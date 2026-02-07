SUSCRÍBETE POR $1100
    “Desgarro muscular vasto medial y contusión facial”: Lajovic es dado de alta tras grave e insólito accidente en Copa Davis

    El serbio abandonó el recinto asistencial luego de protagonizar un particular incidente al chocar con una mampara de cristal cuando se retiraba de la cancha.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Dusan Lajovic fue dado de alta tras su accidente en Copa Davis. Créditos: Matías Salas @matiascaptura.

    Dusan Lajovic (123° del ranking ATP) sufrió un insólito accidente tras el cierre de la primera jornada de la serie entre Chile y Serbia en Copa Davis. Posterior a la victoria de Alejandro Tabilo (73°) sobre su compañero Ognjen Milic (462°), el balcánico protagonizó un hecho que lo dejará fuera del segundo día de competencia.

    El tenista serbio, que cayó en el primer turno ante Tomás Barrios (112°), chocó con una mampara de cristal cuando se dirigía a los vestuarios después de que Jano pusiera el 2-0.

    Fue derivado a un centro asistencial por una contusión craneana, un corte en la mucosa de la boca y posible aflojamiento de piezas dentales. En la Clínica Universidad de Los Andes se realizó exámenes para determinar la gravedad del incidente.

    Según información de El Deportivo, terminó siendo dado de alta durante la madrugada luego de que se le aplicara sutura en la frente y en la boca. Su diagnóstico oficial fue un desgarro muscular vasto medial y contusión facial. Es por ello que no podrá estar en el segundo día de la serie por Copa Davis, donde estaba presupuestado para enfrentar a Tabilo.

    Los cuestionamientos de Lajovic

    Lajovic sufrió a lo largo de la jornada, incluso antes del accidente. Una de sus principales molestias fue el efusivo público que llegó al Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional. De hecho, el serbio increpó a un fanático chileno que lo recriminó permanentemente a lo largo de todo el encuentro.

    También tuvo reparos contra el umpire Manuel Absolu. Ambos tuvieron un tenso diálogo, donde el balcánico se quejó con el juez de silla francés por el público a la hora de sacar, además de cuestionar algunos piques dudosos.

    Lajovic se manifestó al respecto tras su caída con Barrios: “Fue difícil jugar aquí. Sabíamos que no habría juego limpio, pero es la Copa Davis y no creo que eso decidiera el partido. Obviamente, estábamos preparados para las provocaciones. La mayoría de la gente vino a disfrutar del tenis, pero algunos en la grada fueron muy groseros. Un aficionado me gritó: ‘¡Eres malo, eres malo!’. No hay necesidad de hablarles así a los tenistas. Eso no es algo que uno quiera oír en la cancha”, aseguró tras el encuentro.

    “El árbitro debería haber controlado mejor la situación para que ambos tenistas pudieran sacar. De todas formas, mi rival fue mejor y jugó mejor en los momentos clave“, añadió.

    Además, el propio Barrios salió en defensa del serbio: “Dusan es muy caballero, una buena persona. A todos nos molesta cuando intentan desconcentrarnos justo antes del segundo saque”, indicó el chillanejo, previo a la victoria de Tabilo y el posterior accidente de Lajovic.

