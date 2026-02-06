“No habría que pagar nada”: Flamengo amenaza al Real Madrid con llevarse gratis a Vinícius tras pifias del Bernabéu

El Flamengo viene de romper el mercado al convertir el fichaje de Lucas Paquetá en el más caro en la historia de Sudamérica. El Mengão pagó US$ 50 millones al West Ham United para quedarse con los servicios del volante brasileño. La llegada del futbolista causó furor en Río de Janeiro.

Paquetá fue presentado oficialmente el miércoles, sin embargo, fue otro quién se robó la atención en su bienvenida. El director deportivo del Fla, José Boto, dejó un comentario para Vinícius Junior que no pasó desapercibido. “Él acaba contrato, por lo que no habría que pagar nada al Real Madrid”, dijo Boto junto al nuevo refuerzo, quien es amigo del extremo.

Las declaraciones del director deportivo causaron revuelo, ya que a Vini solo le resta un año y medio de contrato con el Real Madrid, el cual aún no renueva. Esto levantó rumores de un posible regreso al club del que surgió, en un momento en que su renovación sigue abierta y la relación con los hinchas empeoró.

El controvertido pasar de Vinícius en Real Madrid

La temporada del futbolista de 25 años no ha sido la mejor. La llegada de Kylian Mbappé a los Merengues le quitó espacio como la figura del equipo, además, que la mala relación con el exentrenador blanco Xabi Alonso también afectó su reputación. A lo anterior, se suma que solo lleva ocho goles en 33 partidos esta temporada y es uno de los apuntados por el rendimiento del club español.

Esto explotó en el pasado duelo contra el Levante. Antes de saltar a la cancha, los fanáticos de la Casa Blanca pifiaron al carioca para mostrar su descontento con el jugador. La situación de tensión continuó el resto del encuentro promovida por su propia hinchada.

La renovación del extremo carioca se ha prolongado más de lo pensado en Madrid.

Según la prensa española, el Madrid mantiene las negociaciones para renovar su contrato, a pesar de las críticas, como una forma de mostrarle al jugador que el equipo está con él en los momentos difíciles.

La oferta se encuentra sobre la mesa y la decisión es del brasileño, pero desde la capital española temen que la negociación se extienda hasta el próximo mercado. Mes en que los rumores sobre su salida crecerán y podría llegar una nueva oferta millonaria desde Arabia Saudí para tentar al futbolista. A lo que se suma ahora la opción del conjunto de Erick Pulgar.