, con los tres aspirantes al título sentados en un sillón y con un micrófono en la mano, Norris interpeló a su compañero, consultados si acaso se ayudarán mutuamente.

    Lando Norris. Foto: @McLarenF1 en X.

    “No se ha hablado de ello, a mí me encantaría pero no se ha hablado de ello. No sé, pregúntale a Oscar si me dejaría pasar. Y lo mismo al revés. ¿Estaría dispuesto a dejarle pasar? Personalmente pienso que sí, porque soy así. No voy a pedirlo, no quiero pedirlo. No creo que sea una carrera justa”, aseguró el británico.

    Mientras tanto, Piastri posaba con una sonrisa nerviosa. Cuando le tocó hablar, respondió: “No es algo que hayamos hablado. Así que, sí. O sea, hasta que sepa qué se espera de mí... No tengo una respuesta hasta que sepa qué se espera de mí“.

    Oscar Piastri. Foto: @McLarenF1 en X.

    Los fanáticos de McLaren solo esperan que no ocurra lo mismo que en 2007, cuando Lewis Hamilton y Fernando Alonso, de una relación tirante, llegaron igualados a la última fecha y al final terminaron observando como Kimi Räikkönen y Ferrari festejaban en su cara.

    El penta de Max

    Max Verstappen buscará su quinta corona consecutiva en uno de los circuitos más importantes para su carrera. En 2021, en el cemento de Yas Marina, sostuvo una de las luchas más espectaculares de la historia moderna del Gran Circo contra Lewis Hamilton, ayudado esa noche por su compañero Checo Pérez, quien retuvo al hombre de Mercedes en un momento determinante de la competencia. Fue el primer Mundial de Pilotos en su palmarés, y desde esa jornada no ha habido otro campeón que no sea él.

    A diferencia de esa ocasión, esta vez no tendrá un aliado tan competitivo como el mexicano. Ahora llega a Abu Dhabi acompañado de Yuki Tsunoda, quien no ha dado el ancho esta temporada en la escudería austriaca. Tanto es así que, justo esta semana, se confirmó que el próximo año pasará a ser piloto de prueba y reserva. Su lugar lo tomará Isack Hadjar, que viene de RB Racing Bulls.

    El neerlandés no tiene la primera opción para quedarse con la corona. Necesitará ganar (sumando 25 puntos) y esperar que Norris finalice cuarto o peor. También la lograría con cualquier otra combinación que le permita sumar 13 puntos más que su rival.

    A pesar de todo esto, Verstappen intenta mostrarse tranquilo para esta última carrera: “Estoy muy relajado. No tengo nada que perder, ¿sabes? Simplemente disfruto de estar aquí“.

    Max Verstappen. Foto: @redbullracing en X.

    No obstante, se encargó de colocar su trayectoria sobre la mesa: “El trofeo parece lo mismo, tengo cuatro de ellos en casa, añadir un quinto estaría bien. Conozco mi firma así que sería lo mismo. Siempre intentas ganarlo, pero al mismo tiempo ya he conseguido todo lo que quería en la Fórmula 1. Todo lo que vendría después sería un bonus y lo disfruto”.

    El piloto de 28 años sabe que su arremetida desde atrás en la tabla asusta a cualquiera. Las actualizaciones de Red Bull en los alerones y el cambio de piso para Monza, le ayudaron a un espectacular repunte. De hecho, en algún momento del campeonato estuvo a 104 puntos del líder, que era Piastri; hoy está a solo 12 unidades de la punta, y por sobre el australiano.

    La quinta de Max parecía imposible, pero ahora no se ve lejos. La estadística no es menor, puesto que si se corona en Emiratos Árabes igualaría al argentino Juan Manuel Fangio con cinco títulos de Fórmula 1 y quedaría a dos de Michael Schumacher y Lewis Hamilton, los más ganadores.

    Así llegan a Abu Dhabi

    1. Lando Norris (McLaren): 408 puntos
    2. Max Verstappen (Red Bull): 396 puntos
    3. Oscar Piastri (McLaren): 392 puntos
    4. George Russell (Mercedes): 309 puntos
    5. Charles Leclerc (Ferrari): 230 puntos
    6. Lewis Hamilton (Ferrari): 152 puntos
    7. Kimi Antonelli (Mercedes): 150 puntos
    8. Alexander Albon (Williams): 73 puntos
    9. Carlos Sainz (Williams): 64 puntos
    10. Isack Hadjar (Racing Bulls): 51 puntos
    11. Nico Hülkenberg (Sauber): 49 puntos
    12. Fernando Alonso (Aston Martin): 48 puntos
    13. Oliver Bearman (Haas): 41 puntos
    14. Liam Lawson (Racing Bulls): 38 puntos
    15. Yuki Tsunoda (Red Bulls): 33 puntos
    16. Esteban Ocon (Haas): 32 puntos
    17. Lance Stroll (Aston Martin): 32 puntos
    18. Pierre Gasly (Alpine): 22 puntos
    19. Gabriel Bortoleto (Sauber): 19 puntos
    20. Franco Colapinto (Alpine): 0 puntos
    21. Jack Doohan (Alpine): 0 puntos

    Así se reparten los puntos

    • 1º clasificado (ganador) 25 puntos
    • 2º clasificado 18 puntos
    • 3º clasificado 15 puntos
    • 4º clasificado 12 puntos
    • 5º clasificado 10 puntos
    • 6º clasificado 8 puntos
    • 7º clasificado 6 puntos
    • 8º clasificado 4 puntos
    • 9º clasificado 2 puntos
    • 10º clasificado 1 punto

    Lee también:

    Más sobre:AutomovilismoFórmula 1Max VerstappenLando NorrisOscar PiastriMcLarenRed BullAbu Dhabi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast arremete contra Boric, Jara y Marcel en cierre de campaña en Concepción: “Destruyeron el presupuesto de la nación”

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Pedro Ruminot: “Es difícil reinventarse después de pasar por el Festival de Viña, pero aprendí a disfrutarlo”

    Mientras alguien cena o abre la ventana: un relato de Irene Vallejo

    Cómo jugar polo con caballos enanos: un relato de Jaime Bayly

    Lo más leído

    1.
    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    2.
    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    3.
    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    4.
    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    5.
    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    SHOA descarta riesgo de tsunami para Chile tras sismo 6.7 en Alaska

    SHOA descarta riesgo de tsunami para Chile tras sismo 6.7 en Alaska

    Declaran alerta temprana preventiva en distintas comunas de Valparaíso por peregrinación a Lo Vásquez

    Declaran alerta temprana preventiva en distintas comunas de Valparaíso por peregrinación a Lo Vásquez

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. La Serena por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. La Serena por TV y streaming

    Kast arremete contra Boric, Jara y Marcel en cierre de campaña en Concepción: “Destruyeron el presupuesto de la nación”
    Chile

    Kast arremete contra Boric, Jara y Marcel en cierre de campaña en Concepción: “Destruyeron el presupuesto de la nación”

    Acusación contra Simpertigue: defensa apunta a falta de pruebas, vicios procesales y un clima político que “prejuzgó” el caso

    Transeúnte es baleado en el centro de Santiago durante altercado entre dos personas

    El carácter de las reformas
    Negocios

    El carácter de las reformas

    COP 30: Con pena y sin gloria, pero con algunos mensajes relevantes para Chile

    Reputación corporativa anota primera mejora en 2025 luego de dos años consecutivos de caída

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    Las comunas de Santiago en las que caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Amy Webb, futurista: “Los líderes que prosperarán serán aquellos que dejen de exigir certezas”

    Una cita con su mejor historia: Cobreloa y Deportes Concepción buscan el retorno a Primera División
    El Deportivo

    Una cita con su mejor historia: Cobreloa y Deportes Concepción buscan el retorno a Primera División

    Fórmula 1: McLaren y un anhelo de 17 años contra el pentacampeonato de Max Verstappen

    Diego Jarry, a fondo: “Empecé un poco tarde a tomarme en serio el tenis”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”
    Cultura y entretención

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Pedro Ruminot: “Es difícil reinventarse después de pasar por el Festival de Viña, pero aprendí a disfrutarlo”

    ONU advierte que el escudo protector de Chernobyl ya no contiene la radiación tras un ataque con drones
    Mundo

    ONU advierte que el escudo protector de Chernobyl ya no contiene la radiación tras un ataque con drones

    Reino Unido constata más de 5.400 ataques aéreos rusos en noviembre en su guerra de “desgaste” contra Ucrania

    “Está asfixiando lentamente a Europa”: Elon Musk llama a la “abolición” de la Unión Europea

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile
    Paula

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago