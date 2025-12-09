La Fórmula Uno se prepara para la revolucionaria temporada 2026

La temporada 2025 de la Fórmula Uno acaba de llegar a su fin con un hito histórico: Lando Norris se consagró campeón del mundo por primera vez, poniendo término a la larga sequía de títulos de pilotos y constructores para McLaren, que no celebraba una corona desde hace más de una década y media.

Sin embargo, mientras el equipo de Woking disfruta su momento más brillante en años, el resto del paddock ya tiene puesta la mirada en lo que viene. Y no es menor: la temporada 2026 marcará una transformación profunda del reglamento técnico y deportivo, dando inicio a una nueva era para la categoría.

Autos más pequeños

La próxima temporada traerá monoplazas más pequeños, ligeros y maniobrables, gracias a la reducción del peso mínimo, de la distancia entre ejes y del ancho total de los autos. El objetivo es claro: mejorar la agilidad y permitir carreras más disputadas, con autos menos dependientes de la carga aerodinámica extrema.

Su peso se reducirá en 30 kg, hasta los 768 kg. También serán más cortos y estrechos, con una longitud reducida en 200 mm y una anchura en 100 mm.

El ancho de los neumáticas llantas Pirelli de 18 pulgadas se reducirá 25 mm y el de los traseros, 30 mm.

Foto: @F1 / X.

Adiós al DRS

Uno de los cambios más relevantes será la eliminación del DRS. En su reemplazo debutará un sistema de aerodinámica activa, con alerones delantero y trasero capaces de cambiar su configuración según la fase de la vuelta (el modo X para las rectas, modo Z para curvas).

Junto a ello, la F1 estrenará el “modo override”, un impulso eléctrico adicional disponible cuando un piloto se acerque a otro. Este sistema permitirá generar oportunidades de adelantamiento más naturales y estratégicas, potenciando la nueva arquitectura híbrida.

Foto: @redbullracing en X.

Motores más verdes

Las unidades de potencia también cambian: mantendrán el V6 turbo híbrido, pero con un rol mucho mayor del motor eléctrico, combustible 100% sostenible y un balance energético más eficiente. Se busca un paquete más ecológico y relevante para la industria automotriz, con un aumento de potencia eléctrica de casi el 300%.

El combustible de cada vehículo será 100% sostenible, que no quemará carbono fósil nuevo. Será proveniente de fuentes no alimentarias, residuos generales o del carbono capturado de la atmósfera.

Finalmente, los autos perderán parte del efecto suelo. Los túneles aerodinámicos serán reemplazados por un fondo plano y un difusor simplificado, reduciendo turbulencias, facilitando que los autos se sigan de cerca y mejorando el espectáculo.

Los equipos y pilotos 2026

McLaren

Lando Norris

Oscar Piastri

Ferrari

Charles Leclerc

Lewis Hamilton

Red Bull

Max Verstappen

Isack Hadjar

Aston Martin

Fernando Alonso

Lance Stroll

Mercedes

George Russell

Andrea Kimi Antonelli

Alpine

Pierre Gasly

Franco Colapinto

Haas

Oliver Bearman

Esteban Ocon

Williams

Alexander Albon

Carlos Sainz

Racing Bulls

Liam Lawson

Arvid Lindblad

Cadillac

Valtteri Bottas

Sergio Pérez

Audi

Nico Hülkenberg

Gabriel Bortoleto

Calendario 2026

6-8 de marzo: Australia (Melbourne)

13-15 de marzo: Porcelana (Shanghai)*

27-29 de marzo: Japón (Suzuka)

10-12 de abril: Bahrain (Sakhir)

17-19 de abril: Arabia Saudita (Yedda)

1-3 de mayo: Estados Unidos (Miami)*

22-24 de mayo: Canadá (Montreal)*

5-7 de junio: Mónaco

12-14 de junio: Barcelona-Cataluña (Barcelona)

26-28 de junio: Austria (Spielberg)

3-5 de julio: Gran Bretaña (Silverstone)*

17-19 de julio: Bélgica (Spa-Francorchamps)

24-26 de julio: Hungría (Budapest)

21-23 de agosto: Países Bajos (Zandvoort)*

4-6 de septiembre: Italia (Monza)

11-13 de septiembre: España (Madrid)*

24-26 de septiembre: Azerbaiyán (Bakú)

9-11 de octubre: Singapur*

23-25 ​​de octubre: Estados Unidos (Austin)

30 de octubre-1 de noviembre: México (Ciudad de México)

6-8 de noviembre: Brasil (Sao Paulo)

19-21 de noviembre: Estados Unidos (Las Vegas)

27-29 de noviembre: Qatar (Losail)

4-6 de diciembre: Abu Dhabi (Yas Marina)

*Carrera sprint.