SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con un duelo de chilenos en primera ronda: revisa los detalles del sorteo del BCI Seguros Chile Open

    Alejandro Tabilo, Christian Garin, Tomás Barrios, Nicolás Jarry y Matías Soto conocieron a sus rivales para el certamen criollo. Dos de los tenistas nacionales se medirán entre sí.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Alejandro Tabilo durante el BCI Seguros Chile Open (Foto: Instagram @chileopen).

    Arranca el BCI Seguros Chile Open. El certamen nacional sorteó su cuadro principal, con dispar fortuna para los tenistas nacionales. Alejandro Tabilo (68°), Christian Garin (89°), Tomás Barrios (107°), Nicolás Jarry (143°) y Matías Soto (317°) disputarán el main draw del certamen.

    En la parte baja de la primera parte del cuadro se encuentran Jarry y Soto. Ambos accedieron al certamen tras recibir una Wild Card de la organización.

    El nieto de Jaime Fillol debutará ante un tenista proveniente de la qualy, mientras que Soto lo hará con Tomás Martín Etcheverry (51°), quinto sembrado del torneo. En caso de que ambos ganen, se medirán entre sí en la siguiente fase.

    Dos chilenos en primera ronda

    En tanto, el resto de los chilenos se encuentran en la segunda mitad del cuadro principal. Precisamente, dos de los tenistas nacionales se enfrentarán en la primera ronda del torneo. Tabilo y Barrios animarán uno de los duelos más llamativos. El que salga como vencedor, se medirá con el ganador del duelo entre Thiago Tirante (92°) e Ignacio Buse (91°).

    Por su parte, Garin se estrenará con Juan Martín Cerúndulo (78°). Si gana, el ariqueño enfrentará ante Sebastián Báez (32°), tercer sembrado del certamen.

    La presencia de los cinco chilenos marca un hito para el deporte nacional. Se trata de la versión del BCI Seguros Chile Open con mayor presencia de tenistas chilenos en competencia en toda su historia

    “Tenemos un cuadro muy competitivo, con cruces atractivos desde la primera ronda y una presencia histórica de jugadores chilenos en el main draw, lo que sin duda elevará la intensidad y el ambiente durante toda la semana. Esperamos que el público disfrute de grandes partidos y de una edición muy especial del torneo”, señaló Catalina Fillol, directora del certamen.

    Más sobre:BCI Seguros Chile OpenTenisPolideportivoATPAlejandro TabiloChristian GarinNicolás JarryTomás BarriosMatías SotoChile Open

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dejan en internación provisoria a adolescente imputado por la muerte de su padre en la Plaza de Armas de Tomé

    Si Vas Para Chile: confirman estreno de documental sobre crisis migratoria

    88 países firman en India acuerdo diplomático sobre utilización de la inteligencia artificial (IA)

    Willie Colón, ícono de la salsa, fallece a los 75 años

    En medio de tensiones con EEUU: Irán testeó misil de defensa aérea de largo alcance en el estrecho de Ormuz

    Sernageomin realiza fiscalización en El Teniente tras antecedentes de ocultamiento de información

    Lo más leído

    1.
    Entrevista con Justo Giani: “A mí y a Palavecino nos va a llevar unos partidos acostumbrarnos al Claro Arena”

    Entrevista con Justo Giani: “A mí y a Palavecino nos va a llevar unos partidos acostumbrarnos al Claro Arena”

    2.
    Patricio Rubio se refiere a la polémica salida de Emiliano Vecchio de Unión Española: “Solo verso para la gente”

    Patricio Rubio se refiere a la polémica salida de Emiliano Vecchio de Unión Española: “Solo verso para la gente”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    Cuánto costará y desde cuándo se hará efectiva el alza a la tarifa del transporte público

    Cuánto costará y desde cuándo se hará efectiva el alza a la tarifa del transporte público

    Dejan en internación provisoria a adolescente imputado por la muerte de su padre en la Plaza de Armas de Tomé
    Chile

    Dejan en internación provisoria a adolescente imputado por la muerte de su padre en la Plaza de Armas de Tomé

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Sernageomin realiza fiscalización en El Teniente tras antecedentes de ocultamiento de información

    Brasil e India sellan acuerdo sobre minerales críticos para reducir dependencia de China
    Negocios

    Brasil e India sellan acuerdo sobre minerales críticos para reducir dependencia de China

    Proyecto Dominga: Corte de Antofagasta anula resolución que buscaba forzar cumplimiento de fallo ambiental

    CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios
    Tendencias

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    ¿Con negra o blanca? Así preparan la piscola los chilenos, según una encuesta

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    Es oficial: Maximiliano Gutiérrez da el salto al fútbol argentino y se convierte en nuevo refuerzo de Independiente
    El Deportivo

    Es oficial: Maximiliano Gutiérrez da el salto al fútbol argentino y se convierte en nuevo refuerzo de Independiente

    Un apático Betis de Manuel Pellegrini cede un polémico empate ante Rayo Vallecano que lo aleja de la Champions League

    Palestino sigue sin ganar: Huachipato le remonta y se instala como líder momentáneo de la Liga de Primera

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    Si Vas Para Chile: confirman estreno de documental sobre crisis migratoria
    Cultura y entretención

    Si Vas Para Chile: confirman estreno de documental sobre crisis migratoria

    Willie Colón, ícono de la salsa, fallece a los 75 años

    Sinaka estrena su nuevo single “En pelota”

    88 países firman en India acuerdo diplomático sobre utilización de la inteligencia artificial (IA)
    Mundo

    88 países firman en India acuerdo diplomático sobre utilización de la inteligencia artificial (IA)

    En medio de tensiones con EEUU: Irán testeó misil de defensa aérea de largo alcance en el estrecho de Ormuz

    Del 10 al 15%: Donald Trump anuncia alza inmediata de arancel global tras fallo de la Corte Suprema

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio