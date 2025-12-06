Max Verstappen se queda con la pole del GP de Abu Dhabi y sueña con el pentacampeonato de la Fórmula 1

Una tensa sesión de clasificación se vivió este sábado de cara al Gran Premio de Abu Dhabi. Y no era para menos, pues tres pilotos se juegan la opción de ser campeones: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Una de las principales sorpresas en la Clasificación 1 fue la temprana eliminación de Lewis Hamilton. El piloto de Ferrari tuvo un accidente en la última práctica, por lo que los mecánicos tuvieron que trabajar rápido para poner a punto el monoplaza. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes, por lo que el británico quedó en el puesto 16°, justo por debajo del corte.

En la Q2, George Russel se presentó como un protagonista inesperado. El piloto de Mercedes consiguió acabar la sesión en el primer lugar, superando por 22 milésimas a Max Verstappen, quien tras marcar su tiempo, prefirió guardarse en los pits para conservar los neumáticos. Lando Norris apareció en el tercer puesto, mientras que Piastri acabó octavo entre los diez competidores que consiguieron ingresar a la lucha por la pole.

En la Q3 ya definitiva, Verstappen entró a la pista con neumáticos nuevos, teniendo una ventaja sobre los McLaren que debían enfrentar la clasificación con gomas usadas. Y con esta estrategia pudo asegurar la pole con un tiempo de 1:22.207. Lando Norris y Oscar Piastri finalizaron segundo y tercero respectivamente.

¿Qué necesita cada piloto para ser campeón?

En el caso de Lando Norris, es el que llega mejor posicionado a la jornada final del Gran Circo. Con 408 puntos en la tabla, al británico le bastará con acabar la carrera por delante de Verstappen y Piastri en cualquier posición para celebrar.

En el caso de Max Verstappen, este intentará conseguir su quinto campeonato consecutivo de la mano de Red Bull, algo que parecía bastante complicado hace unos meses. Mad Max necesitará ganar (sumando 25 puntos) y esperar que Norris finalice cuarto o peor. También lo logrará con una combinación que le permita sumar 13 puntos más que su rival.

Un detalle a considerar es que, haciendo las cuentas respectivas, si el neerlandés se queda con la victoria y el británico sale cuarto, igualarán en puntos, pero será el de Red Bull quien se quede con el título. Esto, pues el criterio de desempate en la Fórmula 1 establece que en caso de igualdad tomará el primer lugar quien tenga más victorias en la temporada.

Por lo tanto, cabe recordad que los tres candidatos al título suman siete triunfos en la temporada, por lo que Verstappen podría llegar a ocho y obtener esa ventaja reglamentaria.

Por último, Oscar Piastri aparece con el panorama más complicado. El australiano necesita ganar y que Norris finalice sexto o peor al encontrarse 16 puntos por debajo de su compañero de escudería y a 4 de Verstappen.

La Carrera del Gran Premio de Abu Dhabi está programada para este domingo 7 de diciembre a partir de las 10.00 horas de Chile.