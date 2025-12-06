VOTA INFORMADO por $1100
    El enfado de Manuel Pellegrini tras la dura derrota del Betis: “Inventan un penal para estirar más el marcador”

    El Ingeniero se refirió a la dolorosa caída que sufrió su escuadra ante el Barcelona, por 5-3. Y si bien realizó un severo análisis por el resultado, también destacó algunas facetas de sus pupilos, principalmente en el cierre del encuentro.

    Julián Concha 
    Julián Concha

    El Betis de Manuel Pellegrini sufrió una dolorosa caída. El Barcelona sacó a relucir todas sus carencias y le propinó una contundente derrota, por 5-3, maquillada por dos goles en el cierre. Los verdiblancos lo pasaron realmente mal. De esta forma, los béticos volvieron a caer perder tras acumular una racha de ocho encuentros sin tropiezos.

    Posterior al duelo, el Ingeniero realizó un severo análisis: “Nos faltó efectividad para concretar las ocasiones del primer tiempo. Fue la diferencia en el primer tiempo, ellos tuvieron las mismas y las metieron. Nos tocó un Barcelona muy efectivo”, indicó.

    “No creo que nos haya faltado agresividad. Fue un partido nefasto en el lado defensivo. Éramos la segunda mejor defensa del campeonato, pero tuvimos esas carencias. Tuvimos tanta llegada como ellos, pero fueron más efectivos. Luego no bajamos los brazos pese a ese tanto conflictivo”, añadió.

    Aunque también rescató puntos positivos: “Creo que si hay una manera de perder, es así. El equipo sigue creyendo en lo que hace y es el espíritu que tiene el equipo hoy. Pero nos topamos con un Barça muy efectivo porque tiene mucha calidad”, aseguró.

    Los dardos de Pellegrini

    Pellegrini también mostró un evidente fastidio, realizando una dura crítica contra el árbitro y cuestionando el penal anotado por Lamine Yamal, que significó el quinto tanto culé. “Nunca hay que bajar los brazos. Ese penal que le pega a Bartra antes en el cuerpo... Hay un VAR, ellos saben lo que hacen. Era un partido que está 4-1, nadie reclamó nada e inventan un penal para estirar más el marcador. Estábamos 4-1 en ese momento, no recurro al penal para justificar la derrota, no hemos perdido por eso, pero valoro no haber bajado los brazos. Luego metimos un par de goles y ocasiones”, señaló.

    No me parece penal. Los árbitros vienen a a dar charlas y dicen que si pega antes en el cuerpo no es penal. Pasa todo lo contrario de lo que nos explican a inicios de temporada. Pero fue el quinto gol... No nos afectó moralmente. No puedo dar una opinión exacta porque no lo vi de nuevo”, continuó.

    El Ingeniero defendió el uso del VAR, pero criticó la mala aplicación por parte de los jueces: “Yo soy un defensor del VAR, pero el árbitro es el que debe tomar la decisión. No echemos la culpa al VAR de las decisiones que toma el árbitro. Pero viendo la Copa del Rey, el VAR es absolutamente necesario para el fútbol”.

    También descartó que la caída le afecte al Betis, que debe jugar con el Dinamo de Zagreb por Europa League, el próximo jueves 11 de diciembre: “El equipo se recupera haciendo autocrítica de lo que pasó, pero hay que tener en cuenta que era el Barcelona. Se hace un análisis, pero el fútbol es presente. No creo que nos afecte ante el Dinamo de Zagreb”, cerró.

