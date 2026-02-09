¿Carlos Alcaraz viene a Chile? Los caminos que abre la serie entre el equipo de Nicolás Massú y España en la Copa Davis

De la mano de Nicolás Massú, Chile superó una de sus series más complicadas en la Copa Davis. El equipo nacional se impuso contundentemente sobre Serbia, por 4-0, y avanzó a la segunda ronda de los Qualifiers, donde se medirá con uno de los favoritos: España.

El combinado chileno se medirá con los pupilos de David Ferrer por un cupo a las Finales del certamen, que se disputarán en noviembre próximo, en Bolonia, Italia. En ese sentido, se hace imposible no hablar automáticamente de la posible presencia de Carlos Alcaraz, el mejor tenista del mundo en la actualidad.

En tanto, Chile y España se medirán dos meses antes, entre el 18 y el 20 de septiembre, en plenas Fiestas Patrias. El combinado nacional será local y, pese a que el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional ha sido su casa en los últimos duelos, la sede aún no está confirmada.

¿Es posible es que venga Alcaraz?

Tras la victoria sobre una diezmada Serbia, que no contó con Novak Djokovic (3°), Miomir Kecmanovic (66°), Hamad Medjedovic (80°) o Laslo Djere (91°), este último siendo el actual campeón del Chile Open; Massú apuntó alto. El viñamarino fijó su mirada en el combinado hispano.

“Estamos contentos de seguir pasando etapas y nuevamente vamos a estar dentro de los 16 mejores equipos del mundo. Cuando empecé como capitán, y ellos eran muy chicos (los tenistas), el objetivo siempre era pelear con los mejores del mundo, y eso se ha logrado. A seguir creciendo, ahora toca España y vamos a tratar de avanzar”, aseguró el doble medallista de oro olímpico.

En ese contexto asoma la presencia de Alcaraz, que zanjó como uno de sus objetivos la Copa Davis. El murciano no pudo estar presente por lesión en la final de 2025, donde Italia se terminó imponiendo.

“La Copa Davis también es un objetivo. Realmente quería lograrlo para mi país, para España. Me fijé otros objetivos para la temporada e intentaré estar listo para ellos o intentar conseguirlos”, aseguró el hispano después de ganar del Australian Open, el último Grand Slam que le faltaba. En la previa al major, también había anticipado su obsesión por el título, al igual que la Ensaladera.

Sin embargo, pese a sus intenciones declaradas, la presencia de Alcaraz, al menos en la serie contra Chile, es compleja. Uno de los factores es la prioridad que tiene su calendario personal. En ese sentido, la llave en territorio nacional se disputará solo unos días después del US Open.

La final del Grand Slam está prevista para el domingo 13 de septiembre. Es decir, en caso de que el murciano acceda a la definición (o a fases avanzadas), debería viajar automáticamente rumbo a Chile para ponerse bajo las órdenes de Ferrer y sumarse a los entrenamientos.

Por graficar, tras ganar el major estadounidense en 2025, el hispano celebró a lo grande en Nueva York, con sus amigos, famosos cantantes y celebridades. Su objetivo fue desconectar de la alta intensidad. Otro factor es la realización de la Laver Cup, que se desarrollará entre el 25 y 27 de septiembre, otro certamen al que Alcaraz pretende acudir.

Por otra parte, el hecho de cambiar de superficie, en medio de la temporada de cemento, podría significar un riesgo para él. Eso sí, aún falta por oficializar la sede.

De todas formas, el equipo liderado por Ferrer es de alto nivel, pese a la ausencia de Alejandro Davidovich Fokina (14°), quien se ausentó: "Yo lo tengo que respetar como jugador. Él me comenta que si no entra en la primera lista, que no cuente con él. Entonces él se descarta para estar en Bolonia, cosa que aceptó“, aseguró en ese entonces.

También están Jaume Munar (37°), Roberrto Bautista Agut (85°), Pedro Martínez (94°), Carlos Taberner (100°) o Pablo Carreño Busta (105°). A ellos se les pueden sumar los jóvenes Rafael Jodar (124°) o Martín Andaluce (155°). Mientras que siempree es opción Marcel Granollers, quinto en dobles.

Las posibles sedes

El Court Anita Lizana se ha transformado en la casa del equipo capitaneado por Nicolás Massú. De hecho, Chile no ha perdido como local desde que el viñamarino asumió como jefe técnico a fines de 2013. 12 series han pasado en territorio criollo, todas con triunfos nacionales, donde el público ha sido un factor más que notorio. Sin embargo, ningún equipo fue un desafío de la magnitud del combinado hispano.

Tras su remodelación y posterior inauguración para los Juegos Panamericanos, la cancha ubicada en el Estadio Nacional volvió a ser el epicentro del tenis en el país. La simbólica arcilla, clásica en esta parte del mundo, es el escenario habitual. Sin embargo, no ha sido el único. Chile decidió cambiar a pista dura para afrontar el duelo ante Perú, en febrero de 2024.

Dicha opción surge como alternativa. Otra podría ser San Carlos de Apoquindo, con una altitud superior sobre el nivel del mar, lo que también podría ser utilizado como estrategia para aprovechar el buen servicio de los chilenos.

El césped también es barajado como alternativa. Primero, por la comodidad que han mostrado los nacionales a lo largo de su carrera. Y segundo, porque servíria para sacar de su zona de confort al conjunto hispano, que no se siente bien en dicha superficie. Por otra parte, utilizar un recinto indoor, principalmente de cancha dura, no sería descabellado.