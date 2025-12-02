La calculadora de la Fórmula 1: lo que necesitan Norris, Piastri y Verstappen para quedarse con el título Mundial

La batalla por obtener el título de la Fórmula 1 vive su último capítulo de la temporada. Lando Norris tuvo la chance de quedarse con el título en el Gran Premio de Qatar, pero no pudo asegurarlo.

El triunfo de Max Verstappen redujo la diferencia con Norris y Oscar Piastri, por lo que la definición se mantiene abierta para la última carrera.

La victoria del neerlandés fue clave. Con esto ascendió al segundo lugar del Campeonato Mundial de pilotos, pero el británico Norris continúa como líder, aunque la ventaja pasó a ser de solo 12 puntos sobre Verstappen y 16 respecto a su compañero de equipo, el australiano Piastri.

La carrera de Qatar estuvo marcada por la normativa que limitó el uso de neumáticos a un máximo de 25 vueltas por juego, lo que obligó a todos los pilotos a realizar al menos dos paradas en boxes.

En este sentido, el trabajo en los pits del equipo Red Bull fue clave para contrarrestar a la escudería naranja que no pudo optimizar sus detenciones, perdiendo terreno en la pista.

¿Qué necesita cada piloto para ser campeón?

En el caso de Lando Norris, es el que llega mejor posicionado a la jornada final del Gran Circo. Con 408 puntos en la tabla, al británico le bastará con acabar la carrera por delante de Verstappen y Piastri en cualquier posición para celebrar.

En el caso de Max Verstappen, este intentará conseguir su quinto campeonato consecutivo de la mano de Red Bull, algo que parecía bastante complicado hace unos meses. Mad Max necesitará ganar (sumando 25 puntos) y esperar que Norris finalice cuarto o peor. También lo logrará con una combinación que le permita sumar 13 puntos más que su rival.

Un detalle a considerar es que, haciendo las cuentas respectivas, si el neerlandés se queda con la victoria y el británico sale cuarto, igualarán en puntos, pero será el de Red Bull quien se quede con el título. Esto, pues el criterio de desempate en la Fórmula 1 establece que en caso de igualdad tomará el primer lugar quien tenga más victorias en la temporada.

Por lo tanto, cabe recordad que los tres candidatos al título suman siete triunfos en la temporada, por lo que Verstappen podría llegar a ocho y obtener esa ventaja reglamentaria.

Por último, Oscar Piastri aparece con el panorama más complicado. El australiano necesita ganar y que Norris finalice sexto o peor al encontrarse 16 puntos por debajo de su compañero de escudería y a 4 de Verstappen.

La Carrera del Gran Premio de Abu Dhabi está programada para este domingo 7 de diciembre a partir de las 10.00 horas de Chile.

Datos a considerar

Así está la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Lando Norris (McLaren): 408 puntos Max Verstappen (Red Bull): 396 puntos Oscar Piastri (McLaren): 392 puntos George Russell (Mercedes): 309 puntos Charles Leclerc (Ferrari): 230 puntos Lewis Hamilton (Ferrari): 152 puntos Kimi Antonelli (Mercedes): 150 puntos Alexander Albon (Williams): 73 puntos Carlos Sainz (Williams): 64 puntos Isack Hadjar (Racing Bulls): 51 puntos Nico Hülkenberg (Sauber): 49 puntos Fernando Alonso (Aston Martin): 48 puntos Oliver Bearman (Haas): 41 puntos Liam Lawson (Racing Bulls): 38 puntos Yuki Tsunoda (Red Bulls): 33 puntos Esteban Ocon (Haas): 32 puntos Lance Stroll (Aston Martin): 32 puntos Pierre Gasly (Alpine): 22 puntos Gabriel Bortoleto (Sauber): 19 puntos Franco Colapinto (Alpine): 0 puntos Jack Doohan (Alpine): 0 puntos

Así se reparten los puntos