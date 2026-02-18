Red Bull pierde una pieza clave de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

A pocas semanas del inicio de la temporada 2026, el equipo Red Bull Racing confirmó la salida de su diseñador jefe, Craig Skinner, histórico integrante de la escudería de Milton Keynes y pieza clave en su reciente era dorada. El ingeniero británico dejó su cargo en la antesala del Gran Premio de Australia, que se disputará del 6 al 8 de marzo en el circuito de Albert Park, en un contexto marcado por profundos cambios reglamentarios que han generado debate dentro del paddock.

Skinner formó parte de Red Bull durante casi dos décadas. Se incorporó en 2006 como ingeniero de dinámica de fluidos (CFD) y fue escalando posiciones dentro del área aerodinámica hasta convertirse en diseñador jefe en 2022. Desde ese rol trabajó estrechamente con Adrian Newey y el director técnico Pierre Waché.

Su aporte fue fundamental en la segunda era dorada del equipo, que llevó a Max Verstappen a conquistar cuatro títulos consecutivos entre 2021 y 2024. Mediante un comunicado oficial Red Bull le agradeció su trayectoria y dedicación, señalando que su función será asumida de manera interna de forma provisional. Por el momento, no se ha aclarado cuál será el próximo destino profesional de Skinner.

“Después de 20 años con el equipo, nuestro director de diseño Craig Skinner dejará Red Bull. Craig ha sido una parte fundamental de nuestro equipo y de nuestros éxitos, y queremos agradecerle su arduo trabajo y dedicación. Todo el equipo Red Bull le desea lo mejor para el futuro", escribió el equipo taurino en un comunicado oficial.

Transición interna en el área técnica

Su salida se suma a otras bajas importantes dentro del equipo en el último tiempo, tras las partidas de figuras relevantes como Adrian Newey, quien se unió a Aston Martin, el exjefe de equipo Christian Horner.

Aunque desde la escudería aseguraron que la decisión no estaría vinculada a las anteriores salidas, el movimiento ocurre en un momento especialmente sensible para la categoría. La temporada 2026 marcará el inicio de una nueva normativa técnica que introduce monoplazas más livianos, modificaciones en dimensiones y estructura, y una redistribución de la energía en los motores V6 turbo híbridos, pero con el foco puesto en el arranque eléctrico, combustible 100% sostenible y un balance energético más eficiente.

Las reglas no han estado exentas de críticas. El propio Verstappen, tetracampeón mundial, ha manifestado reparos frente a los cambios, calificando los nuevos autos como “anti-automovilismo” y “no divertidos” de conducir.

“La sensación no es muy parecida a la de la Fórmula 1. Se parece un poco más a la Fórmula E con esteroides", declaró el corredor de Red Bull.

“Como piloto puro, disfruto conduciendo a toda velocidad y ahora no se puede conducir así. Gran parte de lo que haces, en cuanto a tus acciones, tiene un efecto enorme en el aspecto energético. Para mí, eso no es Fórmula 1″, explicó el cuatro veces mejor del mundo.

Fiel a su estilo sarcástico, Verstappen bromeó con los autos. “Quizás sea mejor competir en la Fórmula E, ¿no? Porque se trata de eficiencia y gestión energética. Eso es lo que representan“, expresó.

En lo deportivo, Red Bull ha mostrado señales positivas en la pretemporada. Bajo la dirección de Laurent Mekies y con el respaldo técnico de Ford, el nuevo RB22 incorpora la primera unidad de potencia desarrollada internamente por el equipo, la cual ha recibido elogios por su eficiente despliegue de energía. La Fórmula 1 vive la segunda semana de pruebas de pretemporada 2026 en Bahréin.