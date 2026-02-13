SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Verstappen dispara contra los nuevos autos de la F1: “Es la Fórmula E con esteroides”

    Los pilotos ya probaron los modelos bajo los cambios de normativa que instaló la competencia y el cuatro veces campeón del mundo dejó claro su descontento con ellos.

    Por 
    Diego Donoso
    El cuatro veces campeón del mundo mostró su malestar con los nuevos autos. Por: Getty Images Getty Image

    La Fórmula 1 se encuentra cada vez más cerca de volver. Las escuderías ya presentaron sus nuevos modelos para el 2026 y los pilotos los probaron en pista en Barcelona y Bahréin. Solo faltan los últimos ajustes para que en marzo comience la campaña.

    Una de las grandes novedades son las nuevas regulaciones que propuso la liga para los monoplaza. Se redujo el peso máximo de los bólidos, lo que acarrea una serie de cambios de tamaño y estructura. Asimismo, se mantienen los motores V6 turbo híbrido, pero la energía se distribuye casi a la mitad entre la eléctrica y a combustión.

    La serie de transformaciones se dirige hacia que las carreras sean más ágiles y veloces, con más sorpresas. Sin embargo, Max Verstappen, cuatro veces campeón de la F1, mostró su disgusto con los modelos, incluso, los catalogó de “anti carrera”.

    Luego de probar en dos ocasiones el RB22, se le preguntó al neerlandés qué pensaba de las nuevas reglas. “No es muy divertido, para ser sincero. Diría que la palabra correcta es gestión”, contestó el neerlandés.

    La crítica de Verstappen a los nuevos autos de la F1

    Verstappen fue aún más duro con su crítica. “La sensación no es muy parecida a la de la Fórmula 1. Se parece un poco más a la Fórmula E con esteroides“, declaró el corredor de Red Bull.

    El piloto dijo que la nueva conducción no es divertida en la F1. Por: AFP

    “Como piloto puro, disfruto conduciendo a toda velocidad y ahora no se puede conducir así. Gran parte de lo que haces, en cuanto a tus acciones, tiene un efecto enorme en el aspecto energético. Para mí, eso no es Fórmula 1″, explicó el cuatro veces mejor del mundo.

    Fiel a su estilo sarcástico, Verstappen bromeó con los autos. “Quizás sea mejor competir en la Fórmula E, ¿no? Porque se trata de eficiencia y gestión energética. Eso es lo que representan“, expresó.

    A pesar del disgusto del piloto de Red Bull, su monoplaza fue apuntado por el jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, como el mejor de las pruebas. También, Carlos Sainz halagó el nuevo motor de la escudería.

    La temporada del deporte motor comienza en marzo con el Gran Premio de Australia, carrera en la que se verá por primera vez el resultado de los cambios en las regulaciones.

    Más sobre:Fórmula 1Max VerstappenAutosFórmula ERegulacionesCarlos SainzToto Wolff

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Subsecretario de Justicia apunta a “negligencias graves” tras reos liberados por error y sostiene que habrá “responsabilidad en toda la línea”

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte

    Fiscalía brasileña abre investigación sobre presuntos delitos de Epstein en el país

    Rusia confirma que la próxima ronda de negociaciones con Ucrania y Estados Unidos tendrá lugar la semana que viene

    Lo más leído

    1.
    Weligton, excapitán de Málaga: “Pellegrini tiene todos los atributos para dirigir una selección como la de Brasil”

    Weligton, excapitán de Málaga: “Pellegrini tiene todos los atributos para dirigir una selección como la de Brasil”

    2.
    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol

    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol

    3.
    Quién es Tomás Etcheverry, el rival de Tabilo en Buenos Aires que está envuelto en una polémica en Argentina

    Quién es Tomás Etcheverry, el rival de Tabilo en Buenos Aires que está envuelto en una polémica en Argentina

    4.
    Duro golpe para Esteban Pavez y Pablo Guede: Alianza Lima se despide de la Copa Libertadores en la fase 1

    Duro golpe para Esteban Pavez y Pablo Guede: Alianza Lima se despide de la Copa Libertadores en la fase 1

    5.
    Presidente del Tribunal de Disciplina justifica el castigo a la U: “Fueron solo 50 personas las que participaron”

    Presidente del Tribunal de Disciplina justifica el castigo a la U: “Fueron solo 50 personas las que participaron”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Subsecretario de Justicia apunta a “negligencias graves” tras reos liberados por error y sostiene que habrá “responsabilidad en toda la línea”
    Chile

    Subsecretario de Justicia apunta a “negligencias graves” tras reos liberados por error y sostiene que habrá “responsabilidad en toda la línea”

    Miedo, distancia y soledad: las brechas que alejan a la tercera edad de la cultura, según estudio

    Violento robo a domicilio en Independencia: Alrededor de 10 sujetos ingresaron armados

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos
    Negocios

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte
    Tendencias

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Representantes de Ben Brereton aparecen en la polémica trama del caso de Jeffrey Epstein
    El Deportivo

    Representantes de Ben Brereton aparecen en la polémica trama del caso de Jeffrey Epstein

    Verstappen dispara contra los nuevos autos de la F1: “Es la Fórmula E con esteroides”

    Presidente del Tribunal de Disciplina justifica el castigo a la U: “Fueron solo 50 personas las que participaron”

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage
    Cultura y entretención

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage

    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero

    The Chemical Brothers y su vínculo con Noel Gallagher: “Vimos a Oasis en su reunión, fue fantástico”

    Fiscalía brasileña abre investigación sobre presuntos delitos de Epstein en el país
    Mundo

    Fiscalía brasileña abre investigación sobre presuntos delitos de Epstein en el país

    Rusia confirma que la próxima ronda de negociaciones con Ucrania y Estados Unidos tendrá lugar la semana que viene

    Zelenski dice que Trump “no podría obtener una mayor victoria” que “detener la guerra” entre Ucrania y Rusia

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles