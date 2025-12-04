La tensa conferencia de Norris, Verstappen y Piastri previo al final de la F1: “Pregúntale a Oscar si me dejaría pasar”

Abu Dhabi será el punto final de la temporada de la Fórmula 1. Este domingo 7 de diciembre, en Yas Marina, la categoría reina del automovilismo definirá a su campeón entre tres aspirantes: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri llegan a la última jornada con opciones de coronación.

En ese sentido, este jueves, en el marco del último Media Day del año, el trío protagonizó una tensa conferencia de prensa en el paddock. Los pilotos abordaron la apretada definición, donde el británico (408 puntos) corre con ventaja por sobre el neerlandés (396) y su compañero australiano (392).

A los McLaren se les preguntó si la escudería papaya puso sobre la mesa una presunta ayuda de uno para que se corone el otro. Ambos lo negaron. “No se ha hablado de ello, a mí me encantaría pero no se ha hablado de ello. No sé, pregúntale a Oscar si me dejaría pasar. Y lo mismo al revés. ¿Estaría dispuesto a dejarle pasar? Personalmente pienso que sí, porque soy así. No voy a pedirlo, no quiero pedirlo. No creo que sea una carrera justa”, aseguró Norris.

El británico fue tajante: “No depende de mí. No quiero preguntarlo porque no creo que sea una pregunta justa. Si así termina y Max gana, pues se acabó. Lo felicito y esperamos con ilusión el año que viene. No cambia nada”, indicó ante una nerviosa sonrisa de su compañero.

Piastri también dio su explicación: “No es algo que hayamos hablado. Así que, sí. O sea, hasta que sepa qué se espera de mí... No tengo una respuesta hasta que sepa qué se espera de mí“, dijo.

El análisis de Verstappen

Verstappen también se sumó a las preguntas y se refirió a cómo afrontará la última fecha: “Estoy muy relajado. No tengo nada que perder, ¿sabes? Simplemente disfruto de estar aquí. Pero para mí, ni siquiera se trata de estar aquí. He disfrutado de la segunda mitad de la temporada, trabajando con el equipo, viendo cómo hemos podido superar momentos difíciles y reflexionando después de la carrera, de estar muy decepcionado y frustrado con el rendimiento a simplemente disfrutar, sonriendo“, dijo.

“Volver a conseguir estas victorias es fantástico. Así que lo asumo como una ventaja, estar aquí luchando por el título. Eso también lo hace todo tan sencillo para mí. Intentaremos tener un buen fin de semana. Pero incluso así, no está realmente bajo mi control, ¿sabes? Así que, como dije, simplemente intentaremos disfrutarlo”, añadió.

Norris también realizó una autocrítica tras el grosero error que le dio la victoria al neerlandés en Qatar y que encendió la definición: “Nada cambia, solo algunos análisis del fin de semana pasado, lo que claramente no nos fue bien, los errores que cometimos y lo que podríamos mejorar. Es normal que lo entendamos después del fin de semana. Pero nada cambia para todos en el equipo, solo más ilusión”, indicó.