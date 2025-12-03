VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    “¿Cómo se puede ser tan descerebrado?”: la polémica acción en la Fórmula 1 y las acusaciones entre Red Bull y Mercedes

    La escudería austriaca tuvo que echar pie atrás a sus críticas a Kimi Antonelli.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    “Descerebrado”: la polémica acción en la Fórmula 1 por la que Red Bull ofrece disculpas. . Por @f1

    Red Bull salió este lunes a corregir y lamentar las acusaciones surgidas tras el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, luego de que figuras de la escudería insinuaran que Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, había permitido deliberadamente el adelantamiento de Lando Norris en la parte final de la carrera.

    El episodio comenzó cuando Norris, líder de la clasificación anual, rodaba quinto detrás del italiano. En las últimas vueltas, Antonelli se abrió en una curva, perdió el control por un instante y el piloto de McLaren pasó a ocupar el cuarto puesto. Ese movimiento permitió a Norris mantener una ventaja de 12 puntos sobre Max Verstappen en la lucha por el título, a días del cierre de la temporada en Abu Dabi.

    Sin embargo, el ingeniero de Verstappen, Gianpiero Lambiase, sugirió por radio que la maniobra parecía intencional. Más tarde, el asesor de Red Bull, Helmut Marko, afirmó incluso que Antonelli “le hizo una señal” al británico para dejarlo pasar. Ambos comentarios detonaron una ola de críticas y ataques contra el joven piloto, quien, según medios internacionales, llegó a recibir amenazas de muerte.

    Ante la escalada, Red Bull difundió un comunicado retractándose: “Los comentarios hechos antes del final e inmediatamente después del GP de Qatar sugiriendo que Kimi Antonelli había permitido deliberadamente que Lando Norris lo adelantara son claramente incorrectos. Las imágenes muestran a Antonelli perdiendo momentáneamente el control de su auto. Lamentamos sinceramente que esto haya llevado a que Kimi reciba abusos en redes”.

    La defensa más dura llegó desde Mercedes. Su director, Toto Wolff, calificó las acusaciones como incomprensibles: “¡Bendito sea, Helmut! ¿Cómo se puede ser tan descerebrado para decir algo así? Estamos luchando por el segundo puesto en Constructores. Kimi peleaba por un posible tercer lugar. ¿Qué tan ingenuo puedes ser para decir algo así?”.

    Antonelli, por su parte, explicó que la maniobra no fue más que un error al límite: “Presioné demasiado. Perdí la forma en la curva nueve y tuve un gran sobreviraje. Tuve suerte de salvar el auto, pero lamentablemente perdí la posición. Fue un cierre frustrante para una carrera que venía siendo buena”.

    El incidente, que comenzó como una interpretación errónea en plena lucha por el campeonato, terminó obligando a Red Bull a retroceder.

