Lando Norris acaba con la racha de Max Verstappen y se corona campeón de la Fórmula 1

Lando Norris se proclamó campeón del Mundial de Fórmula 1. El piloto británico acabó la prueba por detrás de Max Verstappen y Oscar Piastri, lo que le permitió sostener el primer puesto en la clasificación de pilotos.

La competencia comenzó dejando a un lado todas las estrategias que se habían previsto en la antesala de la carrera. Por un lado, algunos indicaban que el neerlandés iba a realizar una carrera lenta con el fin de que los McLaren sintieran presión de los coches que venían tras ellos.

Así mismo, otros apuntaban a que Oscar Piastri iba a proteger el segundo lugar de Norris, pues este necesitaba acabar en el podio para coronarse.

Sin embargo, todo esto quedó de lado en las primeras vueltas. Verstappen se lanzó con todo para proteger el primer puesto conseguido en la clasificación. De todas maneras, intentaba mantenerse justo sobre los dos segundos de ventaja para evitar que su perseguidor consiguiera activar el DRS y con ello, también evitar un desgaste mayor de los neumáticos.

Por otro lado, Oscar Piastri superó a su compañero de equipo, dejándolo sin margen de error al británico que sentía de cerca la presión del Ferrari de Charles Leclerc. Si el monegasco lo superaba, el título se le escapaba de las manos.

La parada en pits de Norris en la vuelta 17 significó un nuevo punto de presión para Max Verstappen. El piloto de McLaren consiguió salir por delante de loc coches que ya habían cambiado neumáticos y de inmediato intentó recortar el tiempo para que, una vez que entraran los coches por delante de él, intentar tomar la primera ubicación.

Ya en giro 22, el líder de la clasificación se encontró con el Red Bull de Yuki Tsunoda que defendía el tercer lugar. “Sé lo que tengo que hacer”, informaba el japonés a través de la radio.

Así, el asiático intentaba frenar lo más posible a Norris para que Verstappen se escapara y, de paso, Leclerc se acercara al Mclaren. Sin embargo, el desgaste de los neumáticos no le permitió al nipón aguantar demasiado.

El punto crítico de esta maniobra fue que Tsunoda le cerró el espacio a Norris y lo obligó a salir de la pista, una situación que fue puesta bajo investigación. Al final, la FIA determinó solo sancionar a Tsunoda con cinco segundos por todos los cambios de dirección que realizó en la maniobra.

Ya en el giro 41 Lando Norris se aseguro de llegar competitivo en el final ingresando a los pits para poner neumáticos duros nuevos, saliendo en el tercer lugar y, con ello, consiguiendo los puntos necesarios para mantener el liderato de la clasificación de pilotos.

De todas maneras debía estar atento, pues justo por detrás, a cuatro segundos, aparecía el Ferrari de Charles Leclerc.

En las últimas vueltas, la única esperanza de Verstappen estaba puesta en la aparición de un safety car que permitiera que el monegasco recortara la distancia con Norris y dejarlo en el cuarto lugar. Sin embargo, aquello no sucedió.

El neerlandés consiguió quedarse con el Gran Premio de Abu Dhabi, imponiéndose a Piastri y Norris que completaron el podio. No obstante, la felicidad máxima fue del británico que aseguró el título del Mundial 2025, cortando así la racha que sostenía Verstappen de cuatro coronas consecutivas.