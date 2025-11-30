Habrá campeón en la última fecha: Max Verstappen gana un increíble GP de Qatar y estira la definición de la F1 con McLaren

Una definición de infarto. Solo así se puede encasillar a la recta final de la Fórmula 1. Max Verstappen, que no se cansa en su misión por alcanzar una quinta corona de forma consecutiva, ganó un increíble Gran Premio de Qatar y le metió una presión tremenda a Lando Norris y Oscar Piastri, quienes, a bordo de McLaren, dejaron escapar un triunfo que estaba en el bolsillo.

Con tres aspirantes al título, el campeón de la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial se definirá en Emiratos Árabes Unidos, entre el 5 y 7 de diciembre.

Mad Max no baja los brazos

La largada en Lusail contó con un Max Verstappen agresivo apenas se apagaron los semáforos. El neerlandés, consciente de la necesidad de tener que imponerse a la dupla papaya, desplegó toda su potencia para adelantar de entrada a Norris, que partía en el segundo lugar de la parrilla. Piastri, por su lado, mantuvo la cima y arrancó sin problemas.

El adelantamiento al británico fue una declaración de intenciones por parte del tetracampeón, que poco a poco comenzaba a administrar una estrategia que le asegurara mantener con vida sus ilusiones en el Mundial. En ese sentido, un choque de Niko Hulkenberg derivó en la salida del Safety Car, al cabo de la vuelta 7, y permitió que Mad Max entrara rápidamente a boxes. Los McLaren, de manera sorpresiva, optaron por mantenerse con los neumáticos medios y no utilizaron la parada. Una postura que sería determinante hacia el final, aunque para mal.

La decisión de mantenerse sobre la pista erra arriesgada, pero la escudería inglesa apostó por acelerar a fondo y sacar la máxima ventaja posible antes de cambiar llantas. Así, con un leve colchón de segundos a su favor, el australiano esperó hasta la 25 para ir al box, mientras que Norris entró en la 26.

Producto de la detención, Verstappen estaba a la cabeza, pero no por mucho. Solo seis vueltas duró en la cima, puesto que Piastri y Lando rápidamente recuperaron el 1-2 luego de una nueva ida del neerlandés a los boxes.

Tal como en la largada, la carrera se volvió a tornar en una lucha a tres bandas. Por este motivo, la presión aumentó en suelo qatarí y los errores comenzaron a aflorar. Primero, Norris se salió levemente en una curva y cedió segundos valiosos a Verstappen, que lo acechaba de cerca. Luego, una nueva entrada a los boxes de la dupla papaya, en la 43 y 45, el oceánico le volvió a ceder el liderato al hombre de Red Bull que, de ahí en más, no lo soltó.

La estrategia de haber dilatado el primer cambio de neumáticos pasó factura. Al final, en la intención de generar una brecha con Mad Max en el inicio, el equipo de McLaren terminó por dilapidar una victoria que parecía encaminada. Piastri, que estuvo primero en la mayor parte del circuito, le entregaba servido el triunfo al máximo contendiente a pocas vueltas del final. Así, no hubo campeón en Qatar y todo se definirá en Abu Dabi, en una definición al rojo vivo.

MAX VERSTAPPEN WINS THE QATAR GRAND PRIX!!!



The Red Bull driver will fight for the title at the season finale! 💪#F1 #QatarGP pic.twitter.com/s8K5drqmEp — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Para la disputa por el título, Norris todavía mantiene la primera opción ya que está a la vanguardia con 408 puntos, pero ahora solo tiene 12 más que Verstappen, que aparece segundo con 396. Piastri cierra el podio con 392 unidades.