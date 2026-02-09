SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿Carlos Alcaraz viene a Chile? Los caminos que abre la serie entre el equipo de Nicolás Massú y España en la Copa Davis

    El equipo nacional se medirá con el hispano en septiembre próximo, en una serie que llama la atención por la posible presencia del mejor tenista del mundo. Pese a su declarada intención de ganar la Ensaladera, su aparición se ve complicada por un apretado calendario.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Carlos Alcaraz podría viajar a Chile para jugar con España por Copa Davis.

    De la mano de Nicolás Massú, Chile superó una de sus series más complicadas en la Copa Davis. El equipo nacional se impuso contundentemente sobre Serbia, por 4-0, y avanzó a la segunda ronda de los Qualifiers, donde se medirá con uno de los favoritos: España.

    El combinado chileno se medirá con los pupilos de David Ferrer por un cupo a las Finales del certamen, que se disputarán en noviembre próximo, en Bolonia, Italia. En ese sentido, se hace imposible no hablar automáticamente de la posible presencia de Carlos Alcaraz, el mejor tenista del mundo en la actualidad.

    En tanto, Chile y España se medirán dos meses antes, entre el 18 y el 20 de septiembre, en plenas Fiestas Patrias. El combinado nacional será local y, pese a que el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional ha sido su casa en los últimos duelos, la sede aún no está confirmada.

    ¿Es posible es que venga Alcaraz?

    Tras la victoria sobre una diezmada Serbia, que no contó con Novak Djokovic (3°), Miomir Kecmanovic (66°), Hamad Medjedovic (80°) o Laslo Djere (91°), este último siendo el actual campeón del Chile Open; Massú apuntó alto. El viñamarino fijó su mirada en el combinado hispano.

    “Estamos contentos de seguir pasando etapas y nuevamente vamos a estar dentro de los 16 mejores equipos del mundo. Cuando empecé como capitán, y ellos eran muy chicos (los tenistas), el objetivo siempre era pelear con los mejores del mundo, y eso se ha logrado. A seguir creciendo, ahora toca España y vamos a tratar de avanzar”, aseguró el doble medallista de oro olímpico.

    En ese contexto asoma la presencia de Alcaraz, que zanjó como uno de sus objetivos la Copa Davis. El murciano no pudo estar presente por lesión en la final de 2025, donde Italia se terminó imponiendo.

    La Copa Davis también es un objetivo. Realmente quería lograrlo para mi país, para España. Me fijé otros objetivos para la temporada e intentaré estar listo para ellos o intentar conseguirlos”, aseguró el hispano después de ganar del Australian Open, el último Grand Slam que le faltaba. En la previa al major, también había anticipado su obsesión por el título, al igual que la Ensaladera.

    Sin embargo, pese a sus intenciones declaradas, la presencia de Alcaraz, al menos en la serie contra Chile, es compleja. Uno de los factores es la prioridad que tiene su calendario personal. En ese sentido, la llave en territorio nacional se disputará solo unos días después del US Open.

    La final del Grand Slam está prevista para el domingo 13 de septiembre. Es decir, en caso de que el murciano acceda a la definición (o a fases avanzadas), debería viajar automáticamente rumbo a Chile para ponerse bajo las órdenes de Ferrer y sumarse a los entrenamientos.

    Por graficar, tras ganar el major estadounidense en 2025, el hispano celebró a lo grande en Nueva York, con sus amigos, famosos cantantes y celebridades. Su objetivo fue desconectar de la alta intensidad. Otro factor es la realización de la Laver Cup, que se desarrollará entre el 25 y 27 de septiembre, otro certamen al que Alcaraz pretende acudir.

    Por otra parte, el hecho de cambiar de superficie, en medio de la temporada de cemento, podría significar un riesgo para él. Eso sí, aún falta por oficializar la sede.

    De todas formas, el equipo liderado por Ferrer es de alto nivel, pese a la ausencia de Alejandro Davidovich Fokina (14°), quien se ausentó: "Yo lo tengo que respetar como jugador. Él me comenta que si no entra en la primera lista, que no cuente con él. Entonces él se descarta para estar en Bolonia, cosa que aceptó“, aseguró en ese entonces.

    También están Jaume Munar (37°), Roberrto Bautista Agut (85°), Pedro Martínez (94°), Carlos Taberner (100°) o Pablo Carreño Busta (105°). A ellos se les pueden sumar los jóvenes Rafael Jodar (124°) o Martín Andaluce (155°). Mientras que siempree es opción Marcel Granollers, quinto en dobles.

    Las posibles sedes

    El Court Anita Lizana se ha transformado en la casa del equipo capitaneado por Nicolás Massú. De hecho, Chile no ha perdido como local desde que el viñamarino asumió como jefe técnico a fines de 2013. 12 series han pasado en territorio criollo, todas con triunfos nacionales, donde el público ha sido un factor más que notorio. Sin embargo, ningún equipo fue un desafío de la magnitud del combinado hispano.

    Tras su remodelación y posterior inauguración para los Juegos Panamericanos, la cancha ubicada en el Estadio Nacional volvió a ser el epicentro del tenis en el país. La simbólica arcilla, clásica en esta parte del mundo, es el escenario habitual. Sin embargo, no ha sido el único. Chile decidió cambiar a pista dura para afrontar el duelo ante Perú, en febrero de 2024.

    Dicha opción surge como alternativa. Otra podría ser San Carlos de Apoquindo, con una altitud superior sobre el nivel del mar, lo que también podría ser utilizado como estrategia para aprovechar el buen servicio de los chilenos.

    El césped también es barajado como alternativa. Primero, por la comodidad que han mostrado los nacionales a lo largo de su carrera. Y segundo, porque servíria para sacar de su zona de confort al conjunto hispano, que no se siente bien en dicha superficie. Por otra parte, utilizar un recinto indoor, principalmente de cancha dura, no sería descabellado.

    Un repleto Court Anita Lizana albergó la serie entre Chile y Serbia por Copa Davis. Foto: Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT
    Más sobre:TenisPolideportivoCopa DavisNicolás MassúCarlos AlcarazDavid FerrerNicolás JarryChristian GarinAlejandro TabiloTomás BarriosMatías SotoCourt Anita LizanaEstadio NacionalEspaña

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo fueron los espectáculos de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl LX

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    La decisión de AES Andes sobre INNA: por qué se terminó cayendo el proyecto de hidrógeno verde, según la industria

    Salto en Obras Públicas y Gobierno Central impulsa dinamismo de las compras públicas en 2025

    Comité económico anunciado por Kast incluye a los ministerios de Hacienda, Economía y Trabajo

    Lo más leído

    1.
    Las quejas de Serbia tras inclinarse ante Chile en la primera jornada de Copa Davis: “Sabíamos que no habría juego limpio”

    Las quejas de Serbia tras inclinarse ante Chile en la primera jornada de Copa Davis: “Sabíamos que no habría juego limpio”

    2.
    Christian Garin se baja del ATP de Buenos Aires y da luces de su futuro en el circuito

    Christian Garin se baja del ATP de Buenos Aires y da luces de su futuro en el circuito

    3.
    Gabriel Suazo cometió un penal: el Sevilla de Alexis Sánchez evita la derrota ante el Girona en el último minuto

    Gabriel Suazo cometió un penal: el Sevilla de Alexis Sánchez evita la derrota ante el Girona en el último minuto

    4.
    Era el villano, pero lo salvó Vlachodimos: el increíble penal que cometió Gabriel Suazo y que casi condena al Sevilla

    Era el villano, pero lo salvó Vlachodimos: el increíble penal que cometió Gabriel Suazo y que casi condena al Sevilla

    5.
    Con Paulo Díaz relegado a la banca: River Plate de Marcelo Gallardo profundiza su crisis tras caer goleado ante Tigre

    Con Paulo Díaz relegado a la banca: River Plate de Marcelo Gallardo profundiza su crisis tras caer goleado ante Tigre

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición

    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 9 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 9 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    $390 millones para difusión: los detalles de la campaña de invierno en salud que el gobierno de Boric le deja al de Kast
    Chile

    $390 millones para difusión: los detalles de la campaña de invierno en salud que el gobierno de Boric le deja al de Kast

    Hombre muere tras ser baleado en las cercanías del Mercado Central

    Zoom legislativo: parlamentarios con alto nivel de ausencias y menor número de leyes despachadas marca el 2025

    La decisión de AES Andes sobre INNA: por qué se terminó cayendo el proyecto de hidrógeno verde, según la industria
    Negocios

    La decisión de AES Andes sobre INNA: por qué se terminó cayendo el proyecto de hidrógeno verde, según la industria

    Salto en Obras Públicas y Gobierno Central impulsa dinamismo de las compras públicas en 2025

    Comité económico anunciado por Kast incluye a los ministerios de Hacienda, Economía y Trabajo

    Cómo fueron los espectáculos de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl LX
    Tendencias

    Cómo fueron los espectáculos de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl LX

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Cómo es la Operación “Base Soberanía” para reforzar la presencia de Chile en el territorio antártico

    ¿Qué pasará con Sudamérica? Concacaf anuncia que tendrá seis cupos directos para el Mundial 2030
    El Deportivo

    ¿Qué pasará con Sudamérica? Concacaf anuncia que tendrá seis cupos directos para el Mundial 2030

    Elizardo Vera, presidente del Balonmano: “En Chile hay pocos deportes que se dan el lujo de clasificar a Mundiales”

    ¿Carlos Alcaraz viene a Chile? Los caminos que abre la serie entre el equipo de Nicolás Massú y España en la Copa Davis

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI
    Tecnología

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    Cuatro videoclips esenciales en el universo de Sabrina Carpenter
    Cultura y entretención

    Cuatro videoclips esenciales en el universo de Sabrina Carpenter

    Pedro Pascal sorprende como invitado en el show de Bad Bunny en el SuperBowl

    Bad Bunny presenta espectacular show en el SuperBowl con Lady Gaga, Ricky Martin y Pedro Pascal de invitados

    La primera ministra de Japón consigue la ‘supermayoría’ tras su victoria aplastante en las legislativas
    Mundo

    La primera ministra de Japón consigue la ‘supermayoría’ tras su victoria aplastante en las legislativas

    Hamas acusa “exterminio y limpieza étnica” a Israel por aprobar “el robo de tierras” en Cisjordania

    Rusia amenaza con “una respuesta militar a gran escala” si es atacada por Europa

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl
    Paula

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre