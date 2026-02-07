Que venga Alcaraz: Tomás Barrios y Nicolás Jarry tumban a los hermanos Sabanov y Chile jugará con España en Copa Davis
Pese a comenzar el partido 0-2 abajo, el binomio chileno consiguió remontar (doble 6-4) y selló la eliminatoria de manera perfecta ante Serbia. En la próxima ronda del torneo, el equipo de Nicolás Massú se medirá con los hispanos, que tienen al mejor tenista del mundo en sus filas.
Chile barrió a Serbia y culminó una faena perfecta en la serie de Copa Davis. Tras los triunfos en los singles que instalaron una cómoda ventaja de 2-0, el binomio compuesto por Tomás Barrios (112° del ranking ATP) y Nicolás Jarry (140°) saltó a la cancha en el partido de dobles con la misión de finiquitar la llave ante los hermanos Ivan y Matej Sabanov (220° y 221°, respectivamente).
Con una sólida victoria de doble 6-4, el equipo capitaneado por Nicolás Massú volvió a hacerse fuerte de local y cerró la eliminatoria con un categórico 3-0 ante los balcánicos. Ahora, en las huestes nacionales ya se piensa en el próximo rival: España, que viene de ser subcampeón de la edición 2025, espera en la siguiente ronda con Carlos Alcaraz a la cabeza.
Remontada y cierre perfecto
Pese al favoritismo en la previa, el binomio nacional arrancó con ciertas dudas en la arcilla del Court Central Anita Lizana. El timorato inicio se asemejaba a la desconexión que exhibió Alejandro Tabilo durante el primer set de su partido del viernes, ante Ognjen Milic (462°). De entrada, por ejemplo, sucumbieron frente al primer saque de los gemelos serbios y, posteriormente, por culpa un par de dobles faltas y una volea mal impactada, dejaron escapar su propio servicio.
El 0-2 instalaba la incertidumbre en la comuna de Ñuñoa, sin embargo, la dupla chilena reaccionó y supo despertar a tiempo: recuperaron de inmediato el quiebre y luego mantuvieron el suyo para igualar el trámite.
La paridad se mantuvo en los pasajes posteriores, hasta que, en el noveno game, Jarry se comenzó a encontrar con su mejor versión y protagonizó certeras devoluciones sobre la red. La irrupción del nieto de Jaime Fillol fue clave en ese momento, desde lo anímico y lo deportivo, pues Chile logró encaminar la remontada y sellar el primer parcial por 6-4.
La reacción de Jarry envalentonó al equipo chileno, que en el inicio de la segunda manga continuó encendido con un nuevo quiebre a favor. Desde ahí en más, solo tuvieron que gestionar la ventaja para finiquitar el segundo set por 6-4 y, a la postre, alzarse con el triunfo definitivo en la llave frente a los europeos.
