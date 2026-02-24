SUSCRÍBETE
    La dura crítica de Nicolás Jarry a la ATP tras quedar eliminado en Santiago

    Nico se molestó luego de su derrota en la primera ronda del Bci Seguros ChileOpen ante Dino Prizmic (120°). ¿La razón? Una de las últimas pelotas del partido, en la que él considera que el sistema electrónico que reemplaza a los jueces de línea se equivocó.

    Daniel Bustos 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport

    Este lunes se acabó de manera temprana la participación de Nicolás Jarry (155°) en el Bci Seguros ChileOpen. Por la primera ronda del torneo, el chileno cayó ante el croata Dino Prizmic (120°) en tres sets, por parciales de 6-3, 5-7 y 6-2.

    Una de las polémicas del encuentro ocurrió en el final, en una de las últimas jugadas del duelo. Jarry, quien fuera campeón del este torneo en 2023, reclamó que la pelota había tocado la línea, pero el sistema electrónico indicó lo contrario, lo que desató su molestia.

    Foto: Photosport.

    En la conferencia de prensa posterior al encuentro fue consultado sobre este hecho. Nico no se guardó nada: “La pelota tocó en la línea y el sistema la dijo mala. No soy yo, hay muchísimos (jugadores que critican el sistema electrónico), no entiendo por qué la ATP quiere que una máquina esté por sobre los seres humanos. A mí no me cabe por la cabeza que el jefe sea una máquina, es ridículo”.

    “Es muy difícil agarrar confianza sin tener continuidad”

    No obstante, Jarry no culpó a este incidente por su derrota. De hecho, fue autocrítico en su análisis: “No fue para nada fácil, mi rendimiento todavía no está como me gustaría. El segundo set no fue tampoco un buen set, yo me mantuve jugando. Y en el tercero mi rival subió un montón, sobre todo en la devolución, me dio muy pocas chances. Todavía hay mucho que mejorar”.

    “Es muy difícil agarrar confianza sin tener continuidad. Por lo menos ya llevo dos partidos seguidos y eso es algo. Mi nivel subió un poco de la semana pasada a ahora, pero como no he competido hace mucho tiempo es difícil y no he podido manejarlo bien. Hace dos días, por primera vez, logré trabajar el saque como a mí me gusta. Todavía falta por recorrer en ese ámbito”, cerró.

