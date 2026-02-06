Con la presión de Novak Djokovic: la joven y desconocida nómina de Serbia que amenaza a Chile en la Copa Davis. Foto: @ogimilicc

Sin su máxima estrella y con un equipo profundamente renovado, Serbia aterrizó en Santiago para disputar la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis este 6 y 7 de febrero, en el Parque Estadio Nacional.

Chile recibirá al conjunto europeo en el Court Central del recinto de Ñuñoa en partido que marcará el inicio del tradicional certamen en esta temporada. Para el capitán nacional, Nicolás Massú, el desafío no solo pasa por lo deportivo, sino también por la presión de jugar como local, la obligación de responder ante el público chileno y de buena forma ante el equipo rival.

La nómina de Serbia

El panorama para Serbia cambió drásticamente en las semanas previas al viaje. El equipo europeo sufrió la baja de sus cuatro mejores jugadores, todos del top 100 del ranking ATP. La ausencia más significativa es la de Novak Djokovic (3°), finalista del reciente Abierto de Australia, quien había adelantado que no estaría presente, decisión que incluso su propio capitán consideró poco realista tras disputar la final de un Grand Slam.

Nole habló del desafío de sus compatriotas. “El año pasado me lesioné en Toronto y desde julio jugué solo siete torneos. Si jugara la Copa Davis, perdería dos semanas de torneos. Estoy en la qualy de Buenos Aires y perdería esa semana. Estoy defendiendo 350 puntos en ese período”, explicó.

“Cuando llega esa convocatoria, debería ser sagrada. Lo que pedimos a los más jóvenes es que sientan orgullo de jugar por la selección. Lo hemos hablado con Viktor Troicki (capitán de Serbia). Incontables veces arriesgamos nuestras carreras por Serbia, nos lesionamos por eso”, añadió.

Troicki habla en la conferencia de capitanes previo al duelo por la Copa Davis. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

La leyenda serbia también elogió a Chile. “Quizás el peor cruce que podíamos tener. Jugar contra ellos en Chile, frente a su gente y sus condiciones es una tarea muy dura. Creo en los muchachos. Duci estará allí, y eso es importante, no solo desde el punto de vista tenístico. Es importante en lo moral para los jugadores más jóvenes. La cultura del equipo nacional importa, y Viktor lo sabe muy bien”, complementó más adelante.

A su ausencia se suman las de Miomir Kecmanovic (60°) y Hamad Medjedovic (90°), este último quien optó por priorizar su calendario personal y sumar puntos en Europa y Estados Unidos. Finalmente, Laslo Djere (92°), actual campeón del Chile Open, quedó fuera de la convocatoria debido a una lesión.

Con este escenario, el capitán serbio Viktor Troicki confirmó a Dusan Lajovic (123°) como la primera raqueta del equipo y principal referente del plantel: “Es el mejor jugador de nuestro equipo en este momento. Está ayudando a los jugadores más jóvenes a vivir esta experiencia y a prepararse para los partidos”, señaló en la conferencia previa a la serie.

Junto a Lajovic, Serbia presentará un equipo marcado por la juventud. Destacan el debutante de 18 años, Ognjen Milic y actual 462° del mundo y Banko Djuric (489°), de 20 años. En el dobles, estarán los hermanos mellizos Matej Sabanov (221°) e Ivan Sabanov (220°), quienes desde el año pasado visten los colores de la bandera y junto a los demás atletas experimentarán un partido como este por primera vez: “Quien juegue los partidos vivirá algo nuevo para ellos. Estamos aquí para prepararlos”, explicó Troicki.

Pese a las dificultades, el capitán serbio subrayó la importancia de la experiencia de Lajovic en Sudamérica, especialmente en Chile. “Dusan ya ha jugado en Argentina, Brasil y Chile. Conoce a la gente de aquí y el ambiente del tenis sudamericano”, destacó.

Finalmente, Troicki fue claro en asumir el favoritismo del equipo local, aunque sin renunciar a competir. “No va a ser fácil para nosotros, Chile es favorito en el papel, pero esto es la Copa Davis. Vamos a intentar dar lo mejor y esperamos el mejor resultado”, concluyó.