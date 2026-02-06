Tomás Barrios lucha dos horas y le da a Chile el primer punto sobre Serbia en la Copa Davis

Chile partió con el pie derecho su serie de Copa Davis ante Serbia, en la arcilla del Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional. En la calurosa tarde santiaguina, Tomás Barrios (112º del ranking ATP) fue el encargado de abrir la eliminatoria y superó en dos sets a Dusan Lajovic (123º), por parciales de 7-5 y 7-6 (9-7), en dos horas y seis minutos.

Fue una jugada de Nicolás Massú ubicar al chillanejo como segundo singlista, en vez de Christian Garin o Nicolás Jarry. El rodaje que venía trayendo el tenista de 28 años, cuyo resultado más reciente había sido la semifinal del Challenger de Concepción, era su mejor carta de presentación. Además, con la mochila de asumir la responsabilidad de jugar el primer partido. La cancha le traía buenos recuerdos a la raqueta nacional, porque ahí fue medallista de plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Se trató del primer duelo entre Barrios y Lajovic. El europeo, con 35 años, era el 1º de su equipo. Con cuatro top 100 ausentes de la nómina, entre ellos Novak Djokovic, se erigió como la carta principal de los serbios, capitaneados por Viktor Troicki. Con todos los antecedentes sobre la mesa, se anticipaba un duelo estrecho, con fuerzas parejas. Con el calor a cuestas y un público encendido en las gradas, la cancha fue muy mojada al inicio, con el fin de hacerla más lenta. Método Massú.

El chileno hizo un primer set destacado. Se estiró más de la cuenta, sin embargo logró llevárselo. Barrios partió bien defendiendo su saque, poniéndose 1-0 y 2-1. Mediante una batería de tiros con su derecha, lograba tomar las riendas del encuentro. Sólido en sus remates, supo quebrar para quedar 4-2 arriba. Se notaba que jugaba con confianza. Su primera doble falta ocurrió en el séptimo juego.

Mientras el partido se desarrollaba, Lajovic paulatinamente fue emparejando y estrechando las distancias. Logró quebrarle a Barrios para el 5-4, y después igualó 5-5. De alguna manera se le fue complicando a Barrios el desenlace de la primera manga, sin embargo cerró todo con templanza.

Quedó con doble set point y le quiebra el servicio al balcánico para imponerse por 7-5 y adueñarse de la primera manga, en 48 minutos. El chillanejo registró en el primer set un 62% de primeros servicios y un 83% en los segundos, dos aces y 15 puntos con el primer saque.

El segundo set comenzó con la misma tónica de paridad. Barrios se quedaba con su servicio y Lajovic hacía lo propio. La raqueta nacional se afirmaba en la seguridad de su brazo derecho y su tiro de revés. Estando 2-2 en el marcador, el serbio logró quebrar en el quinto game para ponerse en ventaja. Lo bueno es que “Tomi” respondió e hizo lo propio en el siguiente juego, para establecer el 3-3.

El partido corría en una ruta incierta, pese a los buenos golpes del chileno y la convicción de su juego. Todo era relativamente estrecho, teniendo en frente a un tenista estable (más no brillante). En el séptimo game del segundo set, Barrios iba 0-30. Logró remontar para llevarse el juego y ponerse 4-3. Mientras tanto, el capitán Massú lo aleonaba, para jugar con el marcador a favor y con el plus del público.

En momentos en los cuales el partido se complicó, Barrios apeló a su servicio para sacarse los problemas. Pero Lajovic no era una presa fácil. Llegó a tener tres match points en contra y se los sacó, con el servicio a su favor, para quedar 5-5. Manteniendo su estilo, el de Chillán persistió, sin embargo el europeo resistió. Se fueron al tie break para definir la manga. En esa instancia, fue golpe a golpe. Punto a punto. Se hizo interminable. Hasta que el chileno lo terminó ganando 9-7, luego de luchados 75′.

Después de luchar poco más de dos horas, Tomás Barrios le entregó el primer punto a Chile, uno que puede ser determinante en la serie. ¿El partido pudo ser más breve? Sí. Pero se ganó. Eso es lo importante.