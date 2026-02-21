Con un duelo de chilenos en primera ronda: revisa los detalles del sorteo del BCI Seguros Chile Open

Arranca el BCI Seguros Chile Open. El certamen nacional sorteó su cuadro principal, con dispar fortuna para los tenistas nacionales. Alejandro Tabilo (68°), Christian Garin (89°), Tomás Barrios (107°), Nicolás Jarry (143°) y Matías Soto (317°) disputarán el main draw del certamen.

En la parte baja de la primera parte del cuadro se encuentran Jarry y Soto. Ambos accedieron al certamen tras recibir una Wild Card de la organización.

El nieto de Jaime Fillol debutará ante un tenista proveniente de la qualy, mientras que Soto lo hará con Tomás Martín Etcheverry (51°), quinto sembrado del torneo. En caso de que ambos ganen, se medirán entre sí en la siguiente fase.

Dos chilenos en primera ronda

En tanto, el resto de los chilenos se encuentran en la segunda mitad del cuadro principal. Precisamente, dos de los tenistas nacionales se enfrentarán en la primera ronda del torneo. Tabilo y Barrios animarán uno de los duelos más llamativos. El que salga como vencedor, se medirá con el ganador del duelo entre Thiago Tirante (92°) e Ignacio Buse (91°).

Por su parte, Garin se estrenará con Juan Martín Cerúndulo (78°). Si gana, el ariqueño enfrentará ante Sebastián Báez (32°), tercer sembrado del certamen.

La presencia de los cinco chilenos marca un hito para el deporte nacional. Se trata de la versión del BCI Seguros Chile Open con mayor presencia de tenistas chilenos en competencia en toda su historia

“Tenemos un cuadro muy competitivo, con cruces atractivos desde la primera ronda y una presencia histórica de jugadores chilenos en el main draw, lo que sin duda elevará la intensidad y el ambiente durante toda la semana. Esperamos que el público disfrute de grandes partidos y de una edición muy especial del torneo”, señaló Catalina Fillol, directora del certamen.