    La Fórmula Uno se prepara para la revolucionaria temporada 2026

    Lando Norris se acaba de coronar por primera vez campeón de la F1 y ahora debe comenzar a prepararse para la próxima campaña, que presenta una serie de cambios reglamentarios.

     

    La temporada 2025 de la Fórmula Uno acaba de llegar a su fin con un hito histórico: Lando Norris se consagró campeón del mundo por primera vez, poniendo término a la larga sequía de títulos de pilotos y constructores para McLaren, que no celebraba una corona desde hace más de una década y media.

    Sin embargo, mientras el equipo de Woking disfruta su momento más brillante en años, el resto del paddock ya tiene puesta la mirada en lo que viene. Y no es menor: la temporada 2026 marcará una transformación profunda del reglamento técnico y deportivo, dando inicio a una nueva era para la categoría.

    Autos más pequeños

    La próxima temporada traerá monoplazas más pequeños, ligeros y maniobrables, gracias a la reducción del peso mínimo, de la distancia entre ejes y del ancho total de los autos. El objetivo es claro: mejorar la agilidad y permitir carreras más disputadas, con autos menos dependientes de la carga aerodinámica extrema.

    Su peso se reducirá en 30 kg, hasta los 768 kg. También serán más cortos y estrechos, con una longitud reducida en 200 mm y una anchura en 100 mm.

    El ancho de los neumáticas llantas Pirelli de 18 pulgadas se reducirá 25 mm y el de los traseros, 30 mm.

    Foto: @F1 / X.

    Adiós al DRS

    Uno de los cambios más relevantes será la eliminación del DRS. En su reemplazo debutará un sistema de aerodinámica activa, con alerones delantero y trasero capaces de cambiar su configuración según la fase de la vuelta (el modo X para las rectas, modo Z para curvas).

    Junto a ello, la F1 estrenará el “modo override”, un impulso eléctrico adicional disponible cuando un piloto se acerque a otro. Este sistema permitirá generar oportunidades de adelantamiento más naturales y estratégicas, potenciando la nueva arquitectura híbrida.

    Foto: @redbullracing en X.

    Motores más verdes

    Las unidades de potencia también cambian: mantendrán el V6 turbo híbrido, pero con un rol mucho mayor del motor eléctrico, combustible 100% sostenible y un balance energético más eficiente. Se busca un paquete más ecológico y relevante para la industria automotriz, con un aumento de potencia eléctrica de casi el 300%.

    El combustible de cada vehículo será 100% sostenible, que no quemará carbono fósil nuevo. Será proveniente de fuentes no alimentarias, residuos generales o del carbono capturado de la atmósfera.

    Finalmente, los autos perderán parte del efecto suelo. Los túneles aerodinámicos serán reemplazados por un fondo plano y un difusor simplificado, reduciendo turbulencias, facilitando que los autos se sigan de cerca y mejorando el espectáculo.

    Los equipos y pilotos 2026

    McLaren

    • Lando Norris
    • Oscar Piastri

    Ferrari

    • Charles Leclerc
    • Lewis Hamilton

    Red Bull

    • Max Verstappen
    • Isack Hadjar

    Aston Martin

    • Fernando Alonso
    • Lance Stroll

    Mercedes

    • George Russell
    • Andrea Kimi Antonelli

    Alpine

    • Pierre Gasly
    • Franco Colapinto

    Haas

    • Oliver Bearman
    • Esteban Ocon

    Williams

    • Alexander Albon
    • Carlos Sainz

    Racing Bulls

    • Liam Lawson
    • Arvid Lindblad

    Cadillac

    • Valtteri Bottas
    • Sergio Pérez

    Audi

    • Nico Hülkenberg
    • Gabriel Bortoleto

    Calendario 2026

    • 6-8 de marzo: Australia (Melbourne)
    • 13-15 de marzo: Porcelana (Shanghai)*
    • 27-29 de marzo: Japón (Suzuka)
    • 10-12 de abril: Bahrain (Sakhir)
    • 17-19 de abril: Arabia Saudita (Yedda)
    • 1-3 de mayo: Estados Unidos (Miami)*
    • 22-24 de mayo: Canadá (Montreal)*
    • 5-7 de junio: Mónaco
    • 12-14 de junio: Barcelona-Cataluña (Barcelona)
    • 26-28 de junio: Austria (Spielberg)
    • 3-5 de julio: Gran Bretaña (Silverstone)*
    • 17-19 de julio: Bélgica (Spa-Francorchamps)
    • 24-26 de julio: Hungría (Budapest)
    • 21-23 de agosto: Países Bajos (Zandvoort)*
    • 4-6 de septiembre: Italia (Monza)
    • 11-13 de septiembre: España (Madrid)*
    • 24-26 de septiembre: Azerbaiyán (Bakú)
    • 9-11 de octubre: Singapur*
    • 23-25 ​​de octubre: Estados Unidos (Austin)
    • 30 de octubre-1 de noviembre: México (Ciudad de México)
    • 6-8 de noviembre: Brasil (Sao Paulo)
    • 19-21 de noviembre: Estados Unidos (Las Vegas)
    • 27-29 de noviembre: Qatar (Losail)
    • 4-6 de diciembre: Abu Dhabi (Yas Marina)

    *Carrera sprint.

    Más sobre:NoticiasFormula UnoMcLarenRed BullLando NorrisReglamento f1

