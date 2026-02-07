Que venga Alcaraz: Tomás Barrios y Nicolás Jarry tumban a los hermanos Sabanov y Chile jugará con España en Copa Davis

Chile barrió a Serbia y culminó una faena perfecta en la serie de Copa Davis. Tras los triunfos en los singles que instalaron una cómoda ventaja de 2-0, el binomio compuesto por Tomás Barrios (112° del ranking ATP) y Nicolás Jarry (140°) saltó a la cancha en el partido de dobles con la misión de finiquitar la llave ante los hermanos Ivan y Matej Sabanov (220° y 221°, respectivamente).

Con una sólida victoria de doble 6-4, el equipo capitaneado por Nicolás Massú volvió a hacerse fuerte de local y cerró la eliminatoria con un categórico 3-0 ante los balcánicos. Ahora, en las huestes nacionales ya se piensa en el próximo rival: España, que viene de ser subcampeón de la edición 2025, espera en la siguiente ronda con Carlos Alcaraz a la cabeza.

Remontada y cierre perfecto

Pese al favoritismo en la previa, el binomio nacional arrancó con ciertas dudas en la arcilla del Court Central Anita Lizana. El timorato inicio se asemejaba a la desconexión que exhibió Alejandro Tabilo durante el primer set de su partido del viernes, ante Ognjen Milic (462°). De entrada, por ejemplo, sucumbieron frente al primer saque de los gemelos serbios y, posteriormente, por culpa un par de dobles faltas y una volea mal impactada, dejaron escapar su propio servicio.

El 0-2 instalaba la incertidumbre en la comuna de Ñuñoa, sin embargo, la dupla chilena reaccionó y supo despertar a tiempo: recuperaron de inmediato el quiebre y luego mantuvieron el suyo para igualar el trámite.

La paridad se mantuvo en los pasajes posteriores, hasta que, en el noveno game, Jarry se comenzó a encontrar con su mejor versión y protagonizó certeras devoluciones sobre la red. La irrupción del nieto de Jaime Fillol fue clave en ese momento, desde lo anímico y lo deportivo, pues Chile logró encaminar la remontada y sellar el primer parcial por 6-4.

La reacción de Jarry envalentonó al equipo chileno, que en el inicio de la segunda manga continuó encendido con un nuevo quiebre a favor. Desde ahí en más, solo tuvieron que gestionar la ventaja para finiquitar el segundo set por 6-4 y, a la postre, alzarse con el triunfo definitivo en la llave frente a los europeos.