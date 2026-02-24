Un frustrado Nicolás Jarry cae en tres sets ante el croata Prizmic y se despide en su debut del Bci Seguros ChileOpen

Nicolás Jarry extendió su sequía a 10 torneos sin victorias, en el peor momento y lugar. El tenista chileno, número 155° del planeta, se vio muy frustrado y cayó en su estreno del Bci Seguros ChileOpen en el court que lleva el nombre de su abuelo Jaime Fillol, en San Carlos de Apoquindo. El santiaguino perdió ante el croata Dino Prizmic (120°), quien se impuso en dos horas y 38 minutos con parciales de 6-3, 5-7 y 6-2.

Comienzo potente para el europeo de 20 años con dos ases, suficiente para dejar en cero al chileno y ponerse rápidamente 1-0. Claro que el Nico devolvió rápidamente las cifras, tras dejar sin reacción al balcánico.

Confianza suficiente para darle con mayor propiedad a la pelota. Con el balcánico al saque, el chileno logró ponerse 15-30 arriba y aprovechó su único punto de quiebre para romper y quedar con un parcial de 2-1. Buen momento que trasladó a su servicio y colocarse arriba por 3-1 muy temprano en la primera manga.

Prizmic volvió a sacar bien en el quinto game para ponerse 3-2, aunque todavía abajo. Seguridad que lo llevó a devolver mejor en el sexto, cuando el balcánico se puso punto de quiebre. Jarry falló en la definición y permitió que su rival le rompiera para dejar el marcador 3-3.

En el séptimo, Jarry comenzó a fallar con errores no forzados que propició la opción de que el europeo quedara 40-0. Así, con un enorme revés paralelo el visitante pudo quedar 4-3 arriba, tras ganar tres juegos consecutivos.

El octavo juego fue más de lo mismo. El nieto de Jaime Fillol comenzó con un potente saque en el primer punto. Sin embargo, una seguidilla de yerros, con pelotas anchas y tiros que intentaron ser ajustados, mellaron la confianza del santiaguino. Un remate en la red permitió el 5-3 del serbio, lo que desató la desesperación del chileno que lanzó lejos la pelota para perder otra vez su saque.

Con el set bajo su control, Prizmic no perdió la oportunidad de cerrar la primera parte de la faena. Logró instalarse con tres puntos para llevarse la manga. Y aunque falló el primero, después lo enmendó para llevarse el primero por 6-3, en solo 35 minutos.

Una luz

Volvían los fantasmas y así también lo entendió el Nico, que comenzó la segunda manga con dos buenos servicios. Y aunque volvió a fallar un punto, supo cerrar el primer juego con una volea perfecta para estar 1-0 en el inicio. En el segundo, el croata tuvo más de un problema para mantener su saque, después de que su rival llevara el juego hasta el 40-40, pero dos bueno servicios lo dejaron todo 1-1.

A pesar de la evidente frustración, Jarry pudo cerrar muy rápido el tercer juego y transfirió la presión al croata, quien aguantó el dilema para obtener un parcial de 2-2.

El quinto game del segundo set fue otra historia. Bajo el servicio del chileno, el croata encontró la manera de quedar 30-30. Sin embargo, Jarry logró reponerse para estar 3-2, pero la frustración del chileno le permitió dar una mejor pelea al europeo que encontró la forma de llegar al 3-3.

Jarry no se encontraba en el partido. Muchas pelotas en la red y poca seguridad en los golpes marcaban su juego. Prizmic supo llevar a la ventaja el saque del Nico, quien logró mantenerse para un parcial de 4-3.

Pequeño impulso que permitió al chileno quedar arriba 0-30 con el servicio del balcánico. Pero regresaron los errores no forzados del local, aunque igual pudo llevar el parcial 40-40. La intensidad de Prizmic le permitió mantener su saque y quedar 4-4.

Desahogo en el noveno juego, con una mejora en la confianza del santiaguino acicateó ganar su servicio y quedar 5-4, con el croata al saque, quien no falló para dejar las cosas 5-5.

El nacional no podía salir de su frustración, la misma que lo llevó a estar con doble punto de quiebre al europeo. Incómoda situación que el chileno logró revertir para colocarse 6-5.

Pero la raqueta chilena aprovechó el bache del croata. Consiguió ponerse doble punto de quiebre y se llevó el segundo set por 7-5 en una hora y 10 minutos, con un aplomo que no había logrado en los games anteriores.

Decepción

Malas noticias en el comienzo del tercero. El chileno ganó los dos primeros puntos con su saque, pero el balcánico reaccionó para conseguir el quiebre. Alargó su buen momento para ponerse 2-0 y, en el tercero, consiguió colocarse 15-40 arriba con el saque de Jarry y devolvió de manera notable para estar arriba en el tercero por 3-0, con dos quiebres a su favor.

Jarry logró recuperar uno de esos quiebres, pero en el quinto juego volvió a ceder su servicio para que el balcánico se pusiera 4-1. El chileno dio algo de pelea en el sexto game, pero su rival cerró de forma notable el 5-1.

El desgano del chileno pudo más y el balcánico, con el sudamericano al saque, quedó con tres puntos de partido. El croata arriesgó y el santiaguino llevó el game a la igualdad. Salvó otros dos puntos de match y pudo aferrarse a su servicio, claro que 5-2 abajo. En el octavo el europeo no falló y se llevó el tercer set por 6-2.