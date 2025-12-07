Fórmula 1: McLaren y un anhelo de 17 años contra el pentacampeonato de Max Verstappen

El ostentoso circuito de Yas Marina, con las altas autoridades y jeques de Emiratos Árabes en las tribunas, verá una de las definiciones más emocionantes de la Fórmula 1 en los últimos años. El triunfo de Max Verstappen en Qatar estrechó aún más la tabla y lo dejó a apenas 12 unidades del puntero Lando Norris, quien obtuvo un polémico cuarto lugar tras un despiste de Kimi Antonelli en la penúltima vuelta. La tercera opción en esta disputa es para Oscar Piastri, a 16 puntos del británico, su compañero de escudería. Tres nombres para un título en Abu Dhabi.

Serán 306,183 kilómetros para definir al campeón, los que se dividirán en 58 vueltas a una pista nocturna perfectamente iluminada que mezcla rectas largas con curvas que exigen al máximo los neumáticos y los frenos. Además, habrá dos zonas de DRS.

McLaren, 17 años después

Desde esa infartante definición en Sao Paulo 2008, en donde Lewis Hamilton ganó su primer Mundial de Pilotos al superar en la última curva a Timo Glock y quedarse con el quinto lugar, que McLaren no tiene a uno de sus pilotos en lo más alto de la Fórmula 1. Eran años en los que la escudería competía junto con Mercedes. Ahora, 17 años después, pueden conseguir su corona número 13 y volver a lo más alto de la mano de Lando Norris y Oscar Piastri.

Ambos pilotos buscan su primer título y anotarse en una lista de leyendas que han triunfado con los Papaya, como Niki Lauda, Alain Prost o Ayrton Senna. Lando tiene la primera opción, ya que si gana es campeón. En tanto, la combinación para su compañero de equipo es bastante más compleja, ya que necesita ganar y que Norris finalice sexto o peor, al encontrarse 16 puntos por debajo de su compañero de escudería y a cuatro de Verstappen.

Sin embargo, el ambiente dentro del equipo Woking no es el más grato. Las Papaya Rules han generado roces entre ambos pilotos y la relación no es buena en este final de temporada. En una conferencia de prensa efectuada el jueves, con los tres aspirantes al título sentados en un sillón y con un micrófono en la mano, Norris interpeló a su compañero, consultados si acaso se ayudarán mutuamente.

Lando Norris. Foto: @McLarenF1 en X.

“No se ha hablado de ello, a mí me encantaría pero no se ha hablado de ello. No sé, pregúntale a Oscar si me dejaría pasar. Y lo mismo al revés. ¿Estaría dispuesto a dejarle pasar? Personalmente pienso que sí, porque soy así. No voy a pedirlo, no quiero pedirlo. No creo que sea una carrera justa”, aseguró el británico.

Mientras tanto, Piastri posaba con una sonrisa nerviosa. Cuando le tocó hablar, respondió: “No es algo que hayamos hablado. Así que, sí. O sea, hasta que sepa qué se espera de mí... No tengo una respuesta hasta que sepa qué se espera de mí“.

Oscar Piastri. Foto: @McLarenF1 en X.

Los fanáticos de McLaren solo esperan que no ocurra lo mismo que en 2007, cuando Lewis Hamilton y Fernando Alonso, de una relación tirante, llegaron igualados a la última fecha y al final terminaron observando como Kimi Räikkönen y Ferrari festejaban en su cara.

El penta de Max

Max Verstappen buscará su quinta corona consecutiva en uno de los circuitos más importantes para su carrera. En 2021, en el cemento de Yas Marina, sostuvo una de las luchas más espectaculares de la historia moderna del Gran Circo contra Lewis Hamilton, ayudado esa noche por su compañero Checo Pérez, quien retuvo al hombre de Mercedes en un momento determinante de la competencia. Fue el primer Mundial de Pilotos en su palmarés, y desde esa jornada no ha habido otro campeón que no sea él.

A diferencia de esa ocasión, esta vez no tendrá un aliado tan competitivo como el mexicano. Ahora llega a Abu Dhabi acompañado de Yuki Tsunoda, quien no ha dado el ancho esta temporada en la escudería austriaca. Tanto es así que, justo esta semana, se confirmó que el próximo año pasará a ser piloto de prueba y reserva. Su lugar lo tomará Isack Hadjar, que viene de RB Racing Bulls.

El neerlandés no tiene la primera opción para quedarse con la corona. Necesitará ganar (sumando 25 puntos) y esperar que Norris finalice cuarto o peor. También la lograría con cualquier otra combinación que le permita sumar 13 puntos más que su rival.

A pesar de todo esto, Verstappen intenta mostrarse tranquilo para esta última carrera: “Estoy muy relajado. No tengo nada que perder, ¿sabes? Simplemente disfruto de estar aquí“.

Max Verstappen. Foto: @redbullracing en X.

No obstante, se encargó de colocar su trayectoria sobre la mesa: “El trofeo parece lo mismo, tengo cuatro de ellos en casa, añadir un quinto estaría bien. Conozco mi firma así que sería lo mismo. Siempre intentas ganarlo, pero al mismo tiempo ya he conseguido todo lo que quería en la Fórmula 1. Todo lo que vendría después sería un bonus y lo disfruto”.

El piloto de 28 años sabe que su arremetida desde atrás en la tabla asusta a cualquiera. Las actualizaciones de Red Bull en los alerones y el cambio de piso para Monza, le ayudaron a un espectacular repunte. De hecho, en algún momento del campeonato estuvo a 104 puntos del líder, que era Piastri; hoy está a solo 12 unidades de la punta, y por sobre el australiano.

La quinta de Max parecía imposible, pero ahora no se ve lejos. La estadística no es menor, puesto que si se corona en Emiratos Árabes igualaría al argentino Juan Manuel Fangio con cinco títulos de Fórmula 1 y quedaría a dos de Michael Schumacher y Lewis Hamilton, los más ganadores.

Así llegan a Abu Dhabi

Lando Norris (McLaren): 408 puntos Max Verstappen (Red Bull): 396 puntos Oscar Piastri (McLaren): 392 puntos George Russell (Mercedes): 309 puntos Charles Leclerc (Ferrari): 230 puntos Lewis Hamilton (Ferrari): 152 puntos Kimi Antonelli (Mercedes): 150 puntos Alexander Albon (Williams): 73 puntos Carlos Sainz (Williams): 64 puntos Isack Hadjar (Racing Bulls): 51 puntos Nico Hülkenberg (Sauber): 49 puntos Fernando Alonso (Aston Martin): 48 puntos Oliver Bearman (Haas): 41 puntos Liam Lawson (Racing Bulls): 38 puntos Yuki Tsunoda (Red Bulls): 33 puntos Esteban Ocon (Haas): 32 puntos Lance Stroll (Aston Martin): 32 puntos Pierre Gasly (Alpine): 22 puntos Gabriel Bortoleto (Sauber): 19 puntos Franco Colapinto (Alpine): 0 puntos Jack Doohan (Alpine): 0 puntos

