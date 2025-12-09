La Fórmula Uno se prepara para la revolucionaria temporada 2026
Lando Norris se acaba de coronar por primera vez campeón de la F1 y ahora debe comenzar a prepararse para la próxima campaña, que presenta una serie de cambios reglamentarios.
La temporada 2025 de la Fórmula Uno acaba de llegar a su fin con un hito histórico: Lando Norris se consagró campeón del mundo por primera vez, poniendo término a la larga sequía de títulos de pilotos y constructores para McLaren, que no celebraba una corona desde hace más de una década y media.
Sin embargo, mientras el equipo de Woking disfruta su momento más brillante en años, el resto del paddock ya tiene puesta la mirada en lo que viene. Y no es menor: la temporada 2026 marcará una transformación profunda del reglamento técnico y deportivo, dando inicio a una nueva era para la categoría.
Autos más pequeños
La próxima temporada traerá monoplazas más pequeños, ligeros y maniobrables, gracias a la reducción del peso mínimo, de la distancia entre ejes y del ancho total de los autos. El objetivo es claro: mejorar la agilidad y permitir carreras más disputadas, con autos menos dependientes de la carga aerodinámica extrema.
Su peso se reducirá en 30 kg, hasta los 768 kg. También serán más cortos y estrechos, con una longitud reducida en 200 mm y una anchura en 100 mm.
El ancho de los neumáticas llantas Pirelli de 18 pulgadas se reducirá 25 mm y el de los traseros, 30 mm.
Adiós al DRS
Uno de los cambios más relevantes será la eliminación del DRS. En su reemplazo debutará un sistema de aerodinámica activa, con alerones delantero y trasero capaces de cambiar su configuración según la fase de la vuelta (el modo X para las rectas, modo Z para curvas).
Junto a ello, la F1 estrenará el “modo override”, un impulso eléctrico adicional disponible cuando un piloto se acerque a otro. Este sistema permitirá generar oportunidades de adelantamiento más naturales y estratégicas, potenciando la nueva arquitectura híbrida.
Motores más verdes
Las unidades de potencia también cambian: mantendrán el V6 turbo híbrido, pero con un rol mucho mayor del motor eléctrico, combustible 100% sostenible y un balance energético más eficiente. Se busca un paquete más ecológico y relevante para la industria automotriz, con un aumento de potencia eléctrica de casi el 300%.
El combustible de cada vehículo será 100% sostenible, que no quemará carbono fósil nuevo. Será proveniente de fuentes no alimentarias, residuos generales o del carbono capturado de la atmósfera.
Finalmente, los autos perderán parte del efecto suelo. Los túneles aerodinámicos serán reemplazados por un fondo plano y un difusor simplificado, reduciendo turbulencias, facilitando que los autos se sigan de cerca y mejorando el espectáculo.
Los equipos y pilotos 2026
McLaren
- Lando Norris
- Oscar Piastri
Ferrari
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
Red Bull
- Max Verstappen
- Isack Hadjar
Aston Martin
- Fernando Alonso
- Lance Stroll
Mercedes
- George Russell
- Andrea Kimi Antonelli
Alpine
- Pierre Gasly
- Franco Colapinto
Haas
- Oliver Bearman
- Esteban Ocon
Williams
- Alexander Albon
- Carlos Sainz
Racing Bulls
- Liam Lawson
- Arvid Lindblad
Cadillac
- Valtteri Bottas
- Sergio Pérez
Audi
- Nico Hülkenberg
- Gabriel Bortoleto
Calendario 2026
- 6-8 de marzo: Australia (Melbourne)
- 13-15 de marzo: Porcelana (Shanghai)*
- 27-29 de marzo: Japón (Suzuka)
- 10-12 de abril: Bahrain (Sakhir)
- 17-19 de abril: Arabia Saudita (Yedda)
- 1-3 de mayo: Estados Unidos (Miami)*
- 22-24 de mayo: Canadá (Montreal)*
- 5-7 de junio: Mónaco
- 12-14 de junio: Barcelona-Cataluña (Barcelona)
- 26-28 de junio: Austria (Spielberg)
- 3-5 de julio: Gran Bretaña (Silverstone)*
- 17-19 de julio: Bélgica (Spa-Francorchamps)
- 24-26 de julio: Hungría (Budapest)
- 21-23 de agosto: Países Bajos (Zandvoort)*
- 4-6 de septiembre: Italia (Monza)
- 11-13 de septiembre: España (Madrid)*
- 24-26 de septiembre: Azerbaiyán (Bakú)
- 9-11 de octubre: Singapur*
- 23-25 de octubre: Estados Unidos (Austin)
- 30 de octubre-1 de noviembre: México (Ciudad de México)
- 6-8 de noviembre: Brasil (Sao Paulo)
- 19-21 de noviembre: Estados Unidos (Las Vegas)
- 27-29 de noviembre: Qatar (Losail)
- 4-6 de diciembre: Abu Dhabi (Yas Marina)
*Carrera sprint.
