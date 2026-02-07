Cambio de última hora: Nicolás Jarry y Tomás Barrios disputarán el dobles ante Serbia en Copa Davis

Nicolás Massú mueve la pizarra y realiza cambios para el duelo de dobles entre Chile y Serbia por Copa Davis. La dupla nacional estará conformada por Nicolás Jarry y Tomás Barrios, que se medirán con Ivan y Matej Sabanov.

El binomio nacional afrontará el encuentro con el objetivo de obtener el tercer punto y sentenciar la serie a favor de los dirigidos por el viñamarino.

La dupla estipulada, conforme a lo señalado inicialmente por el doble medallista de oro olímpico, iba a estar compuesta por Alejandro Tabilo y el propio Jarry. Sin embargo, Massú terminó por decantarse por el chillanejo, quien finalmente acompañará al nieto de Jaime Fillol.

En caso de imponerse ante los hermanos Sabanov, Chile pondrá el 3-0 en el marcador, sellando su victoria en la serie ante el elenco balcánico.