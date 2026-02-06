En vivo: Tomás Barrios enfrenta a Dusan Lajovic en el inicio de la serie ante Serbia por Copa Davis
Chile recibe a Serbia en la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis 2026, que se disputará entre el 6 y 7 de febrero en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional de Santiago, con la serie como oportunidad para avanzar en el torneo pese a las bajas del rival europeo.
Minuto a Minuto
Tomás Barios 1 - 0 Dusan Lajovic
Primer SET (7-5)
Segundo SET (5-5)
Lajovic resiste
5-5. Tomás Barrios contó con tres puntos de partido, pero no pudo cerrarlos. El Serbio de 35 años Dusan Lajovic respondió con experiencia, aguantó la presión y logró mantenerse en el set, estirando la definición en la arcilla de Ñuñoa.
Chile vuelve a la ventaja
Tras el empate, el número dos del país reaccionó a tiempo, levantó un 0-30 y ganó un punto muy importante para ponerse 4-3 arriba.
Quiebre de Lajovic
2-3: Barrios cometió errores y el serbio lo aprovechó. Al chileno le faltó profundidad y Lajovic fue más firme en los puntos.
Segundo Tiempo
2-1: Barrios confirma su ventaja con un muy buen servicio y una volea bien ejecutada. El chileno sigue jugando a gran nivel en el Court Central del Estadio Nacional. Lajovic responde con buenos puntos en algunos momentos, pero no logra marcar grandes diferencias.
Repasa el triunfo del primer SET para Tomás Barrios
¡SET para Chilee!
El chileno jugó el punto clave con mucha intensidad y personalidad, presionó de principio a fin y cerró el set por 7-5. Lajovic cometió varios errores y no logró soportar el empuje del público Chileno.
Chile y Serbia empatados
5-5. Con algunos reclamos de por medio, el serbio empieza a afirmarse en el partido. Ganó su juego sin ceder puntos y dejó el set igualado.
5-3: Lajovic sigue peleando el set y logra acercarse en el marcador. Ahora Barrios tendrá la opción de sacar para quedarse con el primer parcial.
¡Vamos Chile!
Barrios logra el primer quiebre del partido luego de un error de Lajovic, rompiéndole el servicio sin perder puntos.
Sólido Barrios
3-2: Barrios vuelve a ponerse arriba en el marcador mostrando seguridad en los momentos importantes. Supo salir de la presión del serbio tras el y logró la ventaja en el Estadio Nacional.
2-1: Gran juego de Barrios. Ganó el game sin perder puntos, moviendo bien al rival y usando el saque como una de sus principales armas.
Buen incio para el chileno
Tomás Barrios comienza bien el partido, sosteniendo su servicio con seguridad gracias a su buen juego desde el fondo de la cancha.
Comienza el partido
El compromiso entre Tomás Barrios y Dusan Lajovic ya esta en marcha
El chileno tiene el primer servicio del encuentro.
El partido de acerca
Termina la ceremonia de himnos, con total respeto para la visita. Ahora esta el raqueteo previo al inicio del partido de Tomás Barrios y Dusan Lajovic.
Les recordamos que la serie entre Chile y Serbia no será transmitida por TV abierta. La única forma de verla es a través de las pantallas de DSports.
¡JUGADORES A LA CANCHA!
Arranca la serie en el Estadio Nacional, con la ceremonia de entonación de himnos de ambos países participantes.
Árbitro confirmado
El juez de silla para el partido para este partido será el francés Manuel Absolu.
Primer enfrentamiento
Tomás Barrios y Dusan Lajovic (123°) nunca se han topado en el circuito ATP, es decir, el duelo por Copa Davis es el primer partido entre el chileno y el serbio.
Buenas tardes
El Deportivo los invita a seguir el primer single de esta Copa Davis con el duelo entre Tomás Barrios y Dusan Lajovic.
