Verstappen dispara contra los nuevos autos de la F1: “Es la Fórmula E con esteroides”

El cuatro veces campeón del mundo mostró su malestar con los nuevos autos. Por: Getty Images

La Fórmula 1 se encuentra cada vez más cerca de volver. Las escuderías ya presentaron sus nuevos modelos para el 2026 y los pilotos los probaron en pista en Barcelona y Bahréin. Solo faltan los últimos ajustes para que en marzo comience la campaña.

Una de las grandes novedades son las nuevas regulaciones que propuso la liga para los monoplaza. Se redujo el peso máximo de los bólidos, lo que acarrea una serie de cambios de tamaño y estructura. Asimismo, se mantienen los motores V6 turbo híbrido, pero la energía se distribuye casi a la mitad entre la eléctrica y a combustión.

La serie de transformaciones se dirige hacia que las carreras sean más ágiles y veloces, con más sorpresas. Sin embargo, Max Verstappen, cuatro veces campeón de la F1, mostró su disgusto con los modelos, incluso, los catalogó de “anti carrera”.

Luego de probar en dos ocasiones el RB22, se le preguntó al neerlandés qué pensaba de las nuevas reglas. “No es muy divertido, para ser sincero. Diría que la palabra correcta es gestión”, contestó el neerlandés.

La crítica de Verstappen a los nuevos autos de la F1

Verstappen fue aún más duro con su crítica. “La sensación no es muy parecida a la de la Fórmula 1. Se parece un poco más a la Fórmula E con esteroides“, declaró el corredor de Red Bull.

El piloto dijo que la nueva conducción no es divertida en la F1. Por: AFP

“Como piloto puro, disfruto conduciendo a toda velocidad y ahora no se puede conducir así. Gran parte de lo que haces, en cuanto a tus acciones, tiene un efecto enorme en el aspecto energético. Para mí, eso no es Fórmula 1″, explicó el cuatro veces mejor del mundo.

Fiel a su estilo sarcástico, Verstappen bromeó con los autos. “Quizás sea mejor competir en la Fórmula E, ¿no? Porque se trata de eficiencia y gestión energética. Eso es lo que representan“, expresó.

A pesar del disgusto del piloto de Red Bull, su monoplaza fue apuntado por el jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, como el mejor de las pruebas. También, Carlos Sainz halagó el nuevo motor de la escudería.

La temporada del deporte motor comienza en marzo con el Gran Premio de Australia, carrera en la que se verá por primera vez el resultado de los cambios en las regulaciones.