Suma siete meses sin ganar: Nicolás Jarry cae en su debut en la qualy del ATP de Río de Janeiro

Nicolás Jarry (143° del ranking ATP) no se reencuentra con su mejor tenis y sigue sin alegrías en el circuito. El chileno quedó eliminado en su debut en el ATP 500 de Río de Janeiro, en la primera ronda de la qualy. Perdió en un apretado partido ante el portugués Jaime Faria (149°), por 7-6 (6), 6-7 (4) y 6-3, en dos horas y 52 minutos.

El nieto de Jaime Fillol no pudo meterse en el main draw, donde esperan Alejandro Tabilo (71°) y Christian Garin (89°), y donde también busca ingresar Tomás Barrios (114°).

Jarry llegó antecedido por una mala racha. La irregularidad ha sido la tónica. De hecho, el chileno no ha logrado ganar un partido individual desde julio pasado, tras un cierre de temporada marcado por la neuritis vestibular que lo aquejó. Desde ese entonces, ha disputado nueve torneos sin conseguir alguna victoria.

Sí pudo festejar con Barrios en dobles, en el cierre de la llave ante Serbia por Copa Davis. Eso sí, llamó la atención que Nicolás Massú se decantara por el chillanejo en vez de él para jugar el singles.

Una dura derrota

Fue un partido complejo, contra una figura en ascenso. El portugués de 22 años se plantó como un duro escollo. Y si bien Jarry parecía encaminar su victoria con un quiebre en el quinto juego, no pudo ratificarlo. El luso respondió rápidamente y recuperó el break. Sería una clara muestra de que no dejaría de luchar.

Tras varios games trabajados, el nacional quebró en el undécimo. Sin embargo, cuando tenía todo para cerrar el parcial, Faria volvió a arrebatarle su servicio para llevar la definición al tie break. Ahí se hizo fuerte el portugués, que aprovechó una serie de errores del chileno. Jarry logró salvar tres puntos de set, pero no fue suficiente y el luso se impuso por 8-6.

La segunda manga fue igual o más peleada. Cada uno hizo valer su saque con solidez, pese a los intentos del otro. Ninguno cedió su servicio y el set nuevamente se fue al desempate. Faria logró adelantarse en el comienzo, llegando a estar 3-1. Sin embargo, el nacional sacó adelante la definición, aprovechando los fallos del portugués. 7-4 para el chileno, que extendió el partido al tercer parcial.

La tónica se mantuvo durante el cierre y un solo quiebre bastó para marcar la diferencia. Faria consiguió un break en el octavo game y cerró el partido con su servicio, sellando la eliminación del nacional.